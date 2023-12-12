Ньюкасл Юнайтед — Милан, 13 декабря: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Аутсайдеры «группы смерти» перед последним туром не потеряли шансы на выход в плей-офф. Для возможной борьбы с «ПСЖ» и «Ньюкаслу», и «Милану» необходимо выигрывать в заключительном матче группового этапа. Получится ли?
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа F, 6-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Судьи: Данни Маккели (главный арбитр), Хессел Стегстра, Ян де Врис (ассистенты), Аллард Линдхут (резервный). Все - Нидерланды
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|0
|1
|0
|0-0
|«Милан»
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять игр «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.12.2023
|«Тоттенхэм»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.12.2023
|«Эвертон»
3:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|02.12.2023
|«Ньюкасл»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|28.11.2023
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|25.11.2023
|«Ньюкасл»
4:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять игр «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.12.2023
|«Аталанта»
3:2
«Милан»
Серия A
|02.12.2023
|«Милан»
3:1
«Фрозиноне»
Серия A
|28.11.2023
|«Милан»
1:3
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
|25.11.2023
|«Милан»
1:0
«Фиорентина»
Серия A
|11.11.2023
|«Лечче»
2:2
«Милан»
Серия A
Перед заключительным туром на путевку в плей-офф из группы F гарантировала себе только дортмундская «Боруссия».
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2. ПСЖ
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3. Ньюкасл
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4. Милан
|5
|1
|2
|2
|3-7
|5
«Милан» довольно нестабилен в последнее время, но «Ньюкасл» вовсе идет на серии из двух крупных поражений. Учитывая огромное количество травмированных в составе хозяев, видим смысл воспользоваться высокими котировками на итальянскую команду. Полагаем, в борьбе за евровесну гости как минимум не проиграют в предстоящем матче.
В прямом эфире встречу «Ньюкасла» и «Милана» и покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ньюкасл»: Поуп, Мёрфи, Бёрн, Андерсон, Ботман, Уиллок, Барнс, Триппьер, Таргетт, Манкильо (все - травмы), Тонали (отстранение)
«Милан»: Кальдара, Калулу, Спортьелло, Тиав, Окафор (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Милан»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Милан»
|Вратарь
|1. Дубравка
|16. Меньян
|Защитник
|17. Крафт
|2. Калабрия
|Защитник
|6. Ласселс
|19. Эрнандес
|Защитник
|5. Шер
|23. Томори
|Защитник
|21. Ливраменто
|42. Флоренци
|Полузащитник
|39. Гимарайнс
|8. Лофтус-Чик
|Полузащитник
|67. Майли
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|7. Жоэлинтон
|80. Муса
|Нападающий
|24. Альмирон
|11. Пулишич
|Нападающий
|10. Гордон
|21 Чуквуэзе
|Нападающий
|14. Исак
|9. Жиру
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Стефано Пиоли
Букмекерская компания PARI предлагает высокие котировки на все три исхода основного времени. Коэффициент на победу «Ньюкасла» равен 1,88. На ничью там же можно поставить на 4,00, на выигрыш «Милана» - за 3,95.
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение хозяевам.
Прямая трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Начало эфира - 22:45 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Наша ставка выиграла. «Милан» одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Пулишича (59) и Чуквуэзе (84). У «Ньюкасла» отличились Жоэлинтон (33).