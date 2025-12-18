Ведомости
Ньюкасл - Челси, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

У этого «Челси» выездные комплексы отсутствуют
Валентин Васильев

Программу 17-го тура английской Премьер-лиги откроет многообещающее противостояние в Ньюкасле.  В гости одноименному клубу едет клубный чемпион мира - «Челси». Рассмотрим предстоящую игру сквозь призму котировок букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

20.12.2025, Сб

15:30 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.80

Х - 3.60

П2 - 2.55

Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур

Стадион:  «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»584279220-273
«Челси»794258273-220

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.12.2025«Ньюкасл»

 

«Фулхэм»

Кубок лиги

14.12.2025«Сандерленд»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

10.12.2025«Байер»

2:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

06.12.2025«Ньюкасл»

2:1

«Бернли»

АПЛ

02.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.12.2025«Кардифф»

1:3

«Челси»

Кубок лиги

13.12.2025«Челси»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

09.12.2025«Аталанта»

2:1

«Челси»

Лига чемпионов

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.12.2025«Лидс»

3:1

«Челси»

АПЛ

Место в турнирной таблице

После 16 туров «Ньюкасл» занимает только 12-е место в таблице. «Челси» идет по дистанции четвертым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал16113230-1036
2. Манчестер Сити16111438-1634
3. Астон Вилла16103325-1733
4. Челси1684427-1528
5. Манчестер Юнайтед1675430-2626
6. Кристал Пэлас1675420-1526
7. Ливерпуль1682626-2426
8. Сандерленд1675419-1726
9. Эвертон1673618-1924
10. Брайтон1665525-2323
11. Тоттенхэм1664625-2122
12. Ньюкасл1664621-2022
13. Борнмут1656525-2821
14. Фулхэм1662823-2620
15. Брентфорд1662822-2520
16. Ноттингем Форест1653817-2518
17. Лидс1644820-3016
18. Вест Хэм1634919-3213
19. Бернли16311218-3310
20. Вулверхэмптон1602149-352

Прогноз на матч

При всей своей нестабильности «Ньюкасл Юнайтед» достаточно уверенно выступает на своем поле. По результатам игр дома «сороки» занимают шестое место в лиге, тогда как по гостевым - только 15-е. 

Четыре последние встречи команд на «Сент-Джеймс Парке» завершились в пользу хозяев поля (две последние - со счетом 2:0). Однако нынешний «Челси» крайне агрессивен вне родных стен. По количеству очков, добытых на выезде, «синие» уступают только землякам из «Кристал Пэлас» (14 против 16).  

За 10 последних туров АПЛ «Ньюкасл» только однажды сработал на ноль в обороне и целых восемь раз забивал и пропускал. Поэтому наш прогноз на субботний матч: обе забьют за 1.55 в «БЕТСИТИ».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Триппьер, Ботман, Крафт, Берн (все- травмы)

«Челси»: Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры «БЕТСИТИ» установили близкие котировки на победу каждой из сторон - 2.80 на первую команду и 2.55 - на вторую. При мирном исходе сыграет коэффициент 3.60.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ньюкасл» - «Челси»?

В «БЕТСИТИ» есть опция тройного выбора итогового счета. Ниже всего - за 4.50 - котируется связка из результатов 0:1, 0:2 и 0:3. 

Будет ли много голов в матче «Ньюкасл» - «Челси»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.69, а на противоположный вариант - за 2.20. Следовательно, «верх» в Ньюкасле более вероятен, чем «низ».

Где бесплатно смотреть матч «Ньюкасл» - «Челси»?

В отсутствие официальных видеотрансляций из Англии следить за ходом матча остается по текстовым трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших БК - в частности, «БЕТСИТИ»

