Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В то время как большинство европейских футбольных лиг ушли на зимние каникулы, АПЛ продолжается в режиме нон-стоп. 18-й тур самого рейтингового чемпионата континента откроет интригующая встреча в Манчестере: «Юнайтед» принимает «Ньюкасл». Рассмотрим интересные варианты для прогноза.
Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|93
|41
|48
|351-257
|«Ньюкасл»
|48
|41
|93
|257-351
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|15.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:4
«Борнмут»
АПЛ
|08.12.2025
|«Вулверхэмптон»
1:4
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|30.11.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Челси»
АПЛ
|17.12.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Фулхэм»
Кубок лиги
|14.12.2025
|«Сандерленд»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|10.12.2025
|«Байер»
2:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Бернли»
АПЛ
«Ньюкасл» отстает от «МЮ» на три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|2. Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|3. Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|4. Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|5. Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|6. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|7. Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|8. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|9. Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|10. Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|11. Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|13. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|14. Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|15. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|18. Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|19. Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|20. Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
«Манчестер Юнайтед» три матча подряд не может победить на своем поле: уступил «Эвертону» (0:1) и довольствовался только ничьими с «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (4:4).
За 10 последних матчей обе команды ни разу не сыграли на ноль в обороне. Девять из 10 игр и у одних, и у других были с забитыми и пропущенными мячами. Поэтому наш выбор на пятничное противостояние - обе забьют.
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«МЮ»: де Лигт (травма)
«Ньюкасл»: Триппьер, Ботман, Крафт, Берн (все- травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|31. Ламменс
|32. Рамсдейл
|Вратарь
|Защитник
|26. Хевен
|12. Тшау
|Защитник
|Защитник
|23. Шоу
|5. Шер
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|3. Холл
|Защитник
|Защитник
|16. Диалло
|39. Гимарайнс
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Жало
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|10. Гордон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|67. Майли
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Мбемо
|41. Рэмси
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Маунт
|27. Вольтемаде
|Нападающий
|Нападающий
|10. Кунья
|23. Мерфи
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Эдди Хау
|Главный тренер
В основной линии БЕТСИТИ наблюдаются практически идентичные коэффициенты на победу одной и другой команды - 2.55 на хозяев и 2.60 - на гостей. Ничья котируется на рынке за 3.60.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.50.
Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности результативного матча в Манчестере.
Вероятность триумфа «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне аналитики оценивают коэффициентом 150.00. Для сравнения: победа «Арсенала» идет в линии БЕТСИТИ с котировкой 1.72.