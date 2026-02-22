Ноттингем Форест - Ливерпуль, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ноттингем Форест» в этом сезоне успешнее выступает в европейской лиге, чем в национальной. Из пяти последних матчей в ЛЕ он выиграл четыре, причем два последних - у «Ференцвароша» и «Фенербахче» - с суммарным счетом 7:0. Возможно, в этом и кроется разгадка неудач «лесников» в АПЛ: ресурсов команды на два серьезных турнира, видимо, не хватает.

У «Ливерпуля» и амбиций, и возможностей для их реализации гораздо больше. Однако и «красные» никак не обретут чемпионскую стабильность. В январе-феврале они потерпели два поражения на внутренней арене - от «Борнсмта» в гостях и от «Ман Сити» дома. Но при этом два последних матча - против «Сандерленда» и «Брайтона» - парни Слота выиграли на ноль.

За последние 10 матчей обе команды собрали по пять «сухарей». Если хотя бы одна из команд сохранит свои ворота в неприкосновенности в воскресенье, Winline рассчитает соответствующие пари по высокому коэффициенту 2.23.