Оренбург - Зенит, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды победно стартовали в новом чемпионате. Правда, три очка им дались разной ценой. «Зенит» просто деклассировал «Акрон» в Самаре, набросав ему пять безответных мячей. «Оренбург» же одержал волевую победу над «Ростовом» благодаря сверхудачному выходу на замену воспитанника как раз «Зенита» Касаджикова. 18-летний дебютант сперва исполнил голевой пас на Куля, а в компенсированное арбитром время и сам поразил чужие ворота эффектным диагональным ударом.

Питерцы не проигрывают уже 21 матч (с учетом товарищеских). Интересно, что единственное поражение в 2026 г. им нанес как раз «Оренбург» – 2:1 8 марта! Памятуя о том казусе, чемпион не допустит расслабленности на «Газовике» в это воскресенье. Но как минимум на гол хозяева рассчитывать могут.

Аналитики «Бетбум» дают коэффициент 2.02 на «обе забьют».