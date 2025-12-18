Ньюкасл - Челси, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

При всей своей нестабильности «Ньюкасл Юнайтед» достаточно уверенно выступает на своем поле. По результатам игр дома «сороки» занимают шестое место в лиге, тогда как по гостевым - только 15-е.

Четыре последние встречи команд на «Сент-Джеймс Парке» завершились в пользу хозяев поля (две последние - со счетом 2:0). Однако нынешний «Челси» крайне агрессивен вне родных стен. По количеству очков, добытых на выезде, «синие» уступают только землякам из «Кристал Пэлас» (14 против 16).

За 10 последних туров АПЛ «Ньюкасл» только однажды сработал на ноль в обороне и целых восемь раз забивал и пропускал. Поэтому наш прогноз на субботний матч: обе забьют за 1.55 в «БЕТСИТИ».