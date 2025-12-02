Ньюкасл — Тоттенхэм, 2 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды крайне непредсказуемы. «Ньюкасл» может проиграть «Брентфорду», а следующем туре одолеть «Манчестер Сити». После неудачного выезда в Марсель в Лиге чемпионов «сороки» разгромили «Эвертон» на чужой территории (4:1). При этом банда Эдди Хау больше двух месяцев не признает ничьи - последняя случилась еще 21 сентября в Борнмуте.

«Тоттенхэм» уже четыре матча не побеждает. После домашней ничьей с «МЮ» парни Томаса Франка последовательно уступили «Арсеналу», «ПСЖ» и «Фулхэму».

Обе команды скучным «низовым» матчам предпочитают голевые перестрелки. У хозяев за 10 предыдущих матчей набралось восемь «верховых», у гостей - семь. Тотал больше 2.5 в этой паре выглядит более чем вероятным исходом.