Оренбург - Ростов, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Тучи сгущаются над Слишковичем
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в чемпионате России  откроет матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Ростов». Попробуем предугадать сценарий встречи, исходя из состояния команд и раскладов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

05.10.2025, Вс

12:00 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

П1 - 3.45

Х - 3.40

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: главный – Иван Сараев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»43921-24
«Ростов»93424-21

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург» 

Кубок России 

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Оренбург» 

РПЛ

21.09.2025«Оренбург» 

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

Кубок России 

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург» 

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.10.2025«Динамо» Махачкала

1:1, пен. 4:2

«Ростов»

Кубок России

27.09.2025«Ростов»

0:0

«Краснодар»

РПЛ

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

Турнирная таблица

После первой трети дистанции команды расположились неподалеку друг от друга в таблице: «Ростов» занимает 11-е место, «Оренбург» - 13-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

«Оренбург» в последнее время радует своих болельщиков только в кубковом турнире: тут и победа над «Рубином» по пенальти, и над «Ахматом» - по игре. В чемпионате дела у парней Слишковича идут значительно хуже: уже пять туров без побед и три поражения подряд. Нет ничего удивительного, что вокруг фигуры колоритного тренера команды уже начали концентрироваться слухи о возможной отставке.

«Ростов», наоборот, постепенно пошел в гору. В основное время южане не проигрывают уже шесть матчей. Поражение по пенальти в Дагестане - не в счет, так как послематчевые серии в этом турнире - отдельная история. При этом пять из шести предыдущих матчей дончан были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в воскресенье - обеим командам нынче не до красивостей. Во главе угла - результат. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Ростов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:

Позиция«Оренбург»«Ростов»Позиция
Вратарь99. Сысуев1. ЯтимовВратарь
Защитник31. Зотов87. ЛанговичЗащитник
Защитник44. Чичинадзе5. ПрохинЗащитник
Защитник5. Татаев4. МелехинЗащитник
Защитник38. Касимов34. Эль-АскаланиПолузащитник 
Защитник3. Ведерников10. ЩетининПолузащитник 
Полузащитник 57. Болотов58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник20. Рыбчинский7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк69. ГоленковНападающий
Нападающий30. Гузина99. СулеймановНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел БК PARI установил высокие коэффициенты на основные исходы встречи. На победу хозяев предлагается поставить за 3.45, на выигрыш «Ростова» - за 2.15. Ничья котируется за 3.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Ростов»?

На рынке точного счета ниже всего котируется ничья 1:1. При таком исходе PARI умножит сумму успешной ставки на семь.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Ростов»?

Бесплатно увидеть игру смогут зарегистрированные пользователи Winline

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Ростов»

Билеты на игру доступны на официальном сайте «Оренбурга». Минимальная стоимость составляет 300 рублей. 

Топы букмекеров
Лучшие бонусы
