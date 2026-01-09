Ведомости
Манчестер Юнайтед - Брайтон, 11 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Аура «Олд Траффорд» поможет Флетчеру?
Валентин Васильев

На воскресенье, 11 января, в Кубке Англии по футболу запланировано восемь встреч третьего раунда. В заключительной игре уикенда сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Рассмотрим интересные варианты для прогноза на эту встречу.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

11.01.2025, Вс

19:30 МСК

«Брайтон»

П1 - 1.87

Х - 3.95

П2 - 3.70

Турнир:   Кубок Англии, 3-й раунд

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»216959-35
«Брайтон»962135-59

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026«Бернли»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.01.2026«Лис»

1:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

30.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

26.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

21.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей  «Брайтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

 «Брайтон»

АПЛ

03.01.2026 «Брайтон»

2:0

«Бернли»

АПЛ

30.12.2025«Вест Хэм»

2:2

 «Брайтон»

АПЛ

27.12.2025«Арсенал»

2:1

 «Брайтон»

АПЛ

20.12.2025 «Брайтон»

0:0

«Сандерленд»

АПЛ

Календарь матчей

3-й раунд

  • 09.01.2026, 22:30. «Милтон-Кинс Донс» – «Оксфорд Юнайтед»
  • 09.01.2026, 22:30. «Престон Норт Энд» – «Уиган Атлетик»
  • 09.01.2026, 22:30. «Рексем» – «Ноттингем Форест»
  • 09.01.2026, 22:30. «Порт Вейл» – «Флитвуд Таун»
  • 10.01.2026, 15:15. «Эвертон» – «Сандерленд»
  • 10.01.2026, 15:15. «Маклсфилд Таун» – «Кристал Пэлас»
  • 10.01.2026, 15:15. «Челтнем Таун» – «Лестер Сити»
  • 10.01.2026, 15:15. «Вулверхэмптон» – «Шрусбери Таун»
  • 10.01.2026, 18:00. «Фулхэм» – «Мидлсбро»
  • 10.01.2026, 18:00. «Шеффилд Уэнсдей» – «Брентфорд»
  • 10.01.2026, 18:00. «Сток Сити» – «Ковентри Сити»
  • 10.01.2026, 18:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут»
  • 10.01.2026, 18:00. «Солфорд Сити» – «Суиндон Таун»
  • 10.01.2026, 18:00. «Манчестер Сити» – «Эксетер Сити»
  • 10.01.2026, 18:00. «Донкастер Роверс» – «Саутгемптон»
  • 10.01.2026, 18:00. «Бернли» – «Милуолл»
  • 10.01.2026, 18:00. «Ипсвич Таун» – «Блэкпул»
  • 10.01.2026, 18:00. «Борхэм Вуд» – «Бертон Альбион»
  • 10.01.2026, 20:45. «Кембридж Юнайтед» – «Бирмингем Сити»
  • 10.01.2026, 20:45. «Бристоль Сити» – «Уотфорд»
  • 10.01.2026, 20:45. «Гримсби Таун» – «Уэстон-сьюпер-Мэр»
  • 10.01.2026, 20:45. «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла»
  • 10.01.2026, 23:00. «Чарльтон Атлетик» – «Челси»
  • 11.01.2026, 15:00. «Дерби Каунти» – «Лидс Юнайтед»
  • 11.01.2026, 17:00. «Портсмут» – «Арсенал»
  • 11.01.2026, 17:30. «Шеффилд Юнайтед» – «Мэнсфилд Таун»
  • 11.01.2026, 17:30. «Суонси Сити» – «Вест Бромвич Альбион»
  • 11.01.2026, 17:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Куинз Парк Рейнджерс»
  • 11.01.2026, 17:30. «Халл Сити» – «Блэкберн Роверс»
  • 11.01.2026, 17:30. «Норвич Сити» – «Уолсолл»
  • 11.01.2026, 19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
  • 12.01.2026, 22:45. «Ливерпуль» – «Барнсли»

Прогноз на матч

В первые дни 2026 года «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Рубена Аморима, но моментального улучшения результатов команды за этим не последовало. В первом матче под руководством  «и. о.» Даррена Флетчера манкунианцы довольствовались только ничьей в Бернли (2:2). Дубля Беньямина Шешко для победы гостям не хватило. Эта ничья стала для «МЮ» третьей подряд и четвертой за шесть матчей.

В свою очередь  «Брайтон» «Бернли» обыграл. Мало того, неожиданно отобрал очки у «Манчестер Сити» на его поле (1:1). Психологическое состояние гостей должно быть лучше, чем у соперника. Однако на первый домашний матч после увольнения Аморима футболисты «МЮ» должна настроиться как следует. Аура «Олд Траффорд» хозяевам в помощь. Наш прогноз на вечер воскресенья: победа «Манчестер Юнайтед» в основное время. 

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«МЮ»: де Лигт, Фернандеш (оба - травмы)

 «Брайтон»: Уиффер, Марч, Уэбстер, Цимас (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Брайтон»:

Позиция«МЮ»«Брайтон»Позиция
Вратарь31. Ламменс1. ВербрюгенВратарь
Защитник26. Хевен34. ВельманЗащитник
Защитник23. Шоу42. КопполаЗащитник
Защитник15. Йоро21. БоскальиЗащитник
Защитник16. Диалло24. КадиоглуЗащитник
Полузащитник 2. Жало26. АйяриПолузащитник
Полузащитник 18. Каземиро13. ХиншелвудПолузащитник 
Полузащитник10. Кунья11. МинтеПолузащитник
Полузащитник19. Мбемо8. ГрудаПолузащитник
Полузащитник7. Маунт22. МитомаПолузащитник
Нападающий30. Шешко10. РюттерНападающий
Главный тренерРубен АморимФабиан ХюрцелерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила коэффициент 1.87 на победу хозяев и почти вдвое выше - на гостей (3.70). Ничья в основное время котируется за 3.95.

На проход «МЮ» в четвертый раунд предлагается поставить за 1.47, на итоговый успех «Брайтона» - за 2.65.

