Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Горожане» идут за восьмой победой подряд
Валентин Васильев

Первыми в АПЛ в последнюю субботу 2025 года на поле выйдут футболисты «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Попробуем предугадать сценарий матча, опираясь на статистические тренды и котировки крупнейших букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест»

27.12.2025, Сб

15:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 5.40

Х - 4.45

П2 - 1.61

Турнир:  английская Премьер-лига, 18-й тур 

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест»342845143-167
«Манчестер Сити»452834167-143

Последние пять матчей «Ноттингем Форест:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2025«Фулхэм»

1:0

«Ноттингем Форест

АПЛ

14.12.2025«Ноттингем Форест

3:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

11.12.2025«Утрехт»

1:2

«Ноттингем Форест

Лига Европы

06.12.2025«Эвертон»

3:0

«Ноттингем Форест

АПЛ

03.12.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Ноттингем Форест

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Вест Хэм»

АПЛ

17.12.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Брентфорд»

Кубок лиги

12.12.2025«Кристал Пэлас»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Перед 18-м туром «Ман Сити» всего на пару очков отстает от «Арсенала» в таблице. А «Ноттингем» уже в опасной близости от зоны вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал17123231-1039
2. Манчестер Сити17121441-1637
3. Астон Вилла17113327-1836
4. Челси1785429-1729
5. Ливерпуль1792628-2529
6. Сандерленд1776419-1727
7. Манчестер Юнайтед1775531-2826
8. Кристал Пэлас1775521-1926
9. Брайтон1766525-2324
10. Эвертон1773718-2024
11. Ньюкасл1765623-2223
12. Брентфорд1772824-2523
13. Фулхэм1772824-2623
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1757526-2922
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест1753917-2618
18. Вест Хэм17341019-3513
19. Бернли17321219-3411
20. Вулверхэмптон1702159-372

Прогноз на матч

На двойную неудачу в конце осени (поражения от «Ньюкасла» в английской лиге и «Байера» - в чемпионской) «Манчестер Сити» отреагировал как истинный гранд - впечатляющей победной серией. Свежая виктория над «Вест Хэмом» стала для парней Гвардиолы седьмой подряд. Как результат - отставания от «Арсенала» в таблице как не бывало. Борьба за лидерство разгорается с новой силой!  

Примечательно, что четыре из пяти предыдущих матчей «горожане» выиграли на ноль, три из них - со счетом 3:0. Это уже любимый счет «Сити»: четыре случая за 10 игр.

В играх «Ноттингема» обмен голами - тоже редкость. В 10 последних матчах он случался всего дважды. Рискнем предположить, что в субботу как минимум один из нулей на табло «доживет» до финального свистка.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В отсутствие легальных трансляций на российском ТВ следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ноттингем Форест»: Ятес, Вуд, Айна (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Ноттингем Форест»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь26. Селс25. ДоннаруммаВратарь
Защитник3. Уильям27. ЛуисЗащитник
Защитник31. Миленкович3. ДиашЗащитник
Защитник5. Мурилло24. ГвардиолЗащитник
Защитник37. Савона33. О'РейлиЗащитник
Полузащитник 8. Андерсон20. СилваПолузащитник
Полузащитник 12. Луис14. ГонсалесПолузащитник 
Полузащитник7. Хадсон-Одои4. РайндерсНападающий
Полузащитник10. Гиббс-Уайт10. ШеркиНападающий
Полузащитник21. Хатчинсон9. ХоландНападающий
Нападающий19. Хесус47. ФоденНападающий
Главный тренерШон ДайчХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу фаворита в «МАРАФОН» составляет 1.61. Предложение на успех хозяев поля более чем в три раза выше - 5.40. Ничья в конторе котируется за 4.45.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»?

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча победу гостей 2:1. Этот вариант котируется за 7.50.

Матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»?

Коэффициент 1.63 на тотал больше 2.5 выглядит предвестником результативной игры.

Кто выиграет АПЛ?

Эксперты БК «МАРАФОН» считают явным фаворитом АПЛ «Арсенал». Поставить на триумф «канониров» сейчас можно по котировке 1.68. Коэффициент на титул «Ман Сити» снизился с 2.86 до 2.69.

