Пари НН — Рубин, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне бескомпромиссная пара! Ничья исключена?
Валентин Васильев

На субботу, 8 ноября, запланировано четыре матча 15-го тура Российской Премьер-лиги. В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает казанский «Рубин». Какую ставку выбрать на эту встречу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

08.11.2025, Сб

20:15 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.85

Х - 3.15

П2 - 2.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена»

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»50511-15
«Рубин»50515-11

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

05.10.2025«Сочи»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин»

РПЛ

22.10.2025«Рубин»

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

Кубок России

19.10.2025«Рубин»

0:3

«Балтика»

РПЛ

04.10.2025«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Пари НН» замыкает таблицу розыгрыша, тогда как «Рубин» вполне комфортно себя чувствует на седьмой позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

У «Пари НН» дела очень плохи. Последняя победа была одержана еще 13 сентября (3:1 над «Оренбургом»). За следующие девять матчей подопечные Шпилевского только раз сыграли вничью, потерпев восемь поражений.

Казанцы испытывают большие проблемы в атаке. В шести из 10 предыдущих матчей они не сумели поразить чужие ворота. Побед на этом отрезке у «Рубина» всего две, и обе домашние - над махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».

Состояние команд не позволяет рассчитывать на яркое и результативное действо в Нижнем. Полагаем, что в лучшем случае в субботу преуспеет в атаке лишь одна команда.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Посмотреть игру «Пари НН» - «Рубин» можно будет на кабельном канале «Матч Премьер» и на ресурсах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая 
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов (травма)

«Рубин»: Нижегородов (дисквалификация), Швец (травма), Дрезгич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Рубин»:

Позиция«Пари НН»«Рубин»Позиция
Вратарь30. Медведев38. СтаверВратарь
Защитник2. Александров2. ТесленкоЗащитник
Защитник24. Фаринья27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник25. Карич51. РожковЗащитник
Полузащитник 40. Олусегун23. БезруковПолузащитник
Полузащитник 88. Лесовой14. КузяевПолузащитник
Полузащитник 77. Ивлев98. ЛобовПолузащитник 
Полузащитник19. Ермаков8. ЙокичПолузащитник
Полузащитник78. Калинский12. АрройоПолузащитник
Нападающий20. Боселли10. ДакуНападающий
Нападающий27. Грулев99. ШабанхаджайНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI предлагают высокие коэффициенты на все три основных исхода. Вероятность победы «Пари НН» эксперты оценили котировкой 2.85, а «Рубина» - 2.60. На ничью  можно поставить за 3.15.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Пари НН» - «Рубин»?

Эту пару отличает редкая бескомпромиссность: за 10 матчей ни одной ничьей. Но в предстоящей встрече эксперты не видят фаворита.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Рубин»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальном сайте Winline. Также игру покажет канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Рубин»

Билеты поступили в продажу на официальном сайте «Пари НН». Минимальная стоимость составляет всего 100 рублей.

