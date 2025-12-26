Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первыми в АПЛ в последнюю субботу 2025 года на поле выйдут футболисты «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Попробуем предугадать сценарий матча, опираясь на статистические тренды и котировки крупнейших букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|34
|28
|45
|143-167
|«Манчестер Сити»
|45
|28
|34
|167-143
Последние пять матчей «Ноттингем Форест:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2025
|«Фулхэм»
1:0
«Ноттингем Форест
АПЛ
|14.12.2025
|«Ноттингем Форест
3:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|11.12.2025
|«Утрехт»
1:2
«Ноттингем Форест
Лига Европы
|06.12.2025
|«Эвертон»
3:0
«Ноттингем Форест
АПЛ
|03.12.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Ноттингем Форест
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|17.12.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Брентфорд»
Кубок лиги
|12.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
Перед 18-м туром «Ман Сити» всего на пару очков отстает от «Арсенала» в таблице. А «Ноттингем» уже в опасной близости от зоны вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|2. Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|3. Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|4. Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|5. Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|6. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|7. Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|8. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|9. Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|10. Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|11. Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|13. Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24-26
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17-26
|18
|18. Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|19. Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|20. Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
На двойную неудачу в конце осени (поражения от «Ньюкасла» в английской лиге и «Байера» - в чемпионской) «Манчестер Сити» отреагировал как истинный гранд - впечатляющей победной серией. Свежая виктория над «Вест Хэмом» стала для парней Гвардиолы седьмой подряд. Как результат - отставания от «Арсенала» в таблице как не бывало. Борьба за лидерство разгорается с новой силой!
Примечательно, что четыре из пяти предыдущих матчей «горожане» выиграли на ноль, три из них - со счетом 3:0. Это уже любимый счет «Сити»: четыре случая за 10 игр.
В играх «Ноттингема» обмен голами - тоже редкость. В 10 последних матчах он случался всего дважды. Рискнем предположить, что в субботу как минимум один из нулей на табло «доживет» до финального свистка.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В отсутствие легальных трансляций на российском ТВ следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ноттингем Форест»: Ятес, Вуд, Айна (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Ноттингем Форест»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|3. Уильям
|27. Луис
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|24. Гвардиол
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|33. О'Рейли
|Защитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Луис
|14. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Хадсон-Одои
|4. Райндерс
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|10. Шерки
|Нападающий
|Полузащитник
|21. Хатчинсон
|9. Холанд
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хесус
|47. Фоден
|Нападающий
|Главный тренер
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Коэффициент на победу фаворита в «МАРАФОН» составляет 1.61. Предложение на успех хозяев поля более чем в три раза выше - 5.40. Ничья в конторе котируется за 4.45.
Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча победу гостей 2:1. Этот вариант котируется за 7.50.
Коэффициент 1.63 на тотал больше 2.5 выглядит предвестником результативной игры.
Эксперты БК «МАРАФОН» считают явным фаворитом АПЛ «Арсенал». Поставить на триумф «канониров» сейчас можно по котировке 1.68. Коэффициент на титул «Ман Сити» снизился с 2.86 до 2.69.