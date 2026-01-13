Ведомости
Ньюкасл - Манчестер Сити, 13 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Горожанам» будет сложно сыграть на ноль
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги. В Ньюкасле одноименный клуб сразится с одним из главных фаворитов сезона АПЛ - «Манчестер Сити». Рассмотрим потенциально увлекательную игру сквозь призму интересных вариантов для прогноза.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

13.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 3.15

Х - 3.65

П2 - 2.18

Турнир:  Кубок английской лиги, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»744279270-306
«Манчестер Сити»794274306-270

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026«Ньюкасл»

3:3, пен. 7:6

«Борнмут»

Кубок Англии

07.01.2026«Ньюкасл»

4:3

«Лидс»

АПЛ

04.01.2026«Ньюкасл»

2:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

30.12.2025«Бернли»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

26.12.2025«МЮ»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026«Манчестер Сити»

10:1

«Эксетер»

    Кубок Англии
07.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Брайтон»

    АПЛ
04.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Челси»

    АПЛ
01.01.2026«Сандерленд»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

27.12.2025«Ноттингем Форест»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Прогноз на матч

2026-й пока приносит исключительно положительные эмоции болельщикам «Ньюкасла». Прошлый год «сороки» закрыли победой над «Бернли», а новый начали тремя подряд успехами дома. «Кристал Пэлас» и «Лидс» они одолели в основное время, а «Борнмут» в Кубке - в серии пенальти.

«Ман Сити» в январе накрыла труднообъяснимая ничейная полоса. Три матча подряд парни Гвардиолы делили очки с соперниками, причем в двух последних случаях - на своем поле. Злость на всех вокруг и самих себя за эти потери «горожане» выместили на маленьком «Эксетере». Даже резервным составом они набросали сопернику десяток мячей в Кубке, в ответ пропустив только один.

Разумеется, в Ньюкасле игры в одни ворота не будет. А голы - должны быть. Обе команды играют результативно: у хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - шесть. Ждем чего-то подобного и во вторник на поле «Сент-Джеймс Парка». Тем более у гостей большие проблемы в обороне: сразу три ключевых защитника - мимо матча!

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Ньюкасле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
WINLINEГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Берн, Шер, Осула (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Ньюкасл»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь32. Рамсдейл25. ДоннарумаВратарь
Защитник12. Тшау27. НунесЗащитник
Защитник4. Ботман68. АллейнЗащитник
Защитник3. Холл45. ХусановЗащитник
Защитник39. Гимарайнс6. АкеПолузащитник
Полузащитник 8. Тонали47. ФоденПолузащитник
Полузащитник 10. Гордон14. НикоПолузащитник 
Полузащитник67. Майли20. СилваПолузащитник
Полузащитник41. Рэмси26. СавиньоНападающий
Полузащитник27. Вольтемаде10. ШеркиНападающий
Нападающий23. Мерфи9. ХоландНападающий
Главный тренерЭдди ХауХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Основной маркет WINLINE на игру отмечен высокими коэффициентами на все самые популярные исходы: 3.15 на победу хозяев, 2.18 - на гостей. Ничья котируется на рынке за 3.65.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК WINLINE  этот исход котируется за 6.20.

Когда ответный матч?

Второй раунд полуфинальной дуэли пройдет 4 февраля в Манчестере.

С кем сыграет победитель пары «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»?

Точно можно сказать, что это будет лондонский клуб. Осталось выяснить, какой именно - «Челси» или «Арсенал».

