Оренбург - Ахмат, 22 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов второй раз за девять дней едет на «Газовик»
Валентин Васильев

В шестом туре чемпионата России по футболу под первым порядковым номером идет игра в Оренбурге. Одноименный клуб второй раз за девять дней примет «Ахмат». В кубковом турнире хозяева победили - повторят ли в лиге? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

22.08.2025, Пт

18:00 МСК

«Ахмат» (Грозный) 

П1 - 3.50

Х - 3.35

П2 - 2.13

Турнир:  чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 73823-29
«Ахмат»83729-23

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург» 

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

10.08.2025«Оренбург» 

0:1

«Краснодар»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург» 

РПЛ

31.07.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург» 

Кубок России

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей соперников разделяет всего одно очко в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Прогноз на матч

Обе команды не очень удачно начали сезон: «Оренбург» после двух ничьих потерпел три поражения подряд. «Ахмат» собрал четыре «баранки» в четырех играх. Только после экстренной замены тренера грозненский клуб начал набирать очки, причем сразу по максимуму! С Черчесовым чеченский коллектив последовательно обыграл в чемпионате «Зенит» с «Крыльями» и сразу переместился со дна таблицы в верхнюю ее половину! Случившееся между двумя викториями поражение в Кубке Станислава Саламовича вряд ли сильно расстроило - все-таки в приоритете у клуба РПЛ.

В Оренбурге обошлись без «шоковой терапии». Владимир Слишкович начал выигрывать, не дожидаясь, пока над его головой сгустятся тучи. Две одинаковые по счету победы (2:1), над «Ахматом» в Кубке и «Акроном» в чемпионате, явно взбодрили команду. В пятницу и те, и другие постараются закрепить локальные успехи в сезоне.

Приподнятое настроение соперников позволяет понадеяться на живой и результативный футбол на «Газовике». Ждем голов с двух сторон.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

По ТВ игру в Оренбурге покажет канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Ахмат»:

Позиция«Оренбург»«Ахмат»Позиция
Вратарь99. Сысуев88. ШелияВратарь
Защитник31. Зотов55. ТодоровичЗащитник
Защитник44. Чичинадзе4. ИбишевЗащитник
Защитник5. Татаев75. ГандриЗащитник
Защитник38. Касимов8. БогосавацЗащитник
Защитник3. Ведерников18. КамиловПолузащитник
Полузащитник33. Квеквескири14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов70. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник20. Рыбчинский7. СадулаевПолузащитник
Нападающий7. Гюрлюк9. МансильяНападающий
Нападающий30. Гузина13. КонатеНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК PARI предлагает высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета: 3.50 на победу хозяев поля, 2.13 - на гостей и 3.35 - на ничью.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч  «Оренбург» - «Ахмат»?

1:1 - наиболее реальный исход встречи по расчетам экспертов. Этот вариант котируется в PARI за 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - «Ахмат»?

Трансляция из Оренбурга доступна на платформе БК Winline.

Где купить билеты на матч  «Оренбург» - «Ахмат»?

Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

Смотреть всё
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
