Пари НН — Рубин, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На субботу, 8 ноября, запланировано четыре матча 15-го тура Российской Премьер-лиги. В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает казанский «Рубин». Какую ставку выбрать на эту встречу?
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена»
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|5
|0
|5
|11-15
|«Рубин»
|5
|0
|5
|15-11
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|05.10.2025
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
Кубок России
|19.10.2025
|«Рубин»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|04.10.2025
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
«Пари НН» замыкает таблицу розыгрыша, тогда как «Рубин» вполне комфортно себя чувствует на седьмой позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
У «Пари НН» дела очень плохи. Последняя победа была одержана еще 13 сентября (3:1 над «Оренбургом»). За следующие девять матчей подопечные Шпилевского только раз сыграли вничью, потерпев восемь поражений.
Казанцы испытывают большие проблемы в атаке. В шести из 10 предыдущих матчей они не сумели поразить чужие ворота. Побед на этом отрезке у «Рубина» всего две, и обе домашние - над махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».
Состояние команд не позволяет рассчитывать на яркое и результативное действо в Нижнем. Полагаем, что в лучшем случае в субботу преуспеет в атаке лишь одна команда.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Посмотреть игру «Пари НН» - «Рубин» можно будет на кабельном канале «Матч Премьер» и на ресурсах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (299 рублей в месяц)
Потери
«Пари НН»: Эктов (травма)
«Рубин»: Нижегородов (дисквалификация), Швец (травма), Дрезгич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Рубин»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|2. Александров
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|51. Рожков
|Защитник
|Полузащитник
|40. Олусегун
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|14. Кузяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ивлев
|98. Лобов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Ермаков
|8. Йокич
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|12. Арройо
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Боселли
|10. Даку
|Нападающий
|Нападающий
|27. Грулев
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики БК PARI предлагают высокие коэффициенты на все три основных исхода. Вероятность победы «Пари НН» эксперты оценили котировкой 2.85, а «Рубина» - 2.60. На ничью можно поставить за 3.15.
Эту пару отличает редкая бескомпромиссность: за 10 матчей ни одной ничьей. Но в предстоящей встрече эксперты не видят фаворита.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальном сайте Winline. Также игру покажет канал «Матч Премьер».
Билеты поступили в продажу на официальном сайте «Пари НН». Минимальная стоимость составляет всего 100 рублей.