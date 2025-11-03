Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 ноября 10:34ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - Сочи, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Сочинский «пациент» пришел в чувство после «шоковой терапии», оренбургский - не совсем
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в чемпионате России  откроет матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Сочи». Про такие игры говорят - битва за шесть очков. Попробуем предугадать исход аутсайдерского противостояния «Газовике», сверив собственные ощущения с раскладами аналитиков. 

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

02.11.2025, Вс

12:00 МСК

«Сочи»

П1 - 2.25

Х - 3.40

П2 - 3.25

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: главный – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»53119-10
«Сочи»13510-19

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Спартак» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

18.10.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Оренбург»

РПЛ

05.10.2025«Оренбург»

0:1

«Ростов»

РПЛ

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург»

Кубок России

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

19.10.2025«Сочи»

0:3

«Зенит» 

РПЛ

05.10.2025«Сочи»

2:1

«Пари НН» 

РПЛ

01.10.2025«Крылья Советов»

3:3, пен. 5:4

«Сочи»

Кубок России

Турнирная таблица

Свернуть

Перед личной встречей обе команды находятся в опасном секторе таблицы. Ниже - только «Пари НН».

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1493225-1330
2. Краснодар1392225-729
3. Локомотив1376030-1727
4. Зенит1375126-1126
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

Свернуть

Оба клуба еще в первом круге чемпионата совершили замены на тренерской лавке. Лучше встряска подействовала на сочинцев. С Игорем Осинькиным южане уже набрали в семь раз больше очков, чем с бывшим рулевым сборной Испании Морено. Главное, команда начала побеждать. Дома сочинцы обыграли «Пари НН», в гостях - «Ахмат». Как результат - еще недавно казавшийся безнадежным аутсайдер оттолкнулся от дна таблицы и поднялся на 14-е место. 

В случае «Оренбурга» погружение продолжается.  Несмотря на достойную игру, парни Ахметзянова без очков вернулись с «Лукойл Арены» и уже оказались в зоне вылета. 

Такие противостояния редко бывают зрелищными.  Не ждем обилия голов и на этот раз. Эксперты PARI оценили вероятность «низа» на «Газовике» достаточно высоким коэффициентом 1.85.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Оренбург»: нет

«Сочи»: Мелешин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Сочи»:

Позиция«Оренбург»«Сочи»Позиция
Вратарь1. Овсянников1. РудаковВратарь
Защитник21. Зотов82. ВолковЗащитник
Защитник4. Хотулев 5. АбердинЗащитник
Защитник44. Чичинадзе4. ЛитвиновЗащитник
Защитник18. Муфи25. Аттийят-аллахЗащитник
Защитник57. Болотов16. МухинПолузащитник 
Полузащитник 37. Ду Кейрос14. КравцовПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник16. Томпсон10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник9. Савельев7. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий19. Жезус98. ИльинНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел БК PARI установил высокие коэффициенты на основные исходы встречи. На победу хозяев можно поставить за 2.25, на выигрыш «Сочи» - за 3.25. Ничья в конторе котируется за 3.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Сочи»?

На маркете точного счета ниже всего котируется вариант с обменом голами. При ниьей 1:1 PARI умножит номинал успешной ставки на семь.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Сочи»?

Зарегистрированные пользователи Winline могут смотреть игры РПЛ без оплаты - достаточно авторизоваться на сайте или в приложении конторы. 

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Сочи»

Билеты на игру продаются через официальный сайт «Оренбурга». Минимальная стоимость составляет 300 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer423 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer44 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer423 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё