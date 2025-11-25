Нефтехимик - Ростов, 26 ноября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнюю неделю осени определятся полуфиналисты Кубка России в обеих частях турнирной сетки. В Пути регионов 26 ноября встретятся футболисты «Нефтехимика» и «Ростова». Рассказываем о котировках профессионалов беттинга на игру и выбираем перспективный вариант для ставки.
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|0
|0
|2
|1-3
|«Ростов»
|2
|0
|0
|3-1
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Чайка»
2:4
«Нефтехимик»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|08.11.2025
|«Родина»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Шинник»
1:1, пен. 1:3
«Нефтехимик»
Кубок России
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
«Нефтехимик» - король послематчевых серий. На всех трех предыдущих стадиях команда Кирилла Новикова доводила дело до пенальти и неизменно вытягивала в этих лотереях выигрышный билет. У «Ростова» на групповой стадии была только одна такая «перестрелка», и та неудачная - проигрыш махачкалинскому «Динамо». Так что если южане строят большие планы на этот розыгрыш, им желательно не доводить дело до 11-метровых штрафных ударов. У соперника свежего опыта такого рода гораздо больше.
Обе команды не относятся к адептам остроатакующего футбола. «Низовые» матчи у них случаются чаще «верховых». У хозяев из 10 последних игр семь были на «тотал меньше 2.5», у гостей - девять. Полагаем, что и в эту среду голов много не будет - если будут вообще.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: нет
«Ростов»: Мохеби (травма)
Аналитики PARI оценили вероятность победы нижнекамского клуба в основное время коэффициентом 4.60. Котировка на «Ростов» составляет 1.80, а на ничью - почти в два раза больше (3.55).
Получить до 25 000 рублей от PARI
Букмекер умножит на шесть номинал сыгравшей ставки на 0:1. Это самый вероятный счет матча.
Трансляция из Нижнекамска стоит в программной сетке «Матч Премьер».
Билеты на игру стоимостью 300 рублей продаются через официальный сайт нижнекамского клуба.