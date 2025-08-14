Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 августа 14:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Ноа - Линкольн, 14 августа: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В Гибралтаре было недоразумение?
Валентин Васильев

Вопреки прогнозам чемпион Армении не сумел с первой попытки обыграть представителя крошечного Гибралтара. В четверг у парней Сандро Перковича будет возможность исправить это недоразумение. На этот раз обойдется без сюрпризов? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноа» (Ереван, Армения) 

14.08.2025, Чт

20:00 МСК

«Линкольн» (Гибралтар)

П1 - 1.29

Х - 5.20

П2 - 8.60

Турнир:  Лига Еропы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Городской»  (Абовян, Армения)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноа»0101-1
«Линкольн» 0101-1

Последние пять матчей «Ноа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.08.2025«Линкольн» 

1:1

 «Ноа»

Лига Европы

03.08.2025«Ноа»

4:0

«Ширак»

Премьер-лига Армении

30.07.2025«Ференцварош»

4:3

 «Ноа»

Лига чемпионов

22.07.2025«Ноа»

1:2

«Ференцварош»

Лига чемпионов

15.07.2025«Будучность»

2:2

 «Ноа»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Линкольна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.08.2025«Линкольн» 

1:1

 «Ноа»

Лига Европы

29.07.2025«Црвена Звезда»

5:1

«Линкольн»

Лига чемпионов

22.07.2025«Линкольн»

0:1

«Црвена Звезда»

Лига чемпионов

15.07.2025«Линкольн»

1:0

 «Викингур»

Лига чемпионов

08.07.2025 «Викингур»

2:3

«Линкольн»

Лига чемпионов

Календарь матчей

Свернуть

14.08.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – РФШ (Латвия)
14.08.2025. 19:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Фредрикстад» (Норвегия)
14.08.2025. 20:00. «Вольфсберг» (Австрия) – ПАОК (Греция)
14.08.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Хеккен» (Швеция)
14.08.2025. 20:00. «Ноа» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар)
14.08.2025. 20:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
14.08.2025. 21:00. «Утрехт» (Нидерланды) – «Серветт» (Швейцария)
14.08.2025. 21:00. «Шахтер» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция)
14.08.2025. 21:00. «Маккаби»  Т-А (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
14.08.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – ФКСБ (Румыния)
14.08.2025. 21:30. «Брага» (Португалия) – «ЧФР Клуж» (Румыния)
14.08.2025. 22:00. «Легия» (Польша) – АЕК (Кипр)

Прогноз на матч

Свернуть

Наверное, мало кто сомневался в победе чемпиона Армении в Гибралтаре, но футболисты «Ноа» сами себе придумали приключения. Уже в первую четверть часа гости могли довести счет до крупного, но один их гол отменил судья ввиду офсайда, а еще пару убойных моментов они упустили самостоятельно. Тем не менее камерунский хавбек Ян Этеки вывел «Ноа» вперед красивым ударом из-за штрафного. В начале второго тайма Этеки отличился уже со знаком минус - руками свалил гибралтарского нападающего, дав повод судье назначить пенальти. Первый удар Де Барра Чанчаревич парировал, повторный - не смог. 

О характере игры после перерыва исчерпывающе скажут пять предупреждений гостям. Естественно, ничья в их планы не входила, но все-таки она случилась. Теперь дома ереванцам предстоит доказать, что это было недоразумение. 

Результат первого матча должен был сильно раззадорить парней Перковича. Дома они постараются не просто победить, а сделать это как можно убедительнее. Победа «Ноа» с форой -1.5 кажется здесь вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Текстовую трансляция из Абовяна проведут спортивные СМИ России, графическая будет доступна у легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ноа»: Грегориу (травма)

«Линкольн»: нет 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Если представитель Гибралтара отстоит еще одну ничью, Winline выплатит выигрыш за соответствующее пари в пятикратном размере. Коэффициент на победу гостей еще выше - 8.60. Вероятность успеха чемпиона Армении оценивается котировкой 1.29.

ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Линкольн» - «Ноа»?

По версии аналитиков, наиболее реальным исходом встречи является сухая победа армянской команды - 2:0. В линии на точный счет ей присвоен коэффициент 5.20.

Матч «Линкольн» - «Ноа» будет результативным?

Судя по невысокому коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.52), эксперты ждут веселой игры в Абовяне. 

С кем сыграет победитель пары «Ноа» - «Линкольн»?

Потенциальный соперники «Ноа» и «Линкольна» в раунде плей-офф уже известны. Им станет победитель противостояния «Брага» и «ЧФР Клуж». 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё