ПСЖ – Лилль, 16 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

«Лилль» после 17-го тура занимает четвертое место, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов. 3 января четырехматчевую выигрышную серию команды прервал «Ренн» (0:2).

«ПСЖ» в последних семи матчах Лиги 1 потерял очки только один раз, проиграв в конце ноября «Монако» (0:1). В турнирной таблице парижане занимают первое место, отставая от «Ланса» на одно очко. «ПСЖ» дома идет фаворитом с большим отрывом, но в последних двух домашних матчах уступил «Парижу» и не смог обыграть «Марсель». В такой ситуации больше уверенности в ставке на то, что обе забьют.