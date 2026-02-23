Ведомости
Ньюкасл - Карабах, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Азербайджанцы хлопнут дверью напоследок?
Валентин Васильев

После матча в Баку глобальный исход этого противостояния ни у кого уже не вызывает сомнений. Но это не значит, что в нем не осталось интересных вариантов для пари. Наоборот, счет первой встречи оставляет широкой простор для локальных сюрпризов во второй. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл» (Англия) 

24.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

П1 - 1.13

Х - 10.05

П2 - 20.00

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) 

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»1006-1
«Карабах»0011-6

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Ньюкасл»

АПЛ

18.02.2026«Карабах»

1:6

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

14.02.2026«Астон Вилла»

1:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

07.02.2026«Ньюкасл»

2:3

«Брентфорд»

АПЛ

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Карабах»

1:6

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

14.02.2026«Имишли»

0:1

«Карабах»

Премьер-лига

10.02.2026«Шамахы»

1:2

«Карабах»

Премьер-лига

05.02.2026«Шамахы»

2:1

«Карабах»

Кубок Азербайджана

01.02.2026«Карабах»

1:0

«Туран»

Премьер-лига

Календарь и результаты игр

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико М» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Самые тяжелые поражения в исторической для себя Лиге чемпионов «Карабах» потерпел уже в 2026 году от англичан. На финише общего этапа сильнейший клуб Азербайджана получил шесть безответных мячей от «Ливерпуля» в гостях, а в первом «стыке» потерпел чуть менее крупное поражение - 1:6 - от «Ньюкасла» дома.

После такого успеха в первом матче «сорокам» нет никакого смысла рвать жилы сильнейшим составом в ответной игре. Впереди у них более непростые игры: «Эвертон», оба манчестерских клуба, «Челси». Это повышает шансы «Карабаха» на локальный успех. Серия «Ньюкасла» с забитыми и пропущенными голами длится уже восемь матчей. Полагаем, что во вторник она будет продолжена.

В «БЕТСИТИ» поставить такой исход можно по коэффициенту 1.90.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Okko проведет трансляцию из Ньюкасла на территории РФ.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Гиллеспи, Крафт (оба - запрет на участие в матчах), Тшау (дисквалификация), Майли, Шер, Ливраменто, (все – травмы)

«Карабах»: Шейдаев, Гнали (оба - запрет на участие в матчах)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Карабах»:

Позиция«Ньюкасл»«Карабах»Позиция
Вратарь1. Поуп1. МагомедалиевВратарь
Защитник2. Триппьер 2. МатеусЗащитник
Защитник33. Берн 13. МустафазадеЗащитник
Защитник4. Ботман 81. МединаЗащитник
Защитник3. Холл 27. БайрамовПолузащитник
Полузащитник 39. Гимарайнш 35. БикальоПолузащитник
Полузащитник 8. Тонали 9. МонтьельПолузащитник 
Полузащитник28. Уиллок 20. БоржесПолузащитник
Нападающий11. Барнс 15. ЛеандроНападающий
Нападающий9. Висса 10. ЗубирНападающий
Нападающий23. Мерфи 17. ДюранНападающий
Главный тренерЭдди Хау Гурбан ГурбановГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установил чисто символический коэффициент 1.13 на победу британцев. Зато успешная ставка на ничью сулит 10-кратный выигрыш, а на успех «Карабаха» - 20-кратный.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Карабах» - «Ньюкасл»?

На тотал больше 2.5 больше дают 1.28. Верный знак, что намечается результативное действо. 

Где смотреть матч «Карабах» - «Ньюкасл»?

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании. В России Лишу чемпионов в полном объеме транслирует Okko.

