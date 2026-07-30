Оренбург - Зенит, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оренбург - Зенит, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу откроется в Оренбурге. Местный одноименный клуб принимает «Зенит» во втором туре РПЛ. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат России, 2-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не определены
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|2
|1
|13
|15-44
|«Зенит»
|13
|1
|2
|44-15
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2026
|«Оренбург»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|11.07.2026
|«Оренбург»
2:0
ЦСКА
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Динамо»
2:1
«Оренбург»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Рубин»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
|25.06.2026
|«Оренбург»
0:1
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2026
|«Акрон»
0:5
«Зенит»
РПЛ
|18.07.2026
|«Зенит»
1:1, пен. 4:2
«Спартак»
Суперкубок России
|13.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
|12.07.2026
|«Зенит»
3:1
«Црвена Звезда»
Winline Суперсерия
|08.07.2026
|«Зенит»
4:1
«Нефтчи»
Winline Суперсерия
Место в таблице
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
Обе команды победно стартовали в новом чемпионате. Правда, три очка им дались разной ценой. «Зенит» просто деклассировал «Акрон» в Самаре, набросав ему пять безответных мячей. «Оренбург» же одержал волевую победу над «Ростовом» благодаря сверхудачному выходу на замену воспитанника как раз «Зенита» Касаджикова. 18-летний дебютант сперва исполнил голевой пас на Куля, а в компенсированное арбитром время и сам поразил чужие ворота эффектным диагональным ударом.
Питерцы не проигрывают уже 21 матч (с учетом товарищеских). Интересно, что единственное поражение в 2026 г. им нанес как раз «Оренбург» – 2:1 8 марта! Памятуя о том казусе, чемпион не допустит расслабленности на «Газовике» в это воскресенье. Но как минимум на гол хозяева рассчитывать могут.
Аналитики «Бетбум» дают коэффициент 2.02 на «обе забьют».
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Составы команд
Потери
«Оренбург»: Савельев (дисквалификация)
«Зенит»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Ростов»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овсянников
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|3. Ведерников
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|6. Паласиос
|25. Андраде
|Защитник
|Защитник
|2. Поройков
|3. Дуглас
|Защитник
|Полузащитник
|11. Назаренко
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|57. Болотов
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|20. Педро
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Голыбин
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Гузина
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Жезус
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Сергей Семак
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
«Бетбум» установил очень высокий коэффициент на победу местной команды (8.40). Успешная ставка на ничью обещает беттору пятикратный выигрыш. П2 идет в линии букмекера с котировкой 1.37.
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