22 декабря 14:45

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Оборона - не их конек
Валентин Васильев

В то время как большинство европейских футбольных лиг ушли на зимние каникулы, АПЛ продолжается в режиме нон-стоп. 18-й тур самого рейтингового чемпионата континента откроет интригующая встреча в Манчестере: «Юнайтед» принимает «Ньюкасл». Рассмотрим интересные варианты для прогноза.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

26.12.2025, Пт

23:00 МСК

«Ньюкасл»

П1 - 2.55

Х - 3.60

П2 - 2.60

Турнир:  английская Премьер-лига, 18-й тур 

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»934148351-257
«Ньюкасл»484193257-351

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

15.12.2025«Манчестер Юнайтед»

4:4

«Борнмут»

АПЛ

08.12.2025«Вулверхэмптон»

1:4

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

30.11.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Челси»

АПЛ

17.12.2025«Ньюкасл»

2:1

«Фулхэм»

Кубок лиги

14.12.2025«Сандерленд»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

10.12.2025«Байер»

2:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

06.12.2025«Ньюкасл»

2:1

«Бернли»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Ньюкасл» отстает от «МЮ» на три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал17123231-1039
2. Манчестер Сити17121441-1637
3. Астон Вилла17113327-1836
4. Челси1785429-1729
5. Ливерпуль1792628-2529
6. Сандерленд1776419-1727
7. Манчестер Юнайтед1775531-2826
8. Кристал Пэлас1775521-1926
9. Брайтон1766525-2324
10. Эвертон1773718-2024
11. Ньюкасл1765623-2223
12. Брентфорд1772824-2523
13. Тоттенхэм1764726-2322
14. Борнмут1757526-2922
15. Фулхэм1662823-2620
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест1653817-2518
18. Вест Хэм17341019-3513
19. Бернли17321219-3411
20. Вулверхэмптон1702159-372

Прогноз на матч

«Манчестер Юнайтед» три матча подряд не может победить на своем поле: уступил «Эвертону» (0:1) и довольствовался только ничьими с «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (4:4).

За 10 последних матчей обе команды ни разу не сыграли на ноль в обороне. Девять из 10 игр и у одних, и у других были с забитыми и пропущенными мячами. Поэтому наш выбор на пятничное противостояние - обе забьют.  

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«МЮ»: де Лигт (травма)

«Ньюкасл»: Триппьер, Ботман, Крафт, Берн (все- травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:

Позиция«МЮ»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь31. Ламменс32. РамсдейлВратарь
Защитник26. Хевен12. ТшауЗащитник
Защитник23. Шоу5. ШерЗащитник
Защитник15. Йоро3. ХоллЗащитник
Защитник16. Диалло39. ГимарайнсПолузащитник
Полузащитник 2. Жало8. ТоналиПолузащитник
Полузащитник 18. Каземиро10. ГордонПолузащитник 
Полузащитник8. Фернандеш67. МайлиПолузащитник
Полузащитник19. Мбемо41. РэмсиНападающий
Полузащитник7. Маунт27. ВольтемадеНападающий
Нападающий10. Кунья23. МерфиНападающий
Главный тренерРубен АморимЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В основной линии БЕТСИТИ наблюдаются практически идентичные коэффициенты на победу одной и другой команды - 2.55 на хозяев и 2.60 - на гостей. Ничья котируется на рынке за 3.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «МЮ» - «Ньюкасл» ?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.50.

Будет ли матч «МЮ» - «Ньюкасл» результативным?

Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности результативного матча в Манчестере. 

«МЮ» выиграет АПЛ?

Вероятность триумфа «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне аналитики оценивают коэффициентом 150.00. Для сравнения: победа «Арсенала» идет в линии БЕТСИТИ с котировкой 1.72.

Топы букмекеров
