Ньюкасл — Тоттенхэм, 2 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С этой парочкой точно не соскучишься!
Валентин Васильев

На второй день зимы в английской Премьер-лиге запланировано три матча. Самый поздний временной слот  отдан  «Ньюкаслу» с «Тоттенхэмом». Рассказываем о самых интересных вариантах для пари в этой игре. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

02.12.2025, Вт

19:30 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 1.72

Х - 4.00

П2 - 4.50

Турнир: Английская премьер-лига, 14-й тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

История матчей:



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»653674260-281
«Тоттенхэм»743665281-260

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Эвертон»

1:4

«Ньюкасл»

АПЛ

25.11.2025«Марсель»

2:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

22.11.2025«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

09.11.2025«Брентфорд»

3:1

«Ньюкасл»

АПЛ

05.11.2025«Ньюкасл»

2:0

«Атлетик»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

26.11.2025«ПСЖ»

5:3

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

23.11.2025«Арсенал»

4:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

08.11.2025«Тоттенхэм»

2:2

«МЮ»

АПЛ

04.11.2025«Тоттенхэм»

4:0

«Копенгаген»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице



Перед очной встречей команды располагаются на соседних местах в таблице, но явно не на тех, которые приличествуют участникам Лиги чемпионов. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал1393125-730
2. Манчестер Сити1381427-1225
3. Челси1373324-1224
4. Астон Вилла1373316-1124
5. Брайтон1364321-1622
6. Сандерленд1364317-1322
7. Манчестер Юнайтед1363421-2021
8. Ливерпуль1370620-2021
9. Кристал Пэлас1355317-1120
10. Брентфорд1361621-2019
11. Борнмут1354421-2319
12. Тоттенхэм1353521-1618
13. Ньюкасл1353517-1618
14. Эвертон1353514-1718
15. Фулхэм1352615-1717
16. Ноттингем Форест1333713-2212
17. Вест Хэм1332815-2711
18. Лидс1332813-2511
19. Бернли1331915-2710
20. Вулверхэмптон1302117-282

Прогноз на матч



Обе команды крайне непредсказуемы. «Ньюкасл» может проиграть «Брентфорду», а  следующем туре одолеть «Манчестер Сити». После неудачного выезда в Марсель в Лиге чемпионов «сороки» разгромили «Эвертон» на чужой территории (4:1). При этом банда Эдди Хау больше двух месяцев не признает ничьи - последняя случилась еще 21 сентября в Борнмуте. 

«Тоттенхэм» уже четыре матча не побеждает. После домашней ничьей с «МЮ» парни Томаса Франка последовательно уступили «Арсеналу», «ПСЖ» и «Фулхэму».

Обе команды скучным «низовым» матчам предпочитают голевые перестрелки. У хозяев за 10 предыдущих матчей набралось восемь «верховых», у гостей - семь. Тотал больше 2.5 в этой паре выглядит более чем вероятным исходом.


Трансляции



Матч в Ньюкасле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд



Потери

«Ньюкасл»: Триппьер, Эшби, Осула, Висса (все - травмы)

«Тоттенхэм»: Биссума, Соланке, рэгушин, Такаи, Кулушевски, Мэддисон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал»«Тоттенхэм»:

Позиция«Ньюкасл»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь32. Рамсдейл1. ВикариоВратарь
Защитник33. Бюрн24. СпенсЗащитник
Защитник5. Шер37. ван де ВенЗащитник
Защитник12. Тьяв17. РомероЗащитник
Защитник21. Ливраменто23. ПорроЗащитник
Полузащитник39. Гимарайнш6. ПальиньяПолузащитник
Полузащитник 8. Тонали30. БентанкурПолузащитник 
Полузащитник67. Майли29. СаррПолузащитник
Нападающий10. Гордон7. СимонсПолузащитник
Нападающий27. Вольтемаде20. КудусПолузащитник
Нападающий23. Мерфи39. Коло-МуаниНападающий
Главный тренерЭдди ХауТомас ФранкГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров



PARI установила симпатичные коэффициенты на ничью и победу столичного гостя - соответственно, 4.00 и 4.50.  Победа хозяев оценивается за 1.72.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»?



В соответствующей линии PARI ниже всего - за 8.00 - котируется результативная ничья - 1:1. Однако столь высокий коэффициент на самый вероятный счет говорит о большой непредсказуемости матча.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Где смотреть матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»?



В России матчи АПЛ официально не транслируются. Следить за ходом игры онлайн можно на сайте PARI.

Кто выиграет АПЛ?

В топе фаворитов сезона  «Ньюкасл» занимает восьмое место (коэффициент на победу - 400.00), а «Тоттенхэм» - 11-е (500.00). Список претендентов на трофей возглавляет «Арсенал». Коэффициент на победу парней Артеты в чемпионате составляет 1.50. Удачная ставка на триумф «Ман Сити» обещает четырехкратный выигрыш.

