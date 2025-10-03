Оренбург - Ростов, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Оренбург» в последнее время радует своих болельщиков только в кубковом турнире: тут и победа над «Рубином» по пенальти, и над «Ахматом» - по игре. В чемпионате дела у парней Слишковича идут значительно хуже: уже пять туров без побед и три поражения подряд. Нет ничего удивительного, что вокруг фигуры колоритного тренера команды уже начали концентрироваться слухи о возможной отставке.

«Ростов», наоборот, постепенно пошел в гору. В основное время южане не проигрывают уже шесть матчей. Поражение по пенальти в Дагестане - не в счет, так как послематчевые серии в этом турнире - отдельная история. При этом пять из шести предыдущих матчей дончан были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в воскресенье - обеим командам нынче не до красивостей. Во главе угла - результат.