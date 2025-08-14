Ноа - Линкольн, 14 августа: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Вопреки прогнозам чемпион Армении не сумел с первой попытки обыграть представителя крошечного Гибралтара. В четверг у парней Сандро Перковича будет возможность исправить это недоразумение. На этот раз обойдется без сюрпризов?
Турнир: Лига Еропы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Городской» (Абовян, Армения)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноа»
|0
|1
|0
|1-1
|«Линкольн»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять матчей «Ноа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.08.2025
|«Линкольн»
1:1
«Ноа»
Лига Европы
|03.08.2025
|«Ноа»
4:0
«Ширак»
Премьер-лига Армении
|30.07.2025
|«Ференцварош»
4:3
«Ноа»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Ноа»
1:2
«Ференцварош»
Лига чемпионов
|15.07.2025
|«Будучность»
2:2
«Ноа»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Линкольна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.08.2025
|«Линкольн»
1:1
«Ноа»
Лига Европы
|29.07.2025
|«Црвена Звезда»
5:1
«Линкольн»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Линкольн»
0:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|15.07.2025
|«Линкольн»
1:0
«Викингур»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«Викингур»
2:3
«Линкольн»
Лига чемпионов
Наверное, мало кто сомневался в победе чемпиона Армении в Гибралтаре, но футболисты «Ноа» сами себе придумали приключения. Уже в первую четверть часа гости могли довести счет до крупного, но один их гол отменил судья ввиду офсайда, а еще пару убойных моментов они упустили самостоятельно. Тем не менее камерунский хавбек Ян Этеки вывел «Ноа» вперед красивым ударом из-за штрафного. В начале второго тайма Этеки отличился уже со знаком минус - руками свалил гибралтарского нападающего, дав повод судье назначить пенальти. Первый удар Де Барра Чанчаревич парировал, повторный - не смог.
О характере игры после перерыва исчерпывающе скажут пять предупреждений гостям. Естественно, ничья в их планы не входила, но все-таки она случилась. Теперь дома ереванцам предстоит доказать, что это было недоразумение.
Результат первого матча должен был сильно раззадорить парней Перковича. Дома они постараются не просто победить, а сделать это как можно убедительнее. Победа «Ноа» с форой -1.5 кажется здесь вполне реальным исходом.
Текстовую трансляция из Абовяна проведут спортивные СМИ России, графическая будет доступна у легальных букмекеров.
Потери
«Ноа»: Грегориу (травма)
«Линкольн»: нет
Коэффициент на победу гостей еще выше - 8.60. Вероятность успеха чемпиона Армении оценивается котировкой 1.29.
По версии аналитиков, наиболее реальным исходом встречи является сухая победа армянской команды - 2:0. В линии на точный счет ей присвоен коэффициент 5.20.
Судя по невысокому коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.52), эксперты ждут веселой игры в Абовяне.
Потенциальный соперники «Ноа» и «Линкольна» в раунде плей-офф уже известны. Им станет победитель противостояния «Брага» и «ЧФР Клуж».