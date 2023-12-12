Ньюкасл Юнайтед — Милан, 13 декабря: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Кто-то из соперников завершит еврокубковый сезон
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы
  • UPD: результат

Аутсайдеры «группы смерти» перед последним туром не потеряли шансы на выход в плей-офф. Для возможной борьбы с «ПСЖ» и «Ньюкаслу», и «Милану» необходимо выигрывать в заключительном матче группового этапа. Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) 

13.12.2023, Ср

23:00 МСК

«Милан» (Италия) 

П1 - 1,88

Х - 3,95

П2 - 4,00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа F, 6-й тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Судьи: Данни Маккели (главный арбитр), Хессел Стегстра, Ян де Врис (ассистенты), Аллард Линдхут (резервный). Все - Нидерланды

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»0100-0
«Милан»0100-0

Последние пять игр «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.12.2023«Тоттенхэм»

4:1

«Ньюкасл» 

АПЛ

07.12.2023«Эвертон»

3:0

«Ньюкасл» 

АПЛ

02.12.2023«Ньюкасл» 

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

28.11.2023«ПСЖ» 

1:1

«Ньюкасл» 

Лига чемпионов

25.11.2023«Ньюкасл» 

4:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять игр «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.12.2023«Аталанта»

3:2

«Милан»

Серия A

02.12.2023«Милан»

3:1

«Фрозиноне»

Серия A

28.11.2023«Милан»

1:3

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

25.11.2023«Милан»

1:0

«Фиорентина»

Серия A

11.11.2023«Лечче»

2:2

«Милан»

Серия A

Место в турнирной таблице

Перед заключительным туром на путевку в плей-офф из группы F гарантировала себе только дортмундская «Боруссия». 

КомандаИВНПМО
1. Боруссия Д53116-310
2. ПСЖ52128-77
3. Ньюкасл51225-55
4. Милан51223-75

Прогноз на матч

«Милан» довольно нестабилен в последнее время, но «Ньюкасл» вовсе идет на серии из двух крупных поражений. Учитывая огромное количество травмированных в составе хозяев, видим смысл воспользоваться высокими котировками на итальянскую команду. Полагаем, в борьбе за евровесну гости как минимум не проиграют в предстоящем матче.

Трансляции

В прямом эфире встречу «Ньюкасла» и «Милана» и покажет федеральный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Поуп, Мёрфи, Бёрн, Андерсон, Ботман, Уиллок, Барнс, Триппьер, Таргетт, Манкильо (все - травмы), Тонали (отстранение)

«Милан»: Кальдара, Калулу, Спортьелло, Тиав, Окафор (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Милан»:

Позиция«Ньюкасл»«Милан»
Вратарь1. Дубравка16. Меньян
Защитник17. Крафт2. Калабрия
Защитник6. Ласселс19. Эрнандес
Защитник5. Шер23. Томори
Защитник21. Ливраменто42. Флоренци
Полузащитник39. Гимарайнс8. Лофтус-Чик
Полузащитник 67. Майли14. Рейндерс
Полузащитник7. Жоэлинтон80. Муса
Нападающий24. Альмирон11. Пулишич
Нападающий10. Гордон21 Чуквуэзе
Нападающий14. Исак9. Жиру
Главный тренерЭдди ХауСтефано Пиоли

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская компания PARI предлагает высокие котировки на все три исхода основного времени. Коэффициент на победу «Ньюкасла» равен 1,88. На ничью там же можно поставить на 4,00, на выигрыш «Милана» - за 3,95.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ньюкасл» - «Милан»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение хозяевам.

Где смотреть бесплатно матч «Ньюкасл» - «Милан»?

Прямая трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Начало эфира - 22:45 по московскому времени.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

UPD: результат

Наша ставка выиграла. «Милан» одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Пулишича (59) и Чуквуэзе (84). У «Ньюкасла» отличились Жоэлинтон (33).

loading