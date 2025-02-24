Филадельфия — Питтсбург, 26 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды сохраняют призрачные шансы попасть в плей-офф. Чуть более радужными представляются перспективы «летчиков», явно набравших в последнее время приличный ход. В своей предыдущей встрече «Филадельфия» обыграла явно пребывающий не в лучшей форме «Эдмонтон», да и в целом очки команда в феврале набирает исправно.

«Питтсбург» оба своих матча после перерыва в первенстве на Турнир четырех наций проиграл с общим счетом 6:13. Да и в выездной встрече с «Флайерз», которая стала для «пингвинов» последней перед перерывом, уступил. На своем льду явно находящиеся на подъеме «летчики» однозначно выглядят «бумажными» фаворитами. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время, за что сулят богатый коэффициент.