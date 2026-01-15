Ноттингем Форест - Арсенал, 17 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботним вечером любителей британского футбола ожидает крайне любопытное противостояние. Лидер сезона АПЛ едет в Ноттингем, где в последнее время чаще уступал, чем выигрывал. Удастся ли «Арсеналу» избежать потери очков на «Сити Граунд»?
Турнир: английская Премьер-лига, 22-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|29
|23
|56
|112-175
|«Арсенал»
|56
|23
|29
|175-112
Последние пять матчей «Ноттингем Форест:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2026
|«Рексем»
3:3, пен. 4:3
«Ноттингем Форест
Кубок Англии
|06.01.2026
|«Вест Хэм»
1:2
«Ноттингем Форест
АПЛ
|03.01.2026
|«Астон Вилла»
3:1
«Ноттингем Форест
АПЛ
|30.12.2025
|«Ноттингем Форест
0:2
«Эвертон»
АПЛ
|27.12.2025
|«Ноттингем Форест
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|«Челси»
2:3
«Арсенал»
Кубок лиги
|11.01.2026
|«Портсмут»
1:4
«Арсенал»
Кубок Англии
|08.01.2026
|«Арсенал»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.01.2026
|«Борнмут»
2:3
«Арсенал»
АПЛ
|30.12.2025
|«Арсенал»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
«Арсенал» после Нового года нарастил преимущество над парой преследователей до шести очков. «Ноттингем» идет только 17-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|21
|15
|4
|2
|40-14
|49
|2. Манчестер Сити
|21
|13
|4
|4
|45-19
|43
|3. Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|33-24
|43
|4. Ливерпуль
|21
|10
|5
|6
|32-28
|35
|5. Брентфорд
|21
|10
|3
|8
|35-28
|33
|6. Ньюкасл
|21
|9
|5
|7
|32-27
|32
|7. Манчестер Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|36-32
|32
|8. Челси
|21
|8
|7
|6
|34-24
|31
|9. Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|30-30
|31
|10. Сандерленд
|21
|7
|9
|5
|21-22
|30
|11. Брайтон
|21
|7
|8
|6
|31-28
|29
|12. Эвертон
|21
|8
|5
|8
|23-25
|29
|13. Кристал Пэлас
|21
|7
|7
|7
|22-23
|28
|14. Тоттенхэм
|21
|7
|6
|8
|30-27
|27
|15. Борнмут
|21
|6
|8
|7
|34-40
|26
|16. Лидс
|21
|5
|7
|9
|29-37
|22
|17. Ноттингем Форест
|21
|6
|3
|12
|21-34
|21
|18. Вест Хэм
|21
|3
|5
|13
|22-43
|14
|19. Бернли
|21
|3
|4
|14
|22-41
|13
|20. Вулверхэмптон
|21
|1
|4
|16
|15-41
|7
В прошлом сезоне АПЛ «Ноттингем Форест» до последнего тура сохранял шансы на место в Лиге чемпионов, а в новом покатился вниз. После 21 тура от зоны вылета «лесников» отделяют всего семь очков. После стартового успеха команда на целых девять туров забыла, что такое победы. В конце октября «Ноттингем» принял Шон Дайч. С ним результаты улучшились, но на рубеже 2025 и 2026 годов «Форест» выдали еще одну удручающую серию - четыре тура без очков. Оборвала ее выездная победа над «Вест Хэмом» (2:1). Учитывая положение дел в чемпионате, вылет из Кубка от скромного «Рексема» в Ноттингеме вряд ли кого-то сильно огорчил. Сил на АПЛ останется больше.
«Арсенал» на фоне соперника - эталон благополучия и стабильности. Последнее поражение в сезоне - 1:2 от «Астон Виллы» - «канониры» потерпели в начале декабря. Из последующих 10 матчей они выиграли девять при всего одной ничьей. Перед путешествием в Ноттингем парни Артеты одержали две подряд кубковые победы на выезде - 4:1 над «Портсмутом» и 3:2 над «Челси».
Что объединяет столь непохожие команды, так это пристрастие к результативным матчам. Из последних 10 игр семь у обоих клубов были «верховыми». Отсюда и наш прогноз на субботнее действо: тотал больше 2.5. «Бетбум» оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.87.
Матч в Ноттингеме покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Ноттингем Форест»: Ятес, Вуд (оба - травмы)
«Арсенал»: Доумен (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Ноттингем Форест»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|3. Уильям
|5. Хинкапи
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Луис
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Хадсон-Одои
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|19. Троссард
|Нападающий
|Полузащитник
|21. Хатчинсон
|14. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хесус
|7. Сака
|Нападающий
|Главный тренер
|Шон Дайч
|Микель Артета
|Главный тренер
Шестикратный выигрыш относительно номинала пари сулит сыгравшая ставка на победу хозяев поля в BETBOOM. Ничья в Ноттингеме доне котируется за 4.20, а успех фаворита - за 1.54.
Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча сухую победу лидера АПЛ. Вариант 0:1 котируется в BETBOOM за 6.20, а 0:2 - за 6.40.
Коэффициенты на «верх» и «низ» в игре практически идентичны - соответственно, 1.87 и 1.91. Три последних матча команд на «Сити Граунд» принесли следующие результаты - 1:0, 1:2, 0:0.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний.