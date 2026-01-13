Ньюкасл - Манчестер Сити, 13 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги. В Ньюкасле одноименный клуб сразится с одним из главных фаворитов сезона АПЛ - «Манчестер Сити». Рассмотрим потенциально увлекательную игру сквозь призму интересных вариантов для прогноза.
Турнир: Кубок английской лиги, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|74
|42
|79
|270-306
|«Манчестер Сити»
|79
|42
|74
|306-270
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|«Ньюкасл»
3:3, пен. 7:6
«Борнмут»
Кубок Англии
|07.01.2026
|«Ньюкасл»
4:3
«Лидс»
АПЛ
|04.01.2026
|«Ньюкасл»
2:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|30.12.2025
|«Бернли»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.12.2025
|«МЮ»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|«Манчестер Сити»
10:1
«Эксетер»
|Кубок Англии
|07.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Брайтон»
|АПЛ
|04.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Челси»
|АПЛ
|01.01.2026
|«Сандерленд»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|27.12.2025
|«Ноттингем Форест»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
2026-й пока приносит исключительно положительные эмоции болельщикам «Ньюкасла». Прошлый год «сороки» закрыли победой над «Бернли», а новый начали тремя подряд успехами дома. «Кристал Пэлас» и «Лидс» они одолели в основное время, а «Борнмут» в Кубке - в серии пенальти.
«Ман Сити» в январе накрыла труднообъяснимая ничейная полоса. Три матча подряд парни Гвардиолы делили очки с соперниками, причем в двух последних случаях - на своем поле. Злость на всех вокруг и самих себя за эти потери «горожане» выместили на маленьком «Эксетере». Даже резервным составом они набросали сопернику десяток мячей в Кубке, в ответ пропустив только один.
Разумеется, в Ньюкасле игры в одни ворота не будет. А голы - должны быть. Обе команды играют результативно: у хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - шесть. Ждем чего-то подобного и во вторник на поле «Сент-Джеймс Парка». Тем более у гостей большие проблемы в обороне: сразу три ключевых защитника - мимо матча!
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ
Матч в Ньюкасле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Ньюкасл»: Берн, Шер, Осула (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|32. Рамсдейл
|25. Доннарума
|Вратарь
|Защитник
|12. Тшау
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|4. Ботман
|68. Аллейн
|Защитник
|Защитник
|3. Холл
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|39. Гимарайнс
|6. Аке
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гордон
|14. Нико
|Полузащитник
|Полузащитник
|67. Майли
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Рэмси
|26. Савиньо
|Нападающий
|Полузащитник
|27. Вольтемаде
|10. Шерки
|Нападающий
|Нападающий
|23. Мерфи
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Основной маркет WINLINE на игру отмечен высокими коэффициентами на все самые популярные исходы: 3.15 на победу хозяев, 2.18 - на гостей. Ничья котируется на рынке за 3.65.
Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта».
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК WINLINE этот исход котируется за 6.20.
Второй раунд полуфинальной дуэли пройдет 4 февраля в Манчестере.
Точно можно сказать, что это будет лондонский клуб. Осталось выяснить, какой именно - «Челси» или «Арсенал».