Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С этим аутсайдером легко хозяевам не будет
Валентин Васильев

«Манчестер Юнайтед» завершает 2025 год домашней игрой с «Вулверхэмптоном». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» во вторник, 30 декабря, и начнется в 23:15 по московскому времени. Рассмотрим интересные варианты для прогноза на эту встречу.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

30.12.2025, Вт

23:15 МСК

«Вулверхэмптон»

П1 - 1.35

Х - 5.20

П2 - 8.50

Турнир:  английская Премьер-лига, 19-й тур 

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

История матчей:

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»572039194-158
«Вулверхэмптон»392057158-194

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

21.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

15.12.2025«Манчестер Юнайтед»

4:4

«Борнмут»

АПЛ

08.12.2025«Вулверхэмптон»

1:4

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

20.12.2025«Вулверхэмптон»

0:2

«Брентфорд»

АПЛ

13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

08.12.2025«Вулверхэмптон»

1:4

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

03.12.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

По итогам субботних матчей 18-го тура таблица АПЛ приняла такой вид:

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал18133233-1142
2. Манчестер Сити18131443-1740
3. Астон Вилла18123329-1939
4. Ливерпуль18102630-2632
5. Челси1885530-1929
6. Манчестер Юнайтед1885532-2829
7. Сандерленд1776419-1727
8. Брентфорд1882828-2626
9. Кристал Пэлас1775521-1926
10. Фулхэм1882825-2626
11. Эвертон1874718-2025
12. Брайтон1866626-2524
13. Ньюкасл1865723-2323
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1857627-3322
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест18531018-2818
18. Вест Хэм18341119-3613
19. Бернли18331219-3412
20. Вулверхэмптон18021610-392

Прогноз на матч

Свернуть

«Манчестер Юнайтед» крайне нестабилен, однако выигрывает в последнее время все же чаще, чем уступает. Из шести предыдущих матчей он выиграл половину, а проиграл только раз. Еще дважды этой зимой парни Аморима играли результативные ничьи - 1:1 и 4:4.

«Вулверхэмптон» этой зимой очков вообще не брал. Проигрышна серия аутсайдера составляет уже 12 матчей. Но при этом на полях фаворитов 20-я команда лиги демонстрирует завидную отвагу и неуступчивость. «Астон Вилла», «Арсенал» и «Ливерпуль» обыграли андердога с разницей в один мяч, при этом два последних пропускали от гостей по голу. Ворота «МЮ» «волки» тоже поразили в недавнем матче, хотя тогда все для них закончилось более печально - 1:4. Тем не менее определенная положительная мини-тенденция в результатах  «Вулверхэмптона» прослеживается. Поэтому и в ближайший вторник ждем голов от обеих сторон.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«МЮ»: де Лигт, Фернандеш (оба - травмы)

«Вулверхэмптон»: Доэрти, Гомес (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Вулверхэмптон»:

Позиция«МЮ»«Вулверхэмптон»Позиция
Вратарь31. Ламменс1. СаВратарь
Защитник26. Хевен38. ТчатчуаЗащитник
Защитник23. Шоу4. БуэноЗащитник
Защитник15. Йоро37. КрейчиЗащитник
Защитник16. Диалло15. МоскераПолузащитник
Полузащитник 2. Жало3. БуэноПолузащитник
Полузащитник 18. Каземиро7. ТриндадеПолузащитник 
Полузащитник8. Фернандеш8. ГомесПолузащитник
Полузащитник19. Мбемо11. Хван Хи ЧанПолузащитник
Полузащитник7. Маунт36. МанеНападающий
Нападающий10. Кунья14. АрокодареНападающий
Главный тренерРубен АморимРоб ЭдвардсГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила коэффициент 1.35 на победу хозяев и 8.50 - на успех гостей. Ничья котируется за 5.20.

