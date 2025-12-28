Пари НН - Крылья Советов, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

“Крылья” еще никогда не побеждали этого соперника в Нижнем ни под вывеской “Пари НН”, ни под какой-то другой. Кажется, что и сейчас не самый подходящий момент для изменения тенденции. Команда Юрана набрала неплохую форму, а два подряд выездных поражения (от “Локо” и “Краснодара”) ее только дополнительно подстегнут. В этом волжском дерби самарцам точно придется непросто.

Стоит обратить особое внимание, что в текущем сезоне подопечные Осинькина забивали во всех без исключения выездных матчах, как в чемпионате, так и в Кубке. В этой ситуации есть смысл рассмотреть пари на “обе забьют”.