Оренбург - Балтика, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Талалаев против Ахметзянова - впервые на высшем уровне
Валентин Васильев

В субботней программе чемпионата России по футболу под первым порядковым номером стоит  матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает команду-сенсацию РПЛ -  «Балтику». Игра обещает быть крайне упорной. Аргументы - ниже.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

22.11.2025, Сб

14:00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 3.55

Х - 3.30

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»75721-20
«Балтика»75720-21

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Локомотив» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

25.10.2025«Спартак» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Балтика»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

19.10.2025«Рубин»

0:3

«Балтика»

РПЛ

Турнирная таблица

Хозяева поля занимают 14-е место в таблице, гости - пятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

«Оренбург» остро нуждается в очках, но пока испытывает большие проблемы с их набором. Смена тренера оперативно проблемы не решила. С Ильдаром Ахметзяновым команда выиграла лишь один матч, у «Сочи», и пять раз уступила.

У «Балтики» и с игрой, и с очками полный порядок. Андрей Талалаев требует от футболистов железной дисциплины на поле и неукоснительного выполнения установок. Игроки следуют тренерскому наказу. Калининградский клуб аномально мало пропускает (семь мячей) и уж точно не распахнет ворота перед аутсайдером. Поэтому ставим тут на «низ».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Балтика»:  М. Петров (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Балтика»:

Позиция«Оренбург»«Балтика»Позиция
Вратарь1. Овсянников67. БорискоВратарь
Защитник21. Зотов2. ВаратыновЗащитник
Защитник4. Хотулев4. ЛунаЗащитник
Защитник44. Чичинадзе25. ФилинЗащитник
Защитник18. Муфи23. БевеевПолузащитник 
Защитник57. Болотов17. СаусьПолузащитник 
Полузащитник 37. Ду Кейрос26. БеликовПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский5. МуридПолузащитник
Полузащитник16. Томпсон22. ТитковПолузащитник
Полузащитник9. Савельев19. ПряхинПолузащитник
Нападающий19. Жезус91. ХильНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел БК PARI установил высокие коэффициенты на основные исходы встречи. На победу хозяев можно поставить за 3.55, на выигрыш «Балтики» - за 2.15. Ничья в конторе котируется за 3.30.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Балтика»?

На маркете точного счета ниже всего котируется нулевая ничья. Если команды так и не изменят изначальный счет, PARI умножит номинал успешной ставки на 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Балтика»?

Зарегистрированные пользователи Winline могут смотреть игры РПЛ без оплаты. 

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Балтика»

Билеты на игру реализуются через официальный сайт «Оренбурга». Стоимость начинается от 300 рублей. 

