Оренбург - Ростов, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Воскресный игровой день в чемпионате России откроет матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Ростов». Попробуем предугадать сценарий встречи, исходя из состояния команд и раскладов аналитиков.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: главный – Иван Сараев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|4
|3
|9
|21-24
|«Ростов»
|9
|3
|4
|24-21
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Оренбург»
РПЛ
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1, пен. 4:2
«Ростов»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ростов»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
После первой трети дистанции команды расположились неподалеку друг от друга в таблице: «Ростов» занимает 11-е место, «Оренбург» - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
«Оренбург» в последнее время радует своих болельщиков только в кубковом турнире: тут и победа над «Рубином» по пенальти, и над «Ахматом» - по игре. В чемпионате дела у парней Слишковича идут значительно хуже: уже пять туров без побед и три поражения подряд. Нет ничего удивительного, что вокруг фигуры колоритного тренера команды уже начали концентрироваться слухи о возможной отставке.
«Ростов», наоборот, постепенно пошел в гору. В основное время южане не проигрывают уже шесть матчей. Поражение по пенальти в Дагестане - не в счет, так как послематчевые серии в этом турнире - отдельная история. При этом пять из шести предыдущих матчей дончан были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в воскресенье - обеим командам нынче не до красивостей. Во главе угла - результат.
В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Ростов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|5. Прохин
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|34. Эль-Аскалани
|Полузащитник
|Защитник
|3. Ведерников
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|57. Болотов
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитический отдел БК PARI установил высокие коэффициенты на основные исходы встречи. На победу хозяев предлагается поставить за 3.45, на выигрыш «Ростова» - за 2.15. Ничья котируется за 3.40.
На рынке точного счета ниже всего котируется ничья 1:1. При таком исходе PARI умножит сумму успешной ставки на семь.
Бесплатно увидеть игру смогут зарегистрированные пользователи Winline.
Билеты на игру доступны на официальном сайте «Оренбурга». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.