Оренбург - Сочи, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба клуба еще в первом круге чемпионата совершили замены на тренерской лавке. Лучше встряска подействовала на сочинцев. С Игорем Осинькиным южане уже набрали в семь раз больше очков, чем с бывшим рулевым сборной Испании Морено. Главное, команда начала побеждать. Дома сочинцы обыграли «Пари НН», в гостях - «Ахмат». Как результат - еще недавно казавшийся безнадежным аутсайдер оттолкнулся от дна таблицы и поднялся на 14-е место.

В случае «Оренбурга» погружение продолжается. Несмотря на достойную игру, парни Ахметзянова без очков вернулись с «Лукойл Арены» и уже оказались в зоне вылета.

Такие противостояния редко бывают зрелищными. Не ждем обилия голов и на этот раз. Эксперты PARI оценили вероятность «низа» на «Газовике» достаточно высоким коэффициентом 1.85.