Филадельфия — Коламбус, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Вряд ли «Летчики» будут рады проиграть в последнем домашнем матче сезона, но победа гостям жизненно необходима. Любая потеря очков обернется для «Блю Джекетс» прощанием с надеждами проскочить в плей-офф. Мотивация на финише регулярки традиционно является определяющим фактором, и в предстоящей встрече она на стороне гостей.

В трех последних очных матчах побеждала «Филадельфия», но каждая из этих игр получалась крайне упорной, а в двух предыдущих основного времени для выявления победителя не хватало. Уходить в овертайм «Коламбус» позволить себе не может. Делаем довольно легкий выбор в пользу победы «Блю Джекетс» по итогам трех периодов.