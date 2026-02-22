Ноттингем Форест - Ливерпуль, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Игры в Ноттингеме любой команде даются непросто, и «Ливерпуль» тут не исключение. Один из самых сложных выездов второго круга ожидает действующего чемпиона Англии уже в эти выходные. Анализируем встречу на «Сити Граунд» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для прогноза.
Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|33
|30
|61
|121-200
|«Ливерпуль»
|61
|30
|33
|200-121
Последние пять матчей «Ноттингем Форест»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2026
|«Фенербахче»
0:3
«Ноттингем Форест»
Лига Европы
|11.02.2026
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|06.02.2026
|«Лидс»
3:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|01.02.2026
|«Ноттингем Форест»
1:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|29.01.2026
|«Ноттингем Форест»
4:0
«Ференцварош»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Ливерпуль»
3:0
«Брайтон»
Кубок Англии
|11.02.2026
|«Сандерленд»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|08.02.2026
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«Ливерпуль»
6:0
«Карабах»
Лига чемпионов
«Ливерпуль» никак не дойдет до «зоны ЛЧ» в таблице. «Ноттингем» и вовсе идет четвертым с конца.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|27
|17
|7
|3
|52-20
|58
|2
|Манчестер Сити
|26
|16
|5
|5
|54-24
|53
|3
|Астон Вилла
|26
|15
|5
|6
|37-27
|50
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47-37
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47-30
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|41-35
|42
|7
|Брентфорд
|26
|12
|4
|10
|40-35
|40
|8
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43-45
|37
|9
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29-30
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37-37
|36
|11
|Сандерленд
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|12
|Фулхэм
|26
|10
|4
|12
|35-40
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|8
|8
|10
|28-32
|32
|14
|Брайтон
|26
|7
|10
|9
|34-34
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36-45
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36-37
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|7
|6
|13
|25-38
|27
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32-49
|24
|19
|Бернли
|26
|4
|6
|16
|28-51
|18
|20
|Вулверхэмптон
|27
|1
|7
|19
|18-50
|10
«Ноттингем Форест» в этом сезоне успешнее выступает в европейской лиге, чем в национальной. Из пяти последних матчей в ЛЕ он выиграл четыре, причем два последних - у «Ференцвароша» и «Фенербахче» - с суммарным счетом 7:0. Возможно, в этом и кроется разгадка неудач «лесников» в АПЛ: ресурсов команды на два серьезных турнира, видимо, не хватает.
У «Ливерпуля» и амбиций, и возможностей для их реализации гораздо больше. Однако и «красные» никак не обретут чемпионскую стабильность. В январе-феврале они потерпели два поражения на внутренней арене - от «Борнсмта» в гостях и от «Ман Сити» дома. Но при этом два последних матча - против «Сандерленда» и «Брайтона» - парни Слота выиграли на ноль.
За последние 10 матчей обе команды собрали по пять «сухарей».
Следить за ходом игры онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
Потери
«Ноттингем Форест»: Вуд, Савона, Виктор, Селс (все - травмы)
«Ливерпуль»: Эндо, Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Брайтон»:
|Позиция
|«Ноттингем Форест»
|«Ливерпуль»
|Вратарь
|27. Ортега
|Защитник
|3. Уильямс
|5. Конате
|Защитник
|4. Морато
|4. ван Дейк
|Защитник
|31. Миленкович
|6. Керкез
|Защитник
|34. Айна
|17. Джонс
|Полузащитник
|8. Андерсон
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|6. Сангаре
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|7. Вирц
|Полузащитник
|7. Хадсон-Одои
|11. Салах
|Полузащитник
|21. Хатчинсон
|18. Гакпо
|Нападающий
|19. Хесус
|22. Экитике
|Главный тренер
|Витор Перейра
|Арне Слот
В случае победы команды Перейры котировка составляет примерно 4.0. Котировка на ничью примерно 3.85. Победа чемпиона идет с коэффициентом 1.84.