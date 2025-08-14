Оренбург - Ахмат, 13 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Ахмат» не выглядел безнадежно под руководством Александра Сторожука. Одна проблема - очков никак набрать не мог. Приход Станислава Черчесова оказал мощнейшее психологическое влияние на команду - в первом же матче после смены тренера обыграли вице-чемпиона, «Зенит»! Разумеется, Станислав Саламович рассчитывает закрепить стартовый успех. В «Оренбурге» грозненцы точно не станут отбывать номер. У Черчесова в принципе такие вещи недопустимы.

Команда Слишковича в новом сезоне пока без побед. Но дома она традиционно доставляет проблемы всем. «Краснодар» сподобился всего на один гол на «Газовике», а, например, ЦСКА довольствовался лишь нулевой ничьей.

Что-что, а защищаться «Оренбург» умеет. Недаром у него из 10 последних матчей (включая спарринги) семь «низовых». У «Ахмата» на аналогичном отрезке шесть игр на «тотал меньше 2.5». А в FONBET коэффициент на этот исход совсем немного не дотягивает до двойки.