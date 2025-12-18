Ньюкасл - Челси, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 17-го тура английской Премьер-лиги откроет многообещающее противостояние в Ньюкасле. В гости одноименному клубу едет клубный чемпион мира - «Челси». Рассмотрим предстоящую игру сквозь призму котировок букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|58
|42
|79
|220-273
|«Челси»
|79
|42
|58
|273-220
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.12.2025
|«Ньюкасл»
«Фулхэм»
Кубок лиги
|14.12.2025
|«Сандерленд»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|10.12.2025
|«Байер»
2:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Бернли»
АПЛ
|02.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.12.2025
|«Кардифф»
1:3
«Челси»
Кубок лиги
|13.12.2025
|«Челси»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|09.12.2025
|«Аталанта»
2:1
«Челси»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.12.2025
|«Лидс»
3:1
«Челси»
АПЛ
После 16 туров «Ньюкасл» занимает только 12-е место в таблице. «Челси» идет по дистанции четвертым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|16
|11
|3
|2
|30-10
|36
|2. Манчестер Сити
|16
|11
|1
|4
|38-16
|34
|3. Астон Вилла
|16
|10
|3
|3
|25-17
|33
|4. Челси
|16
|8
|4
|4
|27-15
|28
|5. Манчестер Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|30-26
|26
|6. Кристал Пэлас
|16
|7
|5
|4
|20-15
|26
|7. Ливерпуль
|16
|8
|2
|6
|26-24
|26
|8. Сандерленд
|16
|7
|5
|4
|19-17
|26
|9. Эвертон
|16
|7
|3
|6
|18-19
|24
|10. Брайтон
|16
|6
|5
|5
|25-23
|23
|11. Тоттенхэм
|16
|6
|4
|6
|25-21
|22
|12. Ньюкасл
|16
|6
|4
|6
|21-20
|22
|13. Борнмут
|16
|5
|6
|5
|25-28
|21
|14. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|15. Брентфорд
|16
|6
|2
|8
|22-25
|20
|16. Ноттингем Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|17. Лидс
|16
|4
|4
|8
|20-30
|16
|18. Вест Хэм
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|19. Бернли
|16
|3
|1
|12
|18-33
|10
|20. Вулверхэмптон
|16
|0
|2
|14
|9-35
|2
При всей своей нестабильности «Ньюкасл Юнайтед» достаточно уверенно выступает на своем поле. По результатам игр дома «сороки» занимают шестое место в лиге, тогда как по гостевым - только 15-е.
Четыре последние встречи команд на «Сент-Джеймс Парке» завершились в пользу хозяев поля (две последние - со счетом 2:0). Однако нынешний «Челси» крайне агрессивен вне родных стен. По количеству очков, добытых на выезде, «синие» уступают только землякам из «Кристал Пэлас» (14 против 16).
За 10 последних туров АПЛ «Ньюкасл» только однажды сработал на ноль в обороне и целых восемь раз забивал и пропускал. Поэтому наш прогноз на субботний матч: обе забьют за 1.55 в «БЕТСИТИ».
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.
Потери
«Ньюкасл»: Триппьер, Ботман, Крафт, Берн (все- травмы)
«Челси»: Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)
Трейдеры «БЕТСИТИ» установили близкие котировки на победу каждой из сторон - 2.80 на первую команду и 2.55 - на вторую. При мирном исходе сыграет коэффициент 3.60.
В «БЕТСИТИ» есть опция тройного выбора итогового счета. Ниже всего - за 4.50 - котируется связка из результатов 0:1, 0:2 и 0:3.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.69, а на противоположный вариант - за 2.20. Следовательно, «верх» в Ньюкасле более вероятен, чем «низ».
В отсутствие официальных видеотрансляций из Англии следить за ходом матча остается по текстовым трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших БК - в частности, «БЕТСИТИ».