Ноа - Линкольн, 14 августа: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Наверное, мало кто сомневался в победе чемпиона Армении в Гибралтаре, но футболисты «Ноа» сами себе придумали приключения. Уже в первую четверть часа гости могли довести счет до крупного, но один их гол отменил судья ввиду офсайда, а еще пару убойных моментов они упустили самостоятельно. Тем не менее камерунский хавбек Ян Этеки вывел «Ноа» вперед красивым ударом из-за штрафного. В начале второго тайма Этеки отличился уже со знаком минус - руками свалил гибралтарского нападающего, дав повод судье назначить пенальти. Первый удар Де Барра Чанчаревич парировал, повторный - не смог.

О характере игры после перерыва исчерпывающе скажут пять предупреждений гостям. Естественно, ничья в их планы не входила, но все-таки она случилась. Теперь дома ереванцам предстоит доказать, что это было недоразумение.

Результат первого матча должен был сильно раззадорить парней Перковича. Дома они постараются не просто победить, а сделать это как можно убедительнее. Победа «Ноа» с форой -1.5 кажется здесь вполне реальным исходом.