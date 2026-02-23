Ньюкасл - Карабах, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
После матча в Баку глобальный исход этого противостояния ни у кого уже не вызывает сомнений. Но это не значит, что в нем не осталось интересных вариантов для пари. Наоборот, счет первой встречи оставляет широкой простор для локальных сюрпризов во второй.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ньюкасл» (Англия)
24.02.2026, Вт
23:00 МСК
«Карабах» (Агдам, Азербайджан)
|П1 - 1.13
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|1
|0
|0
|6-1
|«Карабах»
|0
|0
|1
|1-6
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|18.02.2026
|«Карабах»
1:6
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Астон Вилла»
1:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.02.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Брентфорд»
АПЛ
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Карабах»
1:6
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Имишли»
0:1
«Карабах»
Премьер-лига
|10.02.2026
|«Шамахы»
1:2
|«Карабах»
Премьер-лига
|05.02.2026
|«Шамахы»
2:1
|«Карабах»
Кубок Азербайджана
|01.02.2026
|«Карабах»
1:0
«Туран»
Премьер-лига
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико М» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
Самые тяжелые поражения в исторической для себя Лиге чемпионов «Карабах» потерпел уже в 2026 году от англичан. На финише общего этапа сильнейший клуб Азербайджана получил шесть безответных мячей от «Ливерпуля» в гостях, а в первом «стыке» потерпел чуть менее крупное поражение - 1:6 - от «Ньюкасла» дома.
После такого успеха в первом матче «сорокам» нет никакого смысла рвать жилы сильнейшим составом в ответной игре. Впереди у них более непростые игры: «Эвертон», оба манчестерских клуба, «Челси». Это повышает шансы «Карабаха» на локальный успех. Серия «Ньюкасла» с забитыми и пропущенными голами длится уже восемь матчей. Полагаем, что во вторник она будет продолжена.
В «БЕТСИТИ» поставить такой исход можно по коэффициенту 1.90.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Okko проведет трансляцию из Ньюкасла на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ньюкасл»: Гиллеспи, Крафт (оба - запрет на участие в матчах), Тшау (дисквалификация), Майли, Шер, Ливраменто, (все – травмы)
«Карабах»: Шейдаев, Гнали (оба - запрет на участие в матчах)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Карабах»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Карабах»
|Позиция
|Вратарь
|1. Поуп
|1. Магомедалиев
|Вратарь
|Защитник
|2. Триппьер
|2. Матеус
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|13. Мустафазаде
|Защитник
|Защитник
|4. Ботман
|81. Медина
|Защитник
|Защитник
|3. Холл
|27. Байрамов
|Полузащитник
|Полузащитник
|39. Гимарайнш
|35. Бикальо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|9. Монтьель
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|20. Боржес
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Барнс
|15. Леандро
|Нападающий
|Нападающий
|9. Висса
|10. Зубир
|Нападающий
|Нападающий
|23. Мерфи
|17. Дюран
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Гурбан Гурбанов
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил чисто символический коэффициент 1.13 на победу британцев. Зато успешная ставка на ничью сулит 10-кратный выигрыш, а на успех «Карабаха» - 20-кратный.
На тотал больше 2.5 больше дают 1.28. Верный знак, что намечается результативное действо.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании. В России Лишу чемпионов в полном объеме транслирует Okko.