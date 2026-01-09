Манчестер Юнайтед - Брайтон, 11 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
На воскресенье, 11 января, в Кубке Англии по футболу запланировано восемь встреч третьего раунда. В заключительной игре уикенда сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Рассмотрим интересные варианты для прогноза на эту встречу.
Турнир: Кубок Англии, 3-й раунд
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|21
|6
|9
|59-35
|«Брайтон»
|9
|6
|21
|35-59
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.01.2026
|«Лис»
1:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|30.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|26.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|21.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Брайтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Брайтон»
АПЛ
|03.01.2026
|«Брайтон»
2:0
«Бернли»
АПЛ
|30.12.2025
|«Вест Хэм»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|27.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|20.12.2025
|«Брайтон»
0:0
«Сандерленд»
АПЛ
3-й раунд
В первые дни 2026 года «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Рубена Аморима, но моментального улучшения результатов команды за этим не последовало. В первом матче под руководством «и. о.» Даррена Флетчера манкунианцы довольствовались только ничьей в Бернли (2:2). Дубля Беньямина Шешко для победы гостям не хватило. Эта ничья стала для «МЮ» третьей подряд и четвертой за шесть матчей.
В свою очередь «Брайтон» «Бернли» обыграл. Мало того, неожиданно отобрал очки у «Манчестер Сити» на его поле (1:1). Психологическое состояние гостей должно быть лучше, чем у соперника. Однако на первый домашний матч после увольнения Аморима футболисты «МЮ» должна настроиться как следует. Аура «Олд Траффорд» хозяевам в помощь. Наш прогноз на вечер воскресенья: победа «Манчестер Юнайтед» в основное время.
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«МЮ»: де Лигт, Фернандеш (оба - травмы)
«Брайтон»: Уиффер, Марч, Уэбстер, Цимас (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Брайтон»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Брайтон»
|Позиция
|Вратарь
|31. Ламменс
|1. Вербрюген
|Вратарь
|Защитник
|26. Хевен
|34. Вельман
|Защитник
|Защитник
|23. Шоу
|42. Коппола
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|21. Боскальи
|Защитник
|Защитник
|16. Диалло
|24. Кадиоглу
|Защитник
|Полузащитник
|2. Жало
|26. Айяри
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|13. Хиншелвуд
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кунья
|11. Минте
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Мбемо
|8. Груда
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Маунт
|22. Митома
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Шешко
|10. Рюттер
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Фабиан Хюрцелер
|Главный тренер
БК PARI установила коэффициент 1.87 на победу хозяев и почти вдвое выше - на гостей (3.70). Ничья в основное время котируется за 3.95.
На проход «МЮ» в четвертый раунд предлагается поставить за 1.47, на итоговый успех «Брайтона» - за 2.65.