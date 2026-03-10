Ведомости
Ньюкасл - Барселона, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи  1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Ньюкасле одноименный клуб примет «Барселону». Вашему вниманию превью и прогноз на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл» (Англия) 

10.03.2026, Вт
23:00 МСК

«Барселона»  (Испания)

П1 - 2.90

Х - 4.10

П2 - 2.26

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»1045-10
«Барселона»40110-5

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Ньюкасл»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

04.03.2026«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

28.08.2026«Ньюкасл»

2:3

«Эвертон»

АПЛ

24.08.2026«Ньюкасл»

3:2

«Карабах»

Лига чемпионов

21.02.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Атлетик» 

0:1

«Барселона» 

Ла Лига

03.03.2026«Барселона» 

3:0

«Атлетико» 

Кубок Испании

28.02.2026«Барселона» 

4:1

«Вильярреал»  

Ла Лига

22.02.2026«Барселона» 

3:0

«Леванте»  

Ла Лига

16.02.2026«Жирона» 

2:1

«Барселона» 

Ла Лига

Календарь матчей

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

«Ньюкасл» уже шесть матчей чередует победы с поражениями. Причем фактор поля для него определяющего значения не имеет. Из четырех подряд встреч на «Сент-Джеймс Парк» «сороки» две выиграли и столько же проиграли.

«Барселона» на прошлой неделе дважды победила - в Кубке и Ла Лиге. Причем в первом случае чемпион Испании был близок к феноменальному камбэку. После мадридской победы «Атлетико» со счетом 4:0 мало кто сомневался в выходе «матрасников» в финал «королевского» турнира. Но «Барса» вынудила их понервничать. Всего одного гола каталонцам не хватило, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. 

Обе команды играют результативно: у хозяев из 10 последних матчей все до единого были «верховыми», у гостей - девять. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация из 2Х и тотал больше 1.5.

«Бетсити»  оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.64.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру в Англии покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Гимарайнш, Майли, Шер, Крафт (все – травмы)

«Барселона»: Кунде, Бальде, Гави, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Барселона»:

Позиция«Ньюкасл»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Поуп13. Ж. ГарсияВратарь
Защитник2. Триппьер24. Э. ГарсияЗащитник
Защитник33. Берн18. МартинЗащитник
Защитник4. Ботман5. КубарсиЗащитник
Защитник3. Холл2. КанселуЗащитник
Полузащитник 7. Жоэлинтон8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 8. Тонали22. БернальПолузащитник 
Полузащитник28. Уиллок14. РэшфордПолузащитник
Нападающий11. Барнс16. Фермин ЛопесПолузащитник
Нападающий9. Висса10. ЯмальПолузащитник
Нападающий23. Мерфи9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерЭдди ХауХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетсити» установил высокие коэффициенты на все самые популярные исходы встречи: 2.90 на победу хозяев, 2.26 - на гостей и 4.10 - на ничью.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Ньюкасл» - «Барселона»?

На тотал больше 2.5 больше дают коэффициент 1.46. Следовательно, игра намечается результативная.

Где смотреть матч «Ньюкасл» - «Барселона»?

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании. В России Лигу чемпионов в полном объеме транслирует Okko.

