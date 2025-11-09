Пари НН — Рубин, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У «Пари НН» дела очень плохи. Последняя победа была одержана еще 13 сентября (3:1 над «Оренбургом»). За следующие девять матчей подопечные Шпилевского только раз сыграли вничью, потерпев восемь поражений.

Казанцы испытывают большие проблемы в атаке. В шести из 10 предыдущих матчей они не сумели поразить чужие ворота. Побед на этом отрезке у «Рубина» всего две, и обе домашние - над махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».

Состояние команд не позволяет рассчитывать на яркое и результативное действо в Нижнем. Полагаем, что в лучшем случае в субботу преуспеет в атаке лишь одна команда.