Нефтехимик - Ростов, 26 ноября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

«Нефтехимик» - король послематчевых серий. На всех трех предыдущих стадиях команда Кирилла Новикова доводила дело до пенальти и неизменно вытягивала в этих лотереях выигрышный билет. У «Ростова» на групповой стадии была только одна такая «перестрелка», и та неудачная - проигрыш махачкалинскому «Динамо». Так что если южане строят большие планы на этот розыгрыш, им желательно не доводить дело до 11-метровых штрафных ударов. У соперника свежего опыта такого рода гораздо больше.

Обе команды не относятся к адептам остроатакующего футбола. «Низовые» матчи у них случаются чаще «верховых». У хозяев из 10 последних игр семь были на «тотал меньше 2.5», у гостей - девять. Полагаем, что и в эту среду голов много не будет - если будут вообще.