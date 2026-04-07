Патрисио Фрейре – Аарон Пико, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Фрейре – очень опытный спортсмен. У него универсальные навыки, высокий бойцовский IQ и хорошая стойкость. Но частота выступлений с возрастом всё заметнее сказывается на бразильце. Он замедляется, испытывает больше проблем в поединках со статусными соперниками. Вот и в бою с Пико вряд ли будет легко.

Американец – мощный и яркий финишер. Борцовское прошлое не должно вводить в заблуждение – этот боец способен брутально нокаутировать и в стойке. При этом, разумеется, работа в партере у него тоже на высоком уровне. Но дебют в UFC получился ошеломляюще плохим. Понятно, что теперь Пико мотивирован доказать, что это была лишь локальная неудача.

Полагаем, американец постарается быстро забрать инициативу и навязать свой темп. Шансов на досрочную победу у него больше – Фрейре за последние пять лет лишь дважды финишировал соперников. Но на длинной дистанции бразилец точно может быть конкурентоспособным, а потому разрыв в котировках выглядит завышенным.

Рискнем предположить, что Фрейре на опыте сможет как минимум завести поединок в третий раунд. А там и до победы по очкам недалеко.