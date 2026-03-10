Ньюкасл - Барселона, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Ньюкасле одноименный клуб примет «Барселону». Вашему вниманию превью и прогноз на матч.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|1
|0
|4
|5-10
|«Барселона»
|4
|0
|1
|10-5
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Ньюкасл»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|28.08.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Эвертон»
АПЛ
|24.08.2026
|«Ньюкасл»
3:2
«Карабах»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Атлетик»
0:1
«Барселона»
Ла Лига
|03.03.2026
|«Барселона»
3:0
«Атлетико»
Кубок Испании
|28.02.2026
|«Барселона»
4:1
«Вильярреал»
Ла Лига
|22.02.2026
|«Барселона»
3:0
«Леванте»
Ла Лига
|16.02.2026
|«Жирона»
2:1
«Барселона»
Ла Лига
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
«Ньюкасл» уже шесть матчей чередует победы с поражениями. Причем фактор поля для него определяющего значения не имеет. Из четырех подряд встреч на «Сент-Джеймс Парк» «сороки» две выиграли и столько же проиграли.
«Барселона» на прошлой неделе дважды победила - в Кубке и Ла Лиге. Причем в первом случае чемпион Испании был близок к феноменальному камбэку. После мадридской победы «Атлетико» со счетом 4:0 мало кто сомневался в выходе «матрасников» в финал «королевского» турнира. Но «Барса» вынудила их понервничать. Всего одного гола каталонцам не хватило, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей.
Обе команды играют результативно: у хозяев из 10 последних матчей все до единого были «верховыми», у гостей - девять. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация из 2Х и тотал больше 1.5.
«Бетсити» оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.64.
В прямом эфире игру в Англии покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ньюкасл»: Гимарайнш, Майли, Шер, Крафт (все – травмы)
«Барселона»: Кунде, Бальде, Гави, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Барселона»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Поуп
|13. Ж. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|2. Триппьер
|24. Э. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|18. Мартин
|Защитник
|Защитник
|4. Ботман
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|3. Холл
|2. Канселу
|Защитник
|Полузащитник
|7. Жоэлинтон
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|22. Берналь
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Барнс
|16. Фермин Лопес
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Висса
|10. Ямаль
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мерфи
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
«Бетсити» установил высокие коэффициенты на все самые популярные исходы встречи: 2.90 на победу хозяев, 2.26 - на гостей и 4.10 - на ничью.
На тотал больше 2.5 больше дают коэффициент 1.46. Следовательно, игра намечается результативная.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании. В России Лигу чемпионов в полном объеме транслирует Okko.