Филадельфия — Коламбус, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
«Коламбус» прикладывает титанические усилия, чтобы вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда. В предстоящей игре «Блю Джекетс» не имеют права на ошибку, ведь любая потеря очков гарантированно обернется пролетом мимо розыгрыша Кубка Стэнли. Разбираемся в предматчевых раскладах.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Филадельфия Флайерз»
16.04.2025, Ср
02:00 МСК
«Коламбус Блю Джекетс»
|П1 - 2.85
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Филадельфия»
|19
|28
|144-148
|«Коламбус»
|28
|19
|148-144
Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.04.2025
|«Оттава»
4:3 ОТ
«Филадельфия»
|12.04.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Айлендерс»
|10.04.2025
|«Рейнджерс»
5:8
«Филадельфия»
|06.04.2025
|«Монреаль»
3:2
«Филадельфия»
|01.04.2025
|«Филадельфия»
2:1
«Нэшвилл»
Последние пять матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.04.2025
|«Вашингтон»
1:4
«Коламбус»
|12.04.2025
|«Коламбус»
7:0
«Вашингтон»
|11.04.2025
|«Коламбус»
3:2
«Баффало»
|09.04.2025
|«Коламбус»
5:2
«Оттава»
|07.04.2025
|«Оттава»
4:0
«Коламбус»
Последние пять матчей «Филадельфии» и «Коламбуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.01.2025
|«Коламбус»
3:2 Б
«Филадельфия»
|22.12.2024
|«Филадельфия»
5:4 ОТ
«Коламбус»
|11.12.2024
|«Коламбус»
3:5
«Филадельфия»
|07.04.2024
|«Коламбус»
6:2
«Филадельфия»
|05.01.2024
|«Филадельфия»
2:3 Б
«Коламбус»
«Филадельфия»
|Показатель
«Коламбус»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Конекны
|74
Веренски
78
|Снайпер (голы)
|Мичков
|24
Марченко
31
|Ассистент (передачи)
|Конекны
|50
Веренски
56
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эрссон
|3.14
Мерзликинс
3.17
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|80
|42
|6
|2
|3
|6
|21
|283-226
|109
|2. Торонто
|80
|40
|9
|1
|2
|2
|26
|260-228
|104
|3. Тампа-Бэй
|80
|40
|4
|2
|3
|5
|26
|289-214
|100
|4. Каролина
|80
|42
|5
|0
|3
|2
|28
|259-222
|99
|5. Флорида
|81
|37
|4
|6
|0
|4
|30
|251-218
|98
|6. Оттава
|80
|34
|9
|1
|2
|4
|30
|233-225
|94
|7. Нью-Джерси
|80
|36
|3
|2
|2
|5
|32
|235-213
|89
|8. Монреаль
|81
|29
|8
|2
|4
|7
|31
|241-263
|89
|9. Коламбус
|80
|28
|4
|6
|1
|8
|33
|264-267
|85
|10. Детройт
|80
|29
|6
|3
|0
|7
|35
|230-253
|83
|11. Рейнджерс
|81
|34
|3
|1
|0
|7
|36
|252-255
|83
|12. Айлендерс
|80
|28
|5
|2
|3
|9
|33
|222-251
|82
|13. Питтсбург
|81
|23
|9
|1
|6
|6
|36
|238-291
|78
|14. Баффало
|80
|28
|3
|4
|2
|5
|38
|264-281
|77
|15. Филадельфия
|80
|21
|6
|6
|3
|7
|37
|233-278
|76
|16. Бостон
|81
|26
|7
|0
|1
|8
|39
|218-267
|75
Прогноз на матч «Монреаль» - «Каролина»
«Филадельфия»: Эллис, Ристолайнен (оба - травма)
«Коламбус»: Мерзликинс, Лабанк, Кристиансен (все - травма)
Вряд ли «Летчики» будут рады проиграть в последнем домашнем матче сезона, но победа гостям жизненно необходима. Любая потеря очков обернется для «Блю Джекетс» прощанием с надеждами проскочить в плей-офф. Мотивация на финише регулярки традиционно является определяющим фактором, и в предстоящей встрече она на стороне гостей.
В трех последних очных матчах побеждала «Филадельфия», но каждая из этих игр получалась крайне упорной, а в двух предыдущих основного времени для выявления победителя не хватало. Уходить в овертайм «Коламбус» позволить себе не может. Делаем довольно легкий выбор в пользу победы «Блю Джекетс» по итогам трех периодов.
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|Текстовая
|-
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Эксперты оценивают шансы «Коламбуса» на победу в основное время коэффициентом 2.11. Вероятность успеха хозяев котируется за 2.85. На ничью можно заключить пари за 4.40.
«Летчики» уже давно потеряли шансы принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Коламбусу» для попадания в плей-офф необходимо выиграть в основное время две оставшиеся встречи регулярки и рассчитывать, что «Монреаль» проиграет в основное время «Каролине». Любой другой расклад отправит игроков «Блю Джекетс» 18 апреля в отпуск. Именно в этот день команда проведет заключительный матч регулярного чемпионата, в котором примет на своем льду «Айлендерс».
Прогноз на матч «Монреаль» - «Каролина»
В заявке «Блю Джекетс» значатся голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов и нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Последний, забив в регулярном первенстве уже 31 гол, является первым снайпером команды.
За «Флайерз» выступают вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и форвард Матвей Мичков. На счету Матвея 24 заброшенные шайбы. Это лучший показатель в «Филадельфии».
Партнерский проект