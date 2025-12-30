Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Манчестер Юнайтед» завершает 2025 год домашней игрой с «Вулверхэмптоном». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» во вторник, 30 декабря, и начнется в 23:15 по московскому времени. Рассмотрим интересные варианты для прогноза на эту встречу.
Турнир: английская Премьер-лига, 19-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|57
|20
|39
|194-158
|«Вулверхэмптон»
|39
|20
|57
|158-194
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|21.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|15.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:4
«Борнмут»
АПЛ
|08.12.2025
|«Вулверхэмптон»
1:4
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|20.12.2025
|«Вулверхэмптон»
0:2
«Брентфорд»
АПЛ
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|08.12.2025
|«Вулверхэмптон»
1:4
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|03.12.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
По итогам субботних матчей 18-го тура таблица АПЛ приняла такой вид:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|18
|13
|3
|2
|33-11
|42
|2. Манчестер Сити
|18
|13
|1
|4
|43-17
|40
|3. Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|29-19
|39
|4. Ливерпуль
|18
|10
|2
|6
|30-26
|32
|5. Челси
|18
|8
|5
|5
|30-19
|29
|6. Манчестер Юнайтед
|18
|8
|5
|5
|32-28
|29
|7. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|8. Брентфорд
|18
|8
|2
|8
|28-26
|26
|9. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|10. Фулхэм
|18
|8
|2
|8
|25-26
|26
|11. Эвертон
|18
|7
|4
|7
|18-20
|25
|12. Брайтон
|18
|6
|6
|6
|26-25
|24
|13. Ньюкасл
|18
|6
|5
|7
|23-23
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|18
|5
|7
|6
|27-33
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|18
|5
|3
|10
|18-28
|18
|18. Вест Хэм
|18
|3
|4
|11
|19-36
|13
|19. Бернли
|18
|3
|3
|12
|19-34
|12
|20. Вулверхэмптон
|18
|0
|2
|16
|10-39
|2
«Манчестер Юнайтед» крайне нестабилен, однако выигрывает в последнее время все же чаще, чем уступает. Из шести предыдущих матчей он выиграл половину, а проиграл только раз. Еще дважды этой зимой парни Аморима играли результативные ничьи - 1:1 и 4:4.
«Вулверхэмптон» этой зимой очков вообще не брал. Проигрышна серия аутсайдера составляет уже 12 матчей. Но при этом на полях фаворитов 20-я команда лиги демонстрирует завидную отвагу и неуступчивость. «Астон Вилла», «Арсенал» и «Ливерпуль» обыграли андердога с разницей в один мяч, при этом два последних пропускали от гостей по голу. Ворота «МЮ» «волки» тоже поразили в недавнем матче, хотя тогда все для них закончилось более печально - 1:4. Тем не менее определенная положительная мини-тенденция в результатах «Вулверхэмптона» прослеживается. Поэтому и в ближайший вторник ждем голов от обеих сторон.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«МЮ»: де Лигт, Фернандеш (оба - травмы)
«Вулверхэмптон»: Доэрти, Гомес (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Вулверхэмптон»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Вулверхэмптон»
|Позиция
|Вратарь
|31. Ламменс
|1. Са
|Вратарь
|Защитник
|26. Хевен
|38. Тчатчуа
|Защитник
|Защитник
|23. Шоу
|4. Буэно
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|37. Крейчи
|Защитник
|Защитник
|16. Диалло
|15. Москера
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Жало
|3. Буэно
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|7. Триндаде
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|8. Гомес
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Мбемо
|11. Хван Хи Чан
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Маунт
|36. Мане
|Нападающий
|Нападающий
|10. Кунья
|14. Арокодаре
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Роб Эдвардс
|Главный тренер
БК PARI установила коэффициент 1.35 на победу хозяев и 8.50 - на успех гостей. Ничья котируется за 5.20.