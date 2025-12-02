Ньюкасл — Тоттенхэм, 2 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На второй день зимы в английской Премьер-лиге запланировано три матча. Самый поздний временной слот отдан «Ньюкаслу» с «Тоттенхэмом». Рассказываем о самых интересных вариантах для пари в этой игре.
Турнир: Английская премьер-лига, 14-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|65
|36
|74
|260-281
|«Тоттенхэм»
|74
|36
|65
|281-260
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Эвертон»
1:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|25.11.2025
|«Марсель»
2:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|09.11.2025
|«Брентфорд»
3:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|05.11.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Атлетик»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|26.11.2025
|«ПСЖ»
5:3
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Арсенал»
4:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|08.11.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|04.11.2025
|«Тоттенхэм»
4:0
«Копенгаген»
Лига чемпионов
Перед очной встречей команды располагаются на соседних местах в таблице, но явно не на тех, которые приличествуют участникам Лиги чемпионов.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|13
|9
|3
|1
|25-7
|30
|2. Манчестер Сити
|13
|8
|1
|4
|27-12
|25
|3. Челси
|13
|7
|3
|3
|24-12
|24
|4. Астон Вилла
|13
|7
|3
|3
|16-11
|24
|5. Брайтон
|13
|6
|4
|3
|21-16
|22
|6. Сандерленд
|13
|6
|4
|3
|17-13
|22
|7. Манчестер Юнайтед
|13
|6
|3
|4
|21-20
|21
|8. Ливерпуль
|13
|7
|0
|6
|20-20
|21
|9. Кристал Пэлас
|13
|5
|5
|3
|17-11
|20
|10. Брентфорд
|13
|6
|1
|6
|21-20
|19
|11. Борнмут
|13
|5
|4
|4
|21-23
|19
|12. Тоттенхэм
|13
|5
|3
|5
|21-16
|18
|13. Ньюкасл
|13
|5
|3
|5
|17-16
|18
|14. Эвертон
|13
|5
|3
|5
|14-17
|18
|15. Фулхэм
|13
|5
|2
|6
|15-17
|17
|16. Ноттингем Форест
|13
|3
|3
|7
|13-22
|12
|17. Вест Хэм
|13
|3
|2
|8
|15-27
|11
|18. Лидс
|13
|3
|2
|8
|13-25
|11
|19. Бернли
|13
|3
|1
|9
|15-27
|10
|20. Вулверхэмптон
|13
|0
|2
|11
|7-28
|2
Обе команды крайне непредсказуемы. «Ньюкасл» может проиграть «Брентфорду», а следующем туре одолеть «Манчестер Сити». После неудачного выезда в Марсель в Лиге чемпионов «сороки» разгромили «Эвертон» на чужой территории (4:1). При этом банда Эдди Хау больше двух месяцев не признает ничьи - последняя случилась еще 21 сентября в Борнмуте.
«Тоттенхэм» уже четыре матча не побеждает. После домашней ничьей с «МЮ» парни Томаса Франка последовательно уступили «Арсеналу», «ПСЖ» и «Фулхэму».
Обе команды скучным «низовым» матчам предпочитают голевые перестрелки. У хозяев за 10 предыдущих матчей набралось восемь «верховых», у гостей - семь. Тотал больше 2.5 в этой паре выглядит более чем вероятным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Потери
«Ньюкасл»: Триппьер, Эшби, Осула, Висса (все - травмы)
«Тоттенхэм»: Биссума, Соланке, рэгушин, Такаи, Кулушевски, Мэддисон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|32. Рамсдейл
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|33. Бюрн
|24. Спенс
|Защитник
|Защитник
|5. Шер
|37. ван де Вен
|Защитник
|Защитник
|12. Тьяв
|17. Ромеро
|Защитник
|Защитник
|21. Ливраменто
|23. Порро
|Защитник
|Полузащитник
|39. Гимарайнш
|6. Пальинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|Полузащитник
|67. Майли
|29. Сарр
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Гордон
|7. Симонс
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Вольтемаде
|20. Кудус
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мерфи
|39. Коло-Муани
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Томас Франк
|Главный тренер
