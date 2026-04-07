Патрисио Фрейре – Аарон Пико, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
На крупном турнире UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между бразильцем Патрисио «Питбулем» Фрейре и американцем Аароном Пико. Сумеет ли представитель США одержать первую победу в сильнейшем промоушене?
Фрейре
Пико
|Бразилия
Страна
США
|38
Возраст
29
|45
Бои
18
|37 (12 / 12 / 13)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (9 / 2 / 2)
|8 (2 / 1 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (4 / 1 / 0)
|13
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
–
|167,5
Рост (см)
173
|170
Размах рук (см)
179
|94
Размах ног (см)
N/A
Младший брат бывшего чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре. В десятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, сейчас владеет черным поясом в этом виде спорта. В профессиональных MMA дебютировал в 2004 г., когда ему было 16 лет. После успешных выступлений в Бразилии в 2010-м перешел в Bellator. Уже через три года впервые бился за пояс (в полулегком весе), но уступил. В 2014-м стал чемпионом в этом дивизионе, дважды защитил титул, потом потерял, но вернул его в 2017-м.
В 2019 г. победил Майкла Чендлера и завоевал пояс в легком весе, который освободил, ни разу не защитив. В 2021-м потерял титул в полулегком весе, но в реванше с Эйджеем Макки вернул его. В 2023-м дебютировал в легчайшей категории, однако уступил Серхио Петтису в чемпионском бою. Покинул Bellator в статусе рекордсмена по числу боев (30), побед (24) и финишей (15). В прошлом году дебютировал в UFC с поражения. В последнем поединке в июле закрыл его победой над Дэном Иге единогласным решением судей.
В десятилетнем возрасте начал заниматься боксом и участвовать в турнирах по панкратиону. Затем построил профессиональную карьеру в вольной борьбе (на студенческом уровне также выступал в греко-римском стиле). Дважды становился призером юношеского чемпионата мира, выигрывал Гран-при, но не попал на Олимпиаду-2016, после чего перещел в MMA. Всю карьеру в смешанных единоборствах провел в Bellator, контракт с лигой завершился в начале 2025 г. В последнем поединке в августе на серии из трех побед дебютировал в UFC, но уступил Лерону Мёрфи нокаутом в первом раунде.
Фрейре – очень опытный спортсмен. У него универсальные навыки, высокий бойцовский IQ и хорошая стойкость. Но частота выступлений с возрастом всё заметнее сказывается на бразильце. Он замедляется, испытывает больше проблем в поединках со статусными соперниками. Вот и в бою с Пико вряд ли будет легко.
Американец – мощный и яркий финишер. Борцовское прошлое не должно вводить в заблуждение – этот боец способен брутально нокаутировать и в стойке. При этом, разумеется, работа в партере у него тоже на высоком уровне. Но дебют в UFC получился ошеломляюще плохим. Понятно, что теперь Пико мотивирован доказать, что это была лишь локальная неудача.
Полагаем, американец постарается быстро забрать инициативу и навязать свой темп. Шансов на досрочную победу у него больше – Фрейре за последние пять лет лишь дважды финишировал соперников. Но на длинной дистанции бразилец точно может быть конкурентоспособным, а потому разрыв в котировках выглядит завышенным.
Рискнем предположить, что Фрейре на опыте сможет как минимум завести поединок в третий раунд. А там и до победы по очкам недалеко.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Питбуль – Пико стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы