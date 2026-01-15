Ноттингем Форест - Арсенал, 17 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В прошлом сезоне АПЛ «Ноттингем Форест» до последнего тура сохранял шансы на место в Лиге чемпионов, а в новом покатился вниз. После 21 тура от зоны вылета «лесников» отделяют всего семь очков. После стартового успеха команда на целых девять туров забыла, что такое победы. В конце октября «Ноттингем» принял Шон Дайч. С ним результаты улучшились, но на рубеже 2025 и 2026 годов «Форест» выдали еще одну удручающую серию - четыре тура без очков. Оборвала ее выездная победа над «Вест Хэмом» (2:1). Учитывая положение дел в чемпионате, вылет из Кубка от скромного «Рексема» в Ноттингеме вряд ли кого-то сильно огорчил. Сил на АПЛ останется больше.

«Арсенал» на фоне соперника - эталон благополучия и стабильности. Последнее поражение в сезоне - 1:2 от «Астон Виллы» - «канониры» потерпели в начале декабря. Из последующих 10 матчей они выиграли девять при всего одной ничьей. Перед путешествием в Ноттингем парни Артеты одержали две подряд кубковые победы на выезде - 4:1 над «Портсмутом» и 3:2 над «Челси».

Что объединяет столь непохожие команды, так это пристрастие к результативным матчам. Из последних 10 игр семь у обоих клубов были «верховыми». Отсюда и наш прогноз на субботнее действо: тотал больше 2.5. «Бетбум» оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.87.