Ноттингем Форест - Арсенал, 17 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Традиционно непростой выезд для столичного топа
Валентин Васильев

Субботним вечером любителей британского футбола ожидает крайне любопытное противостояние. Лидер сезона АПЛ едет в Ноттингем, где в последнее время чаще уступал, чем выигрывал. Удастся ли «Арсеналу» избежать потери очков на «Сити Граунд»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест»

17.01.2026, Сб

20:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 6.00

Х - 4.20

П2 - 1.54

Турнир:   английская Премьер-лига, 22-й тур

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест»292356112-175
«Арсенал»562329175-112

Последние пять матчей «Ноттингем Форест:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2026«Рексем»

3:3, пен. 4:3

«Ноттингем Форест

Кубок Англии

06.01.2026«Вест Хэм»

1:2

«Ноттингем Форест

АПЛ

03.01.2026«Астон Вилла»

3:1

«Ноттингем Форест

АПЛ

30.12.2025«Ноттингем Форест

0:2

«Эвертон»

АПЛ

27.12.2025«Ноттингем Форест

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026«Челси»

2:3

«Арсенал»

Кубок лиги

11.01.2026«Портсмут»

1:4

«Арсенал»

Кубок Англии

08.01.2026«Арсенал»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

03.01.2026«Борнмут»

2:3

«Арсенал»

АПЛ

30.12.2025«Арсенал»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Арсенал» после Нового года нарастил преимущество над парой преследователей до шести очков. «Ноттингем» идет только 17-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал21154240-1449
2. Манчестер Сити21134445-1943
3. Астон Вилла21134433-2443
4. Ливерпуль21105632-2835
5. Брентфорд21103835-2833
6. Ньюкасл2195732-2732
7. Манчестер Юнайтед2188536-3232
8. Челси2187634-2431
9. Фулхэм2194830-3031
10. Сандерленд2179521-2230
11. Брайтон2178631-2829
12. Эвертон2185823-2529
13. Кристал Пэлас2177722-2328
14. Тоттенхэм2176830-2727
15. Борнмут2168734-4026
16. Лидс2157929-3722
17. Ноттингем Форест21631221-3421
18. Вест Хэм21351322-4314
19. Бернли21341422-4113
20. Вулверхэмптон21141615-417

Прогноз на матч

В прошлом сезоне АПЛ «Ноттингем Форест» до последнего тура сохранял шансы на место в Лиге чемпионов, а в новом покатился вниз. После 21 тура от зоны вылета «лесников» отделяют всего семь очков. После стартового успеха команда на целых девять туров забыла, что такое победы. В конце октября «Ноттингем» принял Шон Дайч. С ним результаты улучшились, но на рубеже 2025 и 2026 годов «Форест» выдали еще одну удручающую серию - четыре тура без очков. Оборвала ее выездная победа над «Вест Хэмом» (2:1). Учитывая положение дел в чемпионате, вылет из Кубка от скромного «Рексема» в Ноттингеме вряд ли кого-то сильно огорчил. Сил на АПЛ останется больше.

«Арсенал» на фоне соперника - эталон благополучия и стабильности. Последнее поражение в сезоне - 1:2 от «Астон Виллы» - «канониры» потерпели в начале декабря. Из последующих 10 матчей они выиграли девять при всего одной ничьей. Перед путешествием в Ноттингем парни Артеты одержали две подряд кубковые победы на выезде - 4:1 над «Портсмутом» и 3:2 над «Челси». 

Что объединяет столь непохожие команды, так это пристрастие к результативным матчам. Из последних 10 игр семь у обоих клубов были «верховыми». Отсюда и наш прогноз на субботнее действо: тотал больше 2.5. «Бетбум» оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.87.

Свернуть
Трансляции

Матч в Ноттингеме покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
BETBOOMГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ноттингем Форест»: Ятес, Вуд (оба - травмы)

«Арсенал»: Доумен (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» - «Арсенал»:

Позиция«Ноттингем Форест»«Арсенал»Позиция
Вратарь26. Селс1. РайяВратарь
Защитник3. Уильям5. ХинкапиЗащитник
Защитник31. Миленкович6. ГабриэлЗащитник
Защитник5. Мурилло2. СалибаЗащитник
Защитник37. Савона12. ТимберЗащитник
Полузащитник 8. Андерсон8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник 12. Луис41. РайсПолузащитник 
Полузащитник7. Хадсон-Одои36. СубимендиПолузащитник
Полузащитник10. Гиббс-Уайт19. ТроссардНападающий
Полузащитник21. Хатчинсон14. ДьекерешНападающий
Нападающий19. Хесус7. СакаНападающий
Главный тренерШон ДайчМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Шестикратный выигрыш относительно номинала пари сулит сыгравшая ставка на победу хозяев поля в BETBOOM. Ничья в Ноттингеме доне котируется за 4.20, а успех фаворита - за 1.54.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ноттингем Форест» - «Челси»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча сухую победу лидера АПЛ. Вариант 0:1  котируется в BETBOOM за 6.20, а 0:2 - за 6.40. 

Будет ли много голов в матче «Челси» - «Арсенал»?

Коэффициенты на «верх» и «низ» в игре практически идентичны - соответственно, 1.87 и 1.91. Три последних матча команд на «Сити Граунд» принесли следующие результаты - 1:0, 1:2, 0:0.

Где бесплатно смотреть матч «Челси» - «Арсенал»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как BETBOOM.

