Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос, 26 октября: прогноз на бой турнира UFC 308, трансляция и полный кард

Оба проиграли по два последних поединка
Александр Бокулёв
В предварительном карде турнира UFC 308 состоится рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Джеффом Нилом и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать серию поражений?

Статистика

Нил

 

дос Аньос

США

Страна

Бразилия

34

Возраст

39

21

Бои

48

15 (9 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

32 (5 / 11 / 16)

6 (1 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

16 (4 / 0 / 12)

10 (полусредний дивизион)

Место в рейтинге UFC

15 (легкий дивизион)

180,5

Рост (см)

173

190,5

Размах рук (см)

178

104

Размах ног (см)

96,5

Джефф Нил

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2017-м бился за пояс XKO в среднем весе, но уступил. Вскоре выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал семь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Иэну Мачадо Гэрри раздельным решением судей.

Рафаэль дос Аньос

В девятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии стал чемпионом мира в этом виде спорта и овладел черным поясом четвертого дана. В профессиональных MMA выступает с 2004 года, в UFC - с 2008-го. В 2015-м выиграл чемпионский пояс в легком весе, который защитил один раз, после чего уступил. В 2018-м потерпел поражение в бою за временный титул в полусредней категории. В последнем поединке в марте уступил единогласным решением судей Матеушу Гамроту. На данный момент владеет рекордом UFC по суммарному времени, проведенному в октагоне (8 часов 41 минута 49 секунд).

Сравнение коэффициентов

 Победа НилаПобеда дос АньосаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,353,332,661,44

Прогноз на бой

Оба соперника весьма универсальны. При этом дос Аньос находится на спаде карьеры и теряет сильные качества. По сути, его единственным козырем остался внушительный опыт.

Однако для победы над Нилом этого вряд ли хватит. В стойке бразилец едва ли сможет конкурировать с американцем, который не только острее, но и гораздо крупнее по габаритам. В партере дос Аньос теоретически способен работать результативно, однако Нил хорошо защищается от тейкдаунов, а вдобавок сам способен качественно бороться.

Резюмируя, ожидаем победу американца. Но на опыте дос Аньос наверняка продержится хотя бы до второго раунда. За последние десять лет он лишь дважды проигрывал досрочно.

Полный кард, где смотреть бой Нил - дос Аньос

Турнир UFC 308 стартует на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 октября, в 17:00 по московскому времени. Бой Нил - дос Аньос стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы

