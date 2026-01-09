Манчестер Юнайтед - Брайтон, 11 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В первые дни 2026 года «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Рубена Аморима, но моментального улучшения результатов команды за этим не последовало. В первом матче под руководством «и. о.» Даррена Флетчера манкунианцы довольствовались только ничьей в Бернли (2:2). Дубля Беньямина Шешко для победы гостям не хватило. Эта ничья стала для «МЮ» третьей подряд и четвертой за шесть матчей.

В свою очередь «Брайтон» «Бернли» обыграл. Мало того, неожиданно отобрал очки у «Манчестер Сити» на его поле (1:1). Психологическое состояние гостей должно быть лучше, чем у соперника. Однако на первый домашний матч после увольнения Аморима футболисты «МЮ» должна настроиться как следует. Аура «Олд Траффорд» хозяевам в помощь. Наш прогноз на вечер воскресенья: победа «Манчестер Юнайтед» в основное время.