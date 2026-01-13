Ньюкасл - Манчестер Сити, 13 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

2026-й пока приносит исключительно положительные эмоции болельщикам «Ньюкасла». Прошлый год «сороки» закрыли победой над «Бернли», а новый начали тремя подряд успехами дома. «Кристал Пэлас» и «Лидс» они одолели в основное время, а «Борнмут» в Кубке - в серии пенальти.

«Ман Сити» в январе накрыла труднообъяснимая ничейная полоса. Три матча подряд парни Гвардиолы делили очки с соперниками, причем в двух последних случаях - на своем поле. Злость на всех вокруг и самих себя за эти потери «горожане» выместили на маленьком «Эксетере». Даже резервным составом они набросали сопернику десяток мячей в Кубке, в ответ пропустив только один.

Разумеется, в Ньюкасле игры в одни ворота не будет. А голы - должны быть. Обе команды играют результативно: у хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - шесть. Ждем чего-то подобного и во вторник на поле «Сент-Джеймс Парка». Тем более у гостей большие проблемы в обороне: сразу три ключевых защитника - мимо матча!