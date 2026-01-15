ПСЖ – Лилль, 16 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 16 января, в Париже на своем поле «ПСЖ» встретится с «Лиллем». Сможет ли столичный клуб возглавить Лигу 1 или гости прервут его победную серию в чемпионате?
Турнир: Лига 1, 18-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж)
Главный судья: Жером Бризиар
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|46
|27
|32
|157:114
|«Лилль»
|32
|27
|46
|114:157
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2026
|«ПСЖ»
|0:1
«Париж»
Кубок Франции
|08.01.2026
|«ПСЖ»
|2:2
«Марсель»
Суперкубок Франции
|04.01.2026
|«ПСЖ»
2:1
«Париж»
Лига 1
|20.12.2025
|«Фонтене»
0:4
«ПСЖ»
Кубок Франции
|17.12.2025
|«ПСЖ»
1:1 (серия пенальти 2:1)
«Фламенго»
Межконтинентальный кубок
Последние пять матчей «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2026
|«Лилль»
|1:2
«Лион»
Кубок Франции
|03.01.2026
|«Лилль»
|0:2
«Ренн»
Лига 1
|20.12.2025
|«Сент-Мор Луситанс»
|0:1
«Лилль»
Кубок Франции
|14.12.2025
|«Осер»
|3:4
«Лилль»
Лига 1
|11.12.2025
|«Янг Бойз»
|1:0
«Лилль»
Лига Европы
«Лилль» после 17-го тура занимает четвертое место, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов. 3 января четырехматчевую выигрышную серию команды прервал «Ренн» (0:2).
«ПСЖ» в последних семи матчах Лиги 1 потерял очки только один раз, проиграв в конце ноября «Монако» (0:1). В турнирной таблице парижане занимают первое место, отставая от «Ланса» на одно очко. «ПСЖ» дома идет фаворитом с большим отрывом, но в последних двух домашних матчах уступил «Парижу» и не смог обыграть «Марсель». В такой ситуации больше уверенности в ставке на то, что обе забьют.
Потери
«ПСЖ»: Ли, Нджанту, Сафонов, Эрнандес (все - травмы)
«Лилль»: Туре, Кайар, Гомеш, Вердонк (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Лилль»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Лилль»
|Позиция
|Вратарь
|30. Шевалье
|1. Бодар
|Вратарь
|Защитник
|33. Заир-Эмери
|2. Менье
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|3. Нгой
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|4. Рибейро
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|12. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|8. Хейбьерг
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|10. Вермеерен
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Маюлю
|16. Андре
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Барколя
|10. Харальдсон
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|11. Коррея
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|13. Сахруи
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Бруно Женезио
|Главный тренер
PARI установила коэффициент 1.43 на победу ПСЖ. Успех «Лилль» котируется за 6.70. На ничью можно поставить за 4.80.
PARI за ТБ 1.5 дает коэффицент 1.16, за ТБ 2.5 - 1.50, за ТБ 3.5 - 2.25.
Российский голкипер продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в ходе матча за Межконтинентальный кубок ФИФА. Ожидается, что Сафонов вернется в строй в ближайшие недели.