Ньюкасл - Барселона, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ньюкасл» уже шесть матчей чередует победы с поражениями. Причем фактор поля для него определяющего значения не имеет. Из четырех подряд встреч на «Сент-Джеймс Парк» «сороки» две выиграли и столько же проиграли.

«Барселона» на прошлой неделе дважды победила - в Кубке и Ла Лиге. Причем в первом случае чемпион Испании был близок к феноменальному камбэку. После мадридской победы «Атлетико» со счетом 4:0 мало кто сомневался в выходе «матрасников» в финал «королевского» турнира. Но «Барса» вынудила их понервничать. Всего одного гола каталонцам не хватило, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей.

Обе команды играют результативно: у хозяев из 10 последних матчей все до единого были «верховыми», у гостей - девять. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация из 2Х и тотал больше 1.5.

«Бетсити» оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.64.