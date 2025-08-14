Оренбург - Ахмат, 13 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На среду, 13 августа, запланированы четыре матча FONBET Кубка России по футболу. Откроет игровой день встреча в Оренбурге. Первый за 10 лет визит в РПЛ Станислав Черчесов нанесет Владимиру Слишковичу. Рассмотрим предстоящую встречу сквозь призму разнообразной статистики и котировок ведущих букмекеров.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 2-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|6
|3
|8
|21-28
|«Ахмат»
|8
|3
|6
|28-21
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|31.07.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
В этом розыгрыше оренбуржцы с грозненцами пока без очков. В среду кто-то наберет первые. А возможно, что оба клуба сразу.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Оренбург
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
«Ахмат» не выглядел безнадежно под руководством Александра Сторожука. Одна проблема - очков никак набрать не мог. Приход Станислава Черчесова оказал мощнейшее психологическое влияние на команду - в первом же матче после смены тренера обыграли вице-чемпиона, «Зенит»! Разумеется, Станислав Саламович рассчитывает закрепить стартовый успех. В «Оренбурге» грозненцы точно не станут отбывать номер. У Черчесова в принципе такие вещи недопустимы.
Команда Слишковича в новом сезоне пока без побед. Но дома она традиционно доставляет проблемы всем. «Краснодар» сподобился всего на один гол на «Газовике», а, например, ЦСКА довольствовался лишь нулевой ничьей.
Что-что, а защищаться «Оренбург» умеет. Недаром у него из 10 последних матчей (включая спарринги) семь «низовых». У «Ахмата» на аналогичном отрезке шесть игр на «тотал меньше 2.5». А в FONBET коэффициент на этот исход совсем немного не дотягивает до двойки.
В прямом эфире игру в Оренбурге покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Ахмат»: Самородов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|95. Ходанович
|1. Ульянов
|Вратарь
|Защитник
|38. Касимов
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|22. Заре
|Защитник
|Полузащитник
|31. Зотов
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|3. Ведерников
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ревазов
|7. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Томпсон
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Редкий случай, когда коэффициенты на победу обеих команд абсолютно идентичны - 2.65 на одних и других. Ничья в FONBET котируется повыше - за 3.35.
1:1 - наиболее вероятный исход встречи по версии аналитиков. Этот вариант котируется в FONBET за 7.00.
Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей.