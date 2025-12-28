Ведомости
Пари НН - Крылья Советов, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Выиграют ли самарцы наконец в Нижнем?
Валентин Васильев

Еще в прошлом сезоне “Пари НН” с “Крыльями Советов” боролись за выживание, а теперь нацелились на более серьезные задачи. Тем интереснее их новая встреча!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

07.10.2023, Сб

14:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 3.05

Х - 3.30

П2 - 2.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

Судьи: главный – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»2265-13
«Крылья Советов»62213-5

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2023«Крылья Советов»

0:3

«Ахмат»

Кубок России

01.10.2023«Крылья Советов»

4:0

«Спартак»

РПЛ

23.09.2023«Крылья Советов»

2:1

«Сочи»

РПЛ

19.09.2023«Балтика»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

16.09.2023ЦСКА

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2Турнир
04.10.2023«Краснодар»3:0«Пари НН»Кубок России
30.09.2023«Локомотив»1:0«Пари НН»РПЛ
24.09.2023«Пари НН»3:1«Оренбург»РПЛ
19.09.2023«Пари НН»0:3«Спартак»Кубок России
15.09.2023«Динамо»1:1«Пари НН»РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2023«Крылья Советов»

0:3

«Ахмат»

Кубок России

01.10.2023«Крылья Советов»

4:0

«Спартак»

РПЛ

23.09.2023«Крылья Советов»

2:1

«Сочи»

РПЛ

19.09.2023«Балтика»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

16.09.2023ЦСКА

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 10 туров “Пари НН” расположился на стыке первой и второй восьмерок в таблице, тогда как “Крылья” взлетели на вторую позицию, отставая всего на три очка от лидера.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1073016-324
2. Крылья Советов1063125-1221
3. Локомотив1053216-1418
4. Зенит1052320-1117
5. Спартак1051414-1616
6. ЦСКА1044220-1516
7. Динамо1044217-1516
8. Урал1043310-1215
9. Пари НН104249-914
10. Ахмат1033412-1112
11. Оренбург1032513-1711
12. Ростов1024415-2110
13. Рубин1023510-209
14. Факел102267-148
15. Балтика102179-167
16. Сочи102089-166

Прогнозы на матч

Свернуть

“Крылья” еще никогда не побеждали этого соперника в Нижнем ни под вывеской “Пари НН”, ни под какой-то другой. Кажется, что и сейчас не самый подходящий момент для изменения тенденции. Команда Юрана набрала неплохую форму, а два подряд выездных поражения (от “Локо” и “Краснодара”) ее только дополнительно подстегнут.  В этом волжском дерби самарцам точно придется непросто.

Стоит обратить особое внимание, что в текущем сезоне подопечные Осинькина забивали во всех без исключения выездных матчах, как в чемпионате, так и в Кубке. В этой ситуации есть смысл рассмотреть пари на “обе забьют”.

Трансляции

Свернуть

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча «Пари НН» - «Крылья Советов» читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Тихий (травма)

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Якуба, Бабкин, Соколов, Ушаков, Цыпченко (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:

Позиция«Пари НН»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь25. Нигматуллин81. ОвсянниковВратарь
Защитник22. Каккоев23. БейлЗащитник
Защитник24. Гоцук24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник2. Александров44. БарачЗащитник
Полузащитник89. Стоцкий31. ЗотовЗащитник
Полузащитник78. Калинский21. ИванисеняПолузащитник
Полузащитник 8. Майга6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник10. Трошечкин14. СалтыковПолузащитник
Полузащитник77. Карапузов5. ГоршковПолузащитник
Нападающий7. Севикян73. ШитовПолузащитник
Нападающий9. Зе Турбо77. ПисарскийНападающий
Главный тренерСергей ЮранИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании PARI предлагают коэффициент 3.05  на выигрыш «Пари». Поставить на ничью можно за 3.30, а на успех «Крыльев» - за 2.50. 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Букмекеры предлагают довольно высокие коэффициенты на все три основных исхода, но находят шансы гостей на успех чуть более предпочтительными.

Где смотреть бесплатно матч  «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Пари НН» - «Крылья Советов» в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline. 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется. 

UPD: результат

Свернуть

«Пари НН» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Севикяна (13 минута) и Зе Турбо (90+3).

