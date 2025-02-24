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24 февраля 15:28ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Филадельфия — Питтсбург, 26 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

У команды Евгения Малкина еще есть теоретические шансы пробиться в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду, 26 февраля, «Филадельфия» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принимает на своей площадке «Питтсбург». Начало встречи в 03:00 по Москве. Обе команды теоретически еще могут пробиться в плей-офф и не имеют права на ошибку. Разбираемся в предматчевых раскладах перед первым вбрасыванием.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Филадельфия Флайерз»

26.02.2025, Ср

03:00 МСК

«Питтсбург Пингвинз»

П1 - 2.30

Х - 4.20

П2 - 2.65

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Филадельфия»4551303-333
«Питтсбург»5145333-303

Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.02.2025«Филадельфия»6:3«Эдмонтон»
09.02.2025«Филадельфия»3:2«Питтсбург»
07.02.2025«Филадельфия»3:4«Вашингтон»
05.02.2025«Юта»3:2 ОТ«Филадельфия»
02.02.2025«Колорадо»2:0«Филадельфия»

Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.02.2025«Питтсбург»3:5«Рейнджерс»
22.02.2025«Питтсбург»3:8«Вашингтон»
09.02.2025«Филадельфия»

3:2

«Питтсбург»

08.02.2025«Рейнджерс»

2:3

«Питтсбург»

05.02.2025«Питтсбург»

2:3 Б

«Нью-Джерси»

Лидеры

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«Филадельфия»

Показатель

«Питтсбург»

Показатель
Бомбардир (очки)Конекны61Кросби60
Снайпер (голы)Конекны22Ракелль25
Ассистент (передачи)Конекны39Кросби42
Вратарь (коэфф. надежности)Эрссон2.81Неделькович3.06

Турнирное положение

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Восточная конференция

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. Вашингтон

57

33

5

0

3

5

11

211-146

84

2. Торонто

57

30

5

0

0

2

20

180-161

72

3. Флорида

58

28

2

4

0

3

21

193-167

71

4. Каролина

57

29

4

0

2

2

20

187-160

70

5. Нью-Джерси

59

28

3

1

1

5

21

182-146

70

6. Тампа-Бэй

56

27

4

1

1

3

20

201-154

68

7. Детройт

57

21

5

3

0

6

22

168-179

64

8. Оттава

57

22

6

1

1

3

24

160-161

62

9. Коламбус

57

19

4

4

1

7

22

189-187

62

10. Бостон

58

20

7

0

1

6

24

159-185

61

11. Рейнджерс

57

26

1

1

0

4

25

172-179

60

12. Айлендерс

56

19

4

2

1

6

24

155-166

57

13. Монреаль

57

19

5

2

2

3

26

168-196

57

14. Филадельфия

58

16

6

3

3

4

26

167-195

57

15. Питтсбург

59

16

6

1

5

4

27

170-214

55

16. Баффало

55

19

2

2

1

4

27

179-187

51

Потери

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«Филадельфия»: Эллис (травма)

«Питтсбург»: Раст, Имама (оба - травма)

Прогноз на матч

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Обе команды сохраняют призрачные шансы попасть в плей-офф. Чуть более радужными представляются перспективы «летчиков», явно набравших в последнее время приличный ход. В своей предыдущей встрече «Филадельфия» обыграла явно пребывающий не в лучшей форме «Эдмонтон», да и в целом очки команда в феврале набирает исправно.

«Питтсбург» оба своих матча после перерыва в первенстве на Турнир четырех наций проиграл с общим счетом 6:13. Да и в выездной встрече с «Флайерз», которая стала для «пингвинов» последней перед перерывом, уступил. На своем льду явно находящиеся на подъеме «летчики» однозначно выглядят «бумажными» фаворитами. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время, за что сулят богатый коэффициент.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET считают шансы соперников примерно равные, отдавая незначительное преимущество хозяева льда. На победу «Филадельфии» в основное время предлагается коэффициент 2.30. Сыгравшая ставка на выигрыш «Питтсбурга» будет умножена на 2.65. Ничья котируется за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Евгений Малкин?

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Российский нападающий восстановился после травмы и вновь в игре. В предыдущем матче (с «Рейнджерс» - 3:5) опытный форвард забил гол и сделал результативную передачу. Всего в текущем сезоне на счету Малкина 10 шайб и 27 передач в 49-ти встречах.

Выйдут ли «Филадельфия» и «Питтсбург» в плей-офф?

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Для этого и «летчикам», и «пингвинам» необходимо совершить спортивный подвиг. Букмекеры оценивают шансы «Питтсбурга» принять участие в розыгрыше Стэнли коэффициентом 17.00 (1.01 - на невыход), а «Филадельфии» - 15.00 (1.02).

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 8.00

«Флорида Пантерз» - 10.00 

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