Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» три матча подряд не может победить на своем поле: уступил «Эвертону» (0:1) и довольствовался только ничьими с «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (4:4).

За 10 последних матчей обе команды ни разу не сыграли на ноль в обороне. Девять из 10 игр и у одних, и у других были с забитыми и пропущенными мячами. Поэтому наш выбор на пятничное противостояние - обе забьют.