Оренбург - Балтика, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботней программе чемпионата России по футболу под первым порядковым номером стоит матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает команду-сенсацию РПЛ - «Балтику». Игра обещает быть крайне упорной. Аргументы - ниже.
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|7
|5
|7
|21-20
|«Балтика»
|7
|5
|7
|20-21
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|19.10.2025
|«Рубин»
0:3
«Балтика»
РПЛ
Хозяева поля занимают 14-е место в таблице, гости - пятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
«Оренбург» остро нуждается в очках, но пока испытывает большие проблемы с их набором. Смена тренера оперативно проблемы не решила. С Ильдаром Ахметзяновым команда выиграла лишь один матч, у «Сочи», и пять раз уступила.
У «Балтики» и с игрой, и с очками полный порядок. Андрей Талалаев требует от футболистов железной дисциплины на поле и неукоснительного выполнения установок. Игроки следуют тренерскому наказу. Калининградский клуб аномально мало пропускает (семь мячей) и уж точно не распахнет ворота перед аутсайдером. Поэтому ставим тут на «низ».
В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Балтика»: М. Петров (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Балтика»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овсянников
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|21. Зотов
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|4. Луна
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|18. Муфи
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Защитник
|57. Болотов
|17. Саусь
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Ду Кейрос
|26. Беликов
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|5. Мурид
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Томпсон
|22. Титков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Савельев
|19. Пряхин
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Жезус
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитический отдел БК PARI установил высокие коэффициенты на основные исходы встречи. На победу хозяев можно поставить за 3.55, на выигрыш «Балтики» - за 2.15. Ничья в конторе котируется за 3.30.
На маркете точного счета ниже всего котируется нулевая ничья. Если команды так и не изменят изначальный счет, PARI умножит номинал успешной ставки на 6.50.
Зарегистрированные пользователи Winline могут смотреть игры РПЛ без оплаты.
Билеты на игру реализуются через официальный сайт «Оренбурга». Стоимость начинается от 300 рублей.