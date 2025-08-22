Оренбург - Ахмат, 22 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды не очень удачно начали сезон: «Оренбург» после двух ничьих потерпел три поражения подряд. «Ахмат» собрал четыре «баранки» в четырех играх. Только после экстренной замены тренера грозненский клуб начал набирать очки, причем сразу по максимуму! С Черчесовым чеченский коллектив последовательно обыграл в чемпионате «Зенит» с «Крыльями» и сразу переместился со дна таблицы в верхнюю ее половину! Случившееся между двумя викториями поражение в Кубке Станислава Саламовича вряд ли сильно расстроило - все-таки в приоритете у клуба РПЛ.

В Оренбурге обошлись без «шоковой терапии». Владимир Слишкович начал выигрывать, не дожидаясь, пока над его головой сгустятся тучи. Две одинаковые по счету победы (2:1), над «Ахматом» в Кубке и «Акроном» в чемпионате, явно взбодрили команду. В пятницу и те, и другие постараются закрепить локальные успехи в сезоне.

Приподнятое настроение соперников позволяет понадеяться на живой и результативный футбол на «Газовике». Ждем голов с двух сторон.