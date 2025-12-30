Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» крайне нестабилен, однако выигрывает в последнее время все же чаще, чем уступает. Из шести предыдущих матчей он выиграл половину, а проиграл только раз. Еще дважды этой зимой парни Аморима играли результативные ничьи - 1:1 и 4:4.

«Вулверхэмптон» этой зимой очков вообще не брал. Проигрышна серия аутсайдера составляет уже 12 матчей. Но при этом на полях фаворитов 20-я команда лиги демонстрирует завидную отвагу и неуступчивость. «Астон Вилла», «Арсенал» и «Ливерпуль» обыграли андердога с разницей в один мяч, при этом два последних пропускали от гостей по голу. Ворота «МЮ» «волки» тоже поразили в недавнем матче, хотя тогда все для них закончилось более печально - 1:4. Тем не менее определенная положительная мини-тенденция в результатах «Вулверхэмптона» прослеживается. Поэтому и в ближайший вторник ждем голов от обеих сторон.