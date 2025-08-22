Оренбург - Ахмат, 22 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В шестом туре чемпионата России по футболу под первым порядковым номером идет игра в Оренбурге. Одноименный клуб второй раз за девять дней примет «Ахмат». В кубковом турнире хозяева победили - повторят ли в лиге?
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|7
|3
|8
|23-29
|«Ахмат»
|8
|3
|7
|29-23
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|31.07.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
Перед очной встречей соперников разделяет всего одно очко в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Обе команды не очень удачно начали сезон: «Оренбург» после двух ничьих потерпел три поражения подряд. «Ахмат» собрал четыре «баранки» в четырех играх. Только после экстренной замены тренера грозненский клуб начал набирать очки, причем сразу по максимуму! С Черчесовым чеченский коллектив последовательно обыграл в чемпионате «Зенит» с «Крыльями» и сразу переместился со дна таблицы в верхнюю ее половину! Случившееся между двумя викториями поражение в Кубке Станислава Саламовича вряд ли сильно расстроило - все-таки в приоритете у клуба РПЛ.
В Оренбурге обошлись без «шоковой терапии». Владимир Слишкович начал выигрывать, не дожидаясь, пока над его головой сгустятся тучи. Две одинаковые по счету победы (2:1), над «Ахматом» в Кубке и «Акроном» в чемпионате, явно взбодрили команду. В пятницу и те, и другие постараются закрепить локальные успехи в сезоне.
Приподнятое настроение соперников позволяет понадеяться на живой и результативный футбол на «Газовике». Ждем голов с двух сторон.
По ТВ игру в Оренбурге покажет канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|8. Богосавац
|Защитник
|Защитник
|3. Ведерников
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|7. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
1:1 - наиболее реальный исход встречи по расчетам экспертов. Этот вариант котируется в PARI за 7.00.
Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.