Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос, 26 октября: прогноз на бой турнира UFC 308, трансляция и полный кард

Оба соперника весьма универсальны. При этом дос Аньос находится на спаде карьеры и теряет сильные качества. По сути, его единственным козырем остался внушительный опыт.

Однако для победы над Нилом этого вряд ли хватит. В стойке бразилец едва ли сможет конкурировать с американцем, который не только острее, но и гораздо крупнее по габаритам. В партере дос Аньос теоретически способен работать результативно, однако Нил хорошо защищается от тейкдаунов, а вдобавок сам способен качественно бороться.

Резюмируя, ожидаем победу американца. Но на опыте дос Аньос наверняка продержится хотя бы до второго раунда. За последние десять лет он лишь дважды проигрывал досрочно.