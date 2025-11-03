Оренбург - Сочи, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в чемпионате России откроет матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Сочи». Про такие игры говорят - битва за шесть очков. Попробуем предугадать исход аутсайдерского противостояния «Газовике», сверив собственные ощущения с раскладами аналитиков.
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: главный – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|5
|3
|1
|19-10
|«Сочи»
|1
|3
|5
|10-19
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
|18.10.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|05.10.2025
|«Оренбург»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
|19.10.2025
|«Сочи»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|05.10.2025
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|01.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3, пен. 5:4
«Сочи»
Кубок России
Перед личной встречей обе команды находятся в опасном секторе таблицы. Ниже - только «Пари НН».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|2. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|3. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-11
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
Оба клуба еще в первом круге чемпионата совершили замены на тренерской лавке. Лучше встряска подействовала на сочинцев. С Игорем Осинькиным южане уже набрали в семь раз больше очков, чем с бывшим рулевым сборной Испании Морено. Главное, команда начала побеждать. Дома сочинцы обыграли «Пари НН», в гостях - «Ахмат». Как результат - еще недавно казавшийся безнадежным аутсайдер оттолкнулся от дна таблицы и поднялся на 14-е место.
В случае «Оренбурга» погружение продолжается. Несмотря на достойную игру, парни Ахметзянова без очков вернулись с «Лукойл Арены» и уже оказались в зоне вылета.
Такие противостояния редко бывают зрелищными. Не ждем обилия голов и на этот раз. Эксперты PARI оценили вероятность «низа» на «Газовике» достаточно высоким коэффициентом 1.85.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Сочи»: Мелешин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Сочи»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овсянников
|1. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|21. Зотов
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|5. Абердин
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|18. Муфи
|25. Аттийят-аллах
|Защитник
|Защитник
|57. Болотов
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Ду Кейрос
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Томпсон
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Савельев
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Жезус
|98. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитический отдел БК PARI установил высокие коэффициенты на основные исходы встречи. На победу хозяев можно поставить за 2.25, на выигрыш «Сочи» - за 3.25. Ничья в конторе котируется за 3.40.
На маркете точного счета ниже всего котируется вариант с обменом голами. При ниьей 1:1 PARI умножит номинал успешной ставки на семь.
Зарегистрированные пользователи Winline могут смотреть игры РПЛ без оплаты - достаточно авторизоваться на сайте или в приложении конторы.
Билеты на игру продаются через официальный сайт «Оренбурга». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.