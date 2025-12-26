Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На двойную неудачу в конце осени (поражения от «Ньюкасла» в английской лиге и «Байера» - в чемпионской) «Манчестер Сити» отреагировал как истинный гранд - впечатляющей победной серией. Свежая виктория над «Вест Хэмом» стала для парней Гвардиолы седьмой подряд. Как результат - отставания от «Арсенала» в таблице как не бывало. Борьба за лидерство разгорается с новой силой!

Примечательно, что четыре из пяти предыдущих матчей «горожане» выиграли на ноль, три из них - со счетом 3:0. Это уже любимый счет «Сити»: четыре случая за 10 игр.

В играх «Ноттингема» обмен голами - тоже редкость. В 10 последних матчах он случался всего дважды. Рискнем предположить, что в субботу как минимум один из нулей на табло «доживет» до финального свистка.