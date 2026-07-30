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ГлавнаяПрогнозыОренбург - Зенит, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оренбург - Зенит, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Пока соперники - рядом в таблице
Валентин Васильев
BetBoom
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  • Форма команд
  • Место в таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу откроется в Оренбурге. Местный одноименный клуб принимает «Зенит» во втором туре РПЛ. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

02.08.2026, Вс

16:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 8.40

Х - 5.00

П2 - 1.37

Турнир: чемпионат России, 2-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»211315-44
«Зенит»131244-15

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2026«Оренбург»

2:1

«Ростов»

РПЛ

11.07.2026«Оренбург»

2:0

ЦСКА

Товарищеский матч

07.07.2026«Динамо»

2:1

«Оренбург»

Товарищеский матч

03.07.2026«Рубин»

1:2

«Оренбург»

Товарищеский матч

25.06.2026«Оренбург»

0:1

«Нефтехимик»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2026«Акрон»

0:5

«Зенит»

РПЛ

18.07.2026«Зенит»

1:1, пен. 4:2

«Спартак»

Суперкубок России

13.07.2026«Зенит»

1:1

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

12.07.2026«Зенит»

3:1

«Црвена Звезда»

Winline Суперсерия

08.07.2026«Зенит»

4:1

«Нефтчи»

Winline Суперсерия

Место в таблице

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

Обе команды победно стартовали в новом чемпионате. Правда, три очка им дались разной ценой. «Зенит» просто деклассировал «Акрон» в Самаре, набросав ему пять безответных мячей. «Оренбург» же одержал волевую победу над «Ростовом» благодаря сверхудачному выходу на замену воспитанника как раз «Зенита» Касаджикова. 18-летний дебютант сперва исполнил голевой пас на Куля, а в компенсированное арбитром время и сам поразил чужие ворота эффектным диагональным ударом.

Питерцы не проигрывают уже 21 матч (с учетом товарищеских). Интересно, что единственное поражение в 2026 г. им нанес как раз «Оренбург» – 2:1 8 марта! Памятуя о том казусе, чемпион не допустит расслабленности на «Газовике» в это воскресенье. Но как минимум на гол хозяева рассчитывать могут. 

Аналитики «Бетбум» дают коэффициент 2.02 на «обе забьют». 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

Потери

«Оренбург»: Савельев (дисквалификация)

«Зенит»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Ростов»:

Позиция«Оренбург» «Зенит»Позиция
Вратарь1. Овсянников16. АдамовВратарь
Защитник3. Ведерников31. МантуанЗащитник
Защитник4. Хотулев33. НиноЗащитник
Защитник6. Паласиос25. АндрадеЗащитник
Защитник2. Поройков3. ДугласЗащитник
Полузащитник11. Назаренко5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 57. Болотов8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский20. ПедроПолузащитник
Полузащитник27. Голыбин10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий30. Гузина17. МостовойПолузащитник
Нападающий19. Жезус7. СоболевНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил очень высокий коэффициент на победу местной команды (8.40). Успешная ставка на ничью обещает беттору пятикратный выигрыш. П2 идет в линии букмекера с котировкой 1.37.

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