Оренбург - Ахмат, 13 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Крайне непредсказуемый матч: коэффициенты на победу обеих команд равны
Валентин Васильев

На среду, 13 августа, запланированы четыре матча FONBET Кубка России по футболу. Откроет игровой день встреча в Оренбурге. Первый за 10 лет визит в РПЛ Станислав Черчесов нанесет Владимиру Слишковичу. Рассмотрим предстоящую встречу сквозь призму разнообразной статистики и котировок ведущих букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

13.08.2025, Ср

16:15 МСК

«Ахмат» (Грозный) 

П1 - 2.65

Х - 3.35

П2 - 2.65

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 2-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не определены

История матчей:

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 63821-28
«Ахмат»83628-21

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Оренбург» 

0:1

«Краснодар»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург» 

РПЛ

31.07.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург» 

Кубок России

27.07.2025«Оренбург» 

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

21.07.2025«Оренбург» 

0:0

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

В этом розыгрыше оренбуржцы с грозненцами пока без очков. В среду кто-то наберет первые. А возможно, что оба клуба сразу.

КомандыИВНПМО
1. Рубин11002-03
2. Зенит11002-13
3. Ахмат10011-20
4. Оренбург10010-20

Прогноз на матч

Свернуть

«Ахмат» не выглядел безнадежно под руководством Александра Сторожука. Одна проблема - очков никак набрать не мог. Приход Станислава Черчесова оказал мощнейшее психологическое влияние на команду - в первом же матче после смены тренера обыграли вице-чемпиона, «Зенит»! Разумеется, Станислав Саламович рассчитывает закрепить стартовый успех. В «Оренбурге» грозненцы точно не станут отбывать номер. У Черчесова в принципе такие вещи недопустимы.

Команда Слишковича в новом сезоне пока без побед. Но дома она традиционно доставляет проблемы всем. «Краснодар» сподобился всего на один гол на «Газовике», а, например, ЦСКА довольствовался лишь нулевой ничьей.

Что-что, а защищаться «Оренбург» умеет. Недаром у него из 10 последних матчей (включая спарринги) семь «низовых». У «Ахмата» на аналогичном отрезке шесть игр на «тотал меньше 2.5». А в FONBET коэффициент на этот исход совсем немного не дотягивает до двойки.

Трансляции

Составы команд

Свернуть

Потери

«Оренбург»: нет

«Ахмат»: Самородов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Ахмат»:

Позиция«Оренбург»«Ахмат»Позиция
Вратарь95. Ходанович1. УльяновВратарь
Защитник38. Касимов55. ТодоровичЗащитник
Защитник44. Чичинадзе4. ИбишевЗащитник
Защитник4. Хотулев22. ЗареЗащитник
Полузащитник31. Зотов8. БогосавацЗащитник
Полузащитник3. Ведерников18. КамиловПолузащитник
Полузащитник33. Квеквескири14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов70. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник77. Ревазов7. СадулаевПолузащитник
Нападающий16. Томпсон9. МансильяНападающий
Нападающий30. Гузина13. КонатеНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Редкий случай, когда коэффициенты на победу обеих команд абсолютно идентичны - 2.65 на одних и других. Ничья в FONBET котируется повыше - за 3.35.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Оренбург» - «Ахмат»?

1:1 - наиболее вероятный исход встречи по версии аналитиков. Этот вариант котируется в FONBET за 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - «Ахмат»?

На территории РФ следить за игрой можно на ресурсах «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч  «Оренбург» - «Ахмат»?

Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей.

