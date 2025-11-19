Оренбург - Балтика, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Оренбург» остро нуждается в очках, но пока испытывает большие проблемы с их набором. Смена тренера оперативно проблемы не решила. С Ильдаром Ахметзяновым команда выиграла лишь один матч, у «Сочи», и пять раз уступила.

У «Балтики» и с игрой, и с очками полный порядок. Андрей Талалаев требует от футболистов железной дисциплины на поле и неукоснительного выполнения установок. Игроки следуют тренерскому наказу. Калининградский клуб аномально мало пропускает (семь мячей) и уж точно не распахнет ворота перед аутсайдером. Поэтому ставим тут на «низ».