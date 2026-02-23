Ньюкасл - Карабах, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Самые тяжелые поражения в исторической для себя Лиге чемпионов «Карабах» потерпел уже в 2026 году от англичан. На финише общего этапа сильнейший клуб Азербайджана получил шесть безответных мячей от «Ливерпуля» в гостях, а в первом «стыке» потерпел чуть менее крупное поражение - 1:6 - от «Ньюкасла» дома.

После такого успеха в первом матче «сорокам» нет никакого смысла рвать жилы сильнейшим составом в ответной игре. Впереди у них более непростые игры: «Эвертон», оба манчестерских клуба, «Челси». Это повышает шансы «Карабаха» на локальный успех. Серия «Ньюкасла» с забитыми и пропущенными голами длится уже восемь матчей. Полагаем, что во вторник она будет продолжена.

