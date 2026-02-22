Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 февраля 15:15ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ноттингем Форест - Ливерпуль, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чемпион Англии никак не доберется до топ-5 в таблице
Валентин Васильев

Игры в Ноттингеме любой команде даются непросто, и «Ливерпуль» тут не исключение. Один из самых сложных выездов второго круга ожидает действующего чемпиона Англии уже в эти выходные. Анализируем  встречу на «Сити Граунд» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест»

224.02.2026, Вс

17:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 4.00

Х - 3.85

П2 - 1.84

Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур

Стадион: «Сити Граунд»   (Ноттингем, Англия)

Главный судья: еще не назначен

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест»333061121-200
«Ливерпуль» 613033200-121

Последние пять матчей «Ноттингем Форест»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2026«Фенербахче»

0:3

«Ноттингем Форест»

Лига Европы

11.02.2026«Ноттингем Форест»

0:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

06.02.2026«Лидс»

3:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

01.02.2026«Ноттингем Форест»

1:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

29.01.2026«Ноттингем Форест»

4:0

«Ференцварош»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Ливерпуль»

3:0

«Брайтон»

Кубок Англии

11.02.2026«Сандерленд»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

08.02.2026«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«Ливерпуль»

6:0

«Карабах»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Ливерпуль» никак не дойдет до «зоны ЛЧ» в таблице. «Ноттингем» и вовсе идет четвертым с конца.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал27177352-2058
2Манчестер Сити26165554-2453
3Астон Вилла26155637-2750
4Манчестер Юнайтед26129547-3745
5Челси26128647-3044
6Ливерпуль26126841-3542
7Брентфорд261241040-3540
8Борнмут26910743-4537
9Эвертон26107929-3037
10Ньюкасл261061037-3736
11Сандерленд2699827-3036
12Фулхэм261041235-4034
13Кристал Пэлас26881028-3232
14Брайтон26710934-3431
15Лидс26791036-4530
16Тоттенхэм26781136-3729
17Ноттингем Форест26761325-3827
18Вест Хэм26661432-4924
19Бернли26461628-5118
20Вулверхэмптон27171918-5010

Прогноз на матч

Свернуть

«Ноттингем Форест» в этом сезоне успешнее выступает в европейской лиге, чем в национальной. Из пяти последних матчей в ЛЕ он выиграл четыре, причем два последних - у «Ференцвароша» и «Фенербахче» - с суммарным счетом 7:0. Возможно, в этом и кроется разгадка неудач «лесников» в АПЛ: ресурсов команды на два серьезных турнира, видимо, не хватает.

У «Ливерпуля» и амбиций, и возможностей для их реализации гораздо больше. Однако и «красные» никак не обретут чемпионскую стабильность. В январе-феврале они потерпели два поражения на внутренней арене - от «Борнсмта» в гостях и от «Ман Сити» дома. Но при этом два последних матча - против «Сандерленда» и «Брайтона» - парни Слота выиграли на ноль. 

За последние 10 матчей обе команды собрали по пять «сухарей». Если хотя бы одна из команд сохранит свои ворота в неприкосновенности в воскресенье, Winline рассчитает соответствующие пари по высокому коэффициенту 2.23.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом игры онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ноттингем Форест»: Вуд, Савона, Виктор, Селс (все - травмы)

«Ливерпуль»: Эндо, Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Брайтон»:

Позиция«Ноттингем Форест»«Ливерпуль»
Вратарь27. Ортега
  1. Алисон
Защитник3. Уильямс5. Конате
Защитник4. Морато4. ван Дейк
Защитник31. Миленкович6. Керкез
Защитник34. Айна17. Джонс
Полузащитник8. Андерсон10. Мак Аллистер
Полузащитник6. Сангаре38. Гравенберх
Полузащитник10. Гиббс-Уайт7. Вирц
Полузащитник7. Хадсон-Одои11. Салах
Полузащитник21. Хатчинсон18. Гакпо
Нападающий19. Хесус22. Экитике
Главный тренерВитор ПерейраАрне Слот

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В случае победы команды Перейры Winline выплатит выигрыш по соответствующим ставкам в четырехкратном размере. Котировка на ничью в конторе всего на 0.15 ниже.  Победа чемпиона идет с коэффициентом 1.84.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer312 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer312 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer312 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer312 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer312 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё