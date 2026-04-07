Патрисио Фрейре – Аарон Пико, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Бывшие звезды Bellator
Александр Бокулёв
На крупном турнире UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между бразильцем Патрисио «Питбулем» Фрейре и американцем Аароном Пико. Сумеет ли представитель США одержать первую победу в сильнейшем промоушене?

Статистика

Фрейре

 

Пико

Бразилия

Страна

США

38

Возраст

29

45

Бои

18

37 (12 / 12 / 13)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (9 / 2 / 2)

8 (2 / 1 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (4 / 1 / 0)

13

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

167,5

Рост (см)

173

170

Размах рук (см)

179

94

Размах ног (см)

N/A

Патрисио Фрейре

Младший брат бывшего чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре. В десятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, сейчас владеет черным поясом в этом виде спорта. В профессиональных MMA дебютировал в 2004 г., когда ему было 16 лет. После успешных выступлений в Бразилии в 2010-м перешел в Bellator. Уже через три года впервые бился за пояс (в полулегком весе), но уступил. В 2014-м стал чемпионом в этом дивизионе, дважды защитил титул, потом потерял, но вернул его в 2017-м.

В 2019 г. победил Майкла Чендлера и завоевал пояс в легком весе, который освободил, ни разу не защитив. В 2021-м потерял титул в полулегком весе, но в реванше с Эйджеем Макки вернул его. В 2023-м дебютировал в легчайшей категории, однако уступил Серхио Петтису в чемпионском бою. Покинул Bellator в статусе рекордсмена по числу боев (30), побед (24) и финишей (15). В прошлом году дебютировал в UFC с поражения. В последнем поединке в июле закрыл его победой над Дэном Иге единогласным решением судей.

Аарон Пико

В десятилетнем возрасте начал заниматься боксом и участвовать в турнирах по панкратиону. Затем построил профессиональную карьеру в вольной борьбе (на студенческом уровне также выступал в греко-римском стиле). Дважды становился призером юношеского чемпионата мира, выигрывал Гран-при, но не попал на Олимпиаду-2016, после чего перещел в MMA. Всю карьеру в смешанных единоборствах провел в Bellator, контракт с лигой завершился в начале 2025 г. В последнем поединке в августе на серии из трех побед дебютировал в UFC, но уступил Лерону Мёрфи нокаутом в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ФрейреПобеда ПикоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,451,332,091,70

Прогноз на бой

Фрейре – очень опытный спортсмен. У него универсальные навыки, высокий бойцовский IQ и хорошая стойкость. Но частота выступлений с возрастом всё заметнее сказывается на бразильце. Он замедляется, испытывает больше проблем в поединках со статусными соперниками. Вот и в бою с Пико вряд ли будет легко.

Американец – мощный и яркий финишер. Борцовское прошлое не должно вводить в заблуждение – этот боец способен брутально нокаутировать и в стойке. При этом, разумеется, работа в партере у него тоже на высоком уровне. Но дебют в UFC получился ошеломляюще плохим. Понятно, что теперь Пико мотивирован доказать, что это была лишь локальная неудача. 

Полагаем, американец постарается быстро забрать инициативу и навязать свой темп. Шансов на досрочную победу у него больше – Фрейре за последние пять лет лишь дважды финишировал соперников. Но на длинной дистанции бразилец точно может быть конкурентоспособным, а потому разрыв в котировках выглядит завышенным.

Рискнем предположить, что Фрейре на опыте сможет как минимум завести поединок в третий раунд. А там и до победы по очкам недалеко.

Полный кард, где смотреть бой Питбуль – Пико

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Питбуль – Пико стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия) – Аарон Пико (США). Полулегкий вес;
  • Матеуш Гамрот (Польша) – Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кевин Холланд (США) – Рэнди Браун (Ямайка). Полусредний вес;
  • Татьяна Суарес (США) – Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Келвин Гастелум (США) – Висенте Люке (Бразилия). Средний вес;
  • Маркел Медерос (Бразилия) – Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Чарльз Радтке (США) – Франсиско Прадо (Аргентина). Полусредний вес.

