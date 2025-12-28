Пари НН - Крылья Советов, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Еще в прошлом сезоне “Пари НН” с “Крыльями Советов” боролись за выживание, а теперь нацелились на более серьезные задачи. Тем интереснее их новая встреча!
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
Судьи: главный – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|2
|2
|6
|5-13
|«Крылья Советов»
|6
|2
|2
|13-5
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2023
|«Крылья Советов»
0:3
«Ахмат»
Кубок России
|01.10.2023
|«Крылья Советов»
4:0
«Спартак»
РПЛ
|23.09.2023
|«Крылья Советов»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|19.09.2023
|«Балтика»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|16.09.2023
|ЦСКА
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Турнир
|04.10.2023
|«Краснодар»
|3:0
|«Пари НН»
|Кубок России
|30.09.2023
|«Локомотив»
|1:0
|«Пари НН»
|РПЛ
|24.09.2023
|«Пари НН»
|3:1
|«Оренбург»
|РПЛ
|19.09.2023
|«Пари НН»
|0:3
|«Спартак»
|Кубок России
|15.09.2023
|«Динамо»
|1:1
|«Пари НН»
|РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2023
|«Крылья Советов»
0:3
«Ахмат»
Кубок России
|01.10.2023
|«Крылья Советов»
4:0
«Спартак»
РПЛ
|23.09.2023
|«Крылья Советов»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|19.09.2023
|«Балтика»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|16.09.2023
|ЦСКА
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
После 10 туров “Пари НН” расположился на стыке первой и второй восьмерок в таблице, тогда как “Крылья” взлетели на вторую позицию, отставая всего на три очка от лидера.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|2. Крылья Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|3. Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|4. Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|5. Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|6. ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|7. Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|8. Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|9. Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|10. Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|11. Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|12. Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|13. Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|14. Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|15. Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|16. Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
“Крылья” еще никогда не побеждали этого соперника в Нижнем ни под вывеской “Пари НН”, ни под какой-то другой. Кажется, что и сейчас не самый подходящий момент для изменения тенденции. Команда Юрана набрала неплохую форму, а два подряд выездных поражения (от “Локо” и “Краснодара”) ее только дополнительно подстегнут. В этом волжском дерби самарцам точно придется непросто.
Стоит обратить особое внимание, что в текущем сезоне подопечные Осинькина забивали во всех без исключения выездных матчах, как в чемпионате, так и в Кубке. В этой ситуации есть смысл рассмотреть пари на “обе забьют”.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Пари НН» - «Крылья Советов» читайте на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Пари НН»: Тихий (травма)
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Якуба, Бабкин, Соколов, Ушаков, Цыпченко (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|25. Нигматуллин
|81. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|22. Каккоев
|23. Бейл
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|44. Барач
|Защитник
|Полузащитник
|89. Стоцкий
|31. Зотов
|Защитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|21. Иванисеня
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Трошечкин
|14. Салтыков
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Карапузов
|5. Горшков
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Севикян
|73. Шитов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Зе Турбо
|77. Писарский
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Юран
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предлагают коэффициент 3.05 на выигрыш «Пари». Поставить на ничью можно за 3.30, а на успех «Крыльев» - за 2.50.
Букмекеры предлагают довольно высокие коэффициенты на все три основных исхода, но находят шансы гостей на успех чуть более предпочтительными.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Пари НН» - «Крылья Советов» в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.
«Пари НН» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Севикяна (13 минута) и Зе Турбо (90+3).