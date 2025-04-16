Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 апреля 11:06ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Филадельфия — Коламбус, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Потеря очков поставит крест на надеждах «Блю Джекетс» выйти в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

«Коламбус» прикладывает титанические усилия, чтобы вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда. В предстоящей игре «Блю Джекетс» не имеют права на ошибку, ведь любая потеря очков гарантированно обернется пролетом мимо розыгрыша Кубка Стэнли. Разбираемся в предматчевых раскладах.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Филадельфия Флайерз»

16.04.2025, Ср

02:00 МСК

«Коламбус Блю Джекетс»

П1 - 2.85

Х - 4.40

П2 - 2.11

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Филадельфия»1928144-148
«Коламбус»2819148-144

Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.04.2025«Оттава»

4:3 ОТ

«Филадельфия»

12.04.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Айлендерс»

10.04.2025«Рейнджерс»

5:8

«Филадельфия»

06.04.2025«Монреаль»

3:2

«Филадельфия»

01.04.2025«Филадельфия»

2:1

«Нэшвилл»

Последние пять матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.04.2025«Вашингтон»

1:4

«Коламбус»

12.04.2025«Коламбус»

7:0

«Вашингтон»

11.04.2025«Коламбус»

3:2

«Баффало»

09.04.2025«Коламбус»

5:2

«Оттава»

07.04.2025«Оттава»

4:0

«Коламбус»

Последние пять матчей «Филадельфии» и «Коламбуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.01.2025«Коламбус»

3:2 Б

«Филадельфия»

22.12.2024«Филадельфия»

5:4 ОТ

«Коламбус»

11.12.2024«Коламбус»

3:5

«Филадельфия»

07.04.2024«Коламбус»

6:2

«Филадельфия»

05.01.2024«Филадельфия»

2:3 Б

«Коламбус»

Лидеры

Свернуть
 

«Филадельфия»

Показатель

«Коламбус»

Показатель

Бомбардир (очки)Конекны74

Веренски

78

Снайпер (голы)Мичков24

Марченко

31

Ассистент (передачи)Конекны50

Веренски

56

Вратарь (коэфф. надежности)Эрссон3.14

Мерзликинс

3.17

Турнирное положение

Свернуть

Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон8042623621283-226109
2. Торонто8040912226260-228104
3. Тампа-Бэй8040423526289-214100
4. Каролина8042503228259-22299
5. Флорида8137460430251-21898
6. Оттава8034912430233-22594
7. Нью-Джерси8036322532235-21389
8. Монреаль8129824731241-26389
9. Коламбус8028461833264-26785
10. Детройт8029630735230-25383
11. Рейнджерс8134310736252-25583
12. Айлендерс8028523933222-25182
13. Питтсбург8123916636238-29178
14. Баффало8028342538264-28177
15. Филадельфия8021663737233-27876
16. Бостон8126701839218-26775
Прогноз на матч «Монреаль» - «Каролина»

Потери

Свернуть

«Филадельфия»: Эллис, Ристолайнен (оба - травма)

«Коламбус»: Мерзликинс, Лабанк, Кристиансен (все - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Вряд ли «Летчики» будут рады проиграть в последнем домашнем матче сезона, но победа гостям жизненно необходима. Любая потеря очков обернется для «Блю Джекетс» прощанием с надеждами проскочить в плей-офф. Мотивация на финише регулярки традиционно является определяющим фактором, и в предстоящей встрече она на стороне гостей.

В трех последних очных матчах побеждала «Филадельфия», но каждая из этих игр получалась крайне упорной, а в двух предыдущих основного времени для выявления победителя не хватало. Уходить в овертайм «Коламбус» позволить себе не может. Делаем довольно легкий выбор в пользу победы «Блю Джекетс» по итогам трех периодов.      

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты оценивают шансы «Коламбуса» на победу в основное время коэффициентом 2.11. Вероятность успеха хозяев котируется за 2.85. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Выйдут ли «Филадельфия» и «Коламбус» в плей-офф?

Свернуть

«Летчики» уже давно потеряли шансы принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Коламбусу» для попадания в плей-офф необходимо выиграть в основное время две оставшиеся встречи регулярки и рассчитывать, что «Монреаль» проиграет в основное время «Каролине». Любой другой расклад отправит игроков «Блю Джекетс» 18 апреля в отпуск. Именно в этот день команда проведет заключительный матч регулярного чемпионата, в котором примет на своем льду «Айлендерс».

Прогноз на матч «Монреаль» - «Каролина»

Какие российские хоккеисты выступают за «Коламбус»?

Свернуть

В заявке «Блю Джекетс» значатся голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов и нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Последний, забив в регулярном первенстве уже 31 гол, является первым снайпером команды. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Филадельфию»?

Свернуть

За «Флайерз» выступают вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и форвард Матвей Мичков. На счету Матвея 24 заброшенные шайбы. Это лучший показатель в «Филадельфии». 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров