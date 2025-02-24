Филадельфия — Питтсбург, 26 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на среду, 26 февраля, «Филадельфия» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принимает на своей площадке «Питтсбург». Начало встречи в 03:00 по Москве. Обе команды теоретически еще могут пробиться в плей-офф и не имеют права на ошибку. Разбираемся в предматчевых раскладах перед первым вбрасыванием.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Филадельфия Флайерз»
26.02.2025, Ср
03:00 МСК
«Питтсбург Пингвинз»
|П1 - 2.30
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Филадельфия»
|45
|51
|303-333
|«Питтсбург»
|51
|45
|333-303
Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.02.2025
|«Филадельфия»
|6:3
|«Эдмонтон»
|09.02.2025
|«Филадельфия»
|3:2
|«Питтсбург»
|07.02.2025
|«Филадельфия»
|3:4
|«Вашингтон»
|05.02.2025
|«Юта»
|3:2 ОТ
|«Филадельфия»
|02.02.2025
|«Колорадо»
|2:0
|«Филадельфия»
Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.02.2025
|«Питтсбург»
|3:5
|«Рейнджерс»
|22.02.2025
|«Питтсбург»
|3:8
|«Вашингтон»
|09.02.2025
|«Филадельфия»
3:2
«Питтсбург»
|08.02.2025
|«Рейнджерс»
2:3
«Питтсбург»
|05.02.2025
|«Питтсбург»
2:3 Б
«Нью-Джерси»
«Филадельфия»
|Показатель
«Питтсбург»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Конекны
|61
|Кросби
|60
|Снайпер (голы)
|Конекны
|22
|Ракелль
|25
|Ассистент (передачи)
|Конекны
|39
|Кросби
|42
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эрссон
|2.81
|Неделькович
|3.06
Восточная конференция
|Клуб
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
|1. Вашингтон
57
33
5
0
3
5
11
211-146
84
|2. Торонто
57
30
5
0
0
2
20
180-161
72
|3. Флорида
58
28
2
4
0
3
21
193-167
71
|4. Каролина
57
29
4
0
2
2
20
187-160
70
|5. Нью-Джерси
59
28
3
1
1
5
21
182-146
70
|6. Тампа-Бэй
56
27
4
1
1
3
20
201-154
68
|7. Детройт
57
21
5
3
0
6
22
168-179
64
|8. Оттава
57
22
6
1
1
3
24
160-161
62
|9. Коламбус
57
19
4
4
1
7
22
189-187
62
|10. Бостон
58
20
7
0
1
6
24
159-185
61
|11. Рейнджерс
57
26
1
1
0
4
25
172-179
60
|12. Айлендерс
56
19
4
2
1
6
24
155-166
57
|13. Монреаль
57
19
5
2
2
3
26
168-196
57
|14. Филадельфия
58
16
6
3
3
4
26
167-195
57
|15. Питтсбург
59
16
6
1
5
4
27
170-214
55
|16. Баффало
55
19
2
2
1
4
27
179-187
51
«Филадельфия»: Эллис (травма)
«Питтсбург»: Раст, Имама (оба - травма)
Обе команды сохраняют призрачные шансы попасть в плей-офф. Чуть более радужными представляются перспективы «летчиков», явно набравших в последнее время приличный ход. В своей предыдущей встрече «Филадельфия» обыграла явно пребывающий не в лучшей форме «Эдмонтон», да и в целом очки команда в феврале набирает исправно.
«Питтсбург» оба своих матча после перерыва в первенстве на Турнир четырех наций проиграл с общим счетом 6:13. Да и в выездной встрече с «Флайерз», которая стала для «пингвинов» последней перед перерывом, уступил. На своем льду явно находящиеся на подъеме «летчики» однозначно выглядят «бумажными» фаворитами. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время, за что сулят богатый коэффициент.
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|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Аналитики FONBET считают шансы соперников примерно равные, отдавая незначительное преимущество хозяева льда. На победу «Филадельфии» в основное время предлагается коэффициент 2.30. Сыгравшая ставка на выигрыш «Питтсбурга» будет умножена на 2.65. Ничья котируется за 4.20.
Российский нападающий восстановился после травмы и вновь в игре. В предыдущем матче (с «Рейнджерс» - 3:5) опытный форвард забил гол и сделал результативную передачу. Всего в текущем сезоне на счету Малкина 10 шайб и 27 передач в 49-ти встречах.
Для этого и «летчикам», и «пингвинам» необходимо совершить спортивный подвиг. Букмекеры оценивают шансы «Питтсбурга» принять участие в розыгрыше Стэнли коэффициентом 17.00 (1.01 - на невыход), а «Филадельфии» - 15.00 (1.02).
Партнерский проект