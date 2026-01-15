Ведомости
ПСЖ – Лилль, 16 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

«Лилль» прервет победную серию парижан?
Валентин Васильев

В пятницу, 16 января, в Париже на своем поле «ПСЖ» встретится с «Лиллем». Сможет ли столичный клуб возглавить Лигу 1 или гости прервут его победную серию в чемпионате?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж, Франция)

16.01.2026, Пт

23:00 МСК

«Лилль» (Франция)

П1 - 1.43

Х - 4.80

П2 - 6.70

Турнир: Лига 1, 18-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж)

Главный судья: Жером Бризиар

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»462732157:114
«Лилль»322746114:157

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2026«ПСЖ»      0:1

«Париж»

Кубок Франции

08.01.2026«ПСЖ»      2:2

«Марсель»

Суперкубок Франции

04.01.2026«ПСЖ»

2:1

«Париж»

Лига 1

20.12.2025«Фонтене»

0:4

«ПСЖ»

Кубок Франции

17.12.2025«ПСЖ»

1:1 (серия пенальти 2:1)

«Фламенго»

Межконтинентальный кубок

Последние пять матчей «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2026«Лилль»1:2

«Лион»

Кубок Франции

03.01.2026«Лилль»0:2

«Ренн»

Лига 1

20.12.2025«Сент-Мор Луситанс»0:1

«Лилль»

Кубок Франции

14.12.2025«Осер»3:4

«Лилль»

Лига 1

11.12.2025«Янг Бойз»1:0

«Лилль»

Лига Европы

Прогноз на матч

Свернуть

«Лилль» после 17-го тура занимает четвертое место, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов. 3 января четырехматчевую выигрышную серию команды прервал «Ренн» (0:2).

«ПСЖ» в последних семи матчах Лиги 1 потерял очки только один раз, проиграв в конце ноября «Монако» (0:1). В турнирной таблице парижане занимают первое место, отставая от «Ланса» на одно очко. «ПСЖ» дома идет фаворитом с большим отрывом, но в последних двух домашних матчах уступил «Парижу» и не смог обыграть «Марсель». В такой ситуации больше уверенности в ставке на то, что обе забьют.

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«ПСЖ»: Ли, Нджанту, Сафонов, Эрнандес (все - травмы)

«Лилль»: Туре, Кайар, Гомеш, Вердонк (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Лилль»:

Позиция«ПСЖ»«Лилль»Позиция
Вратарь30. Шевалье1. БодарВратарь
Защитник33. Заир-Эмери2. МеньеЗащитник
Защитник51. Пачо3. НгойЗащитник
Защитник5. Маркиньос4. РибейроЗащитник
Защитник25. Мендеш12. СантосЗащитник
Полузащитник17. Витинья8. ХейбьергПолузащитник
Полузащитник 87. Невеш10. ВермееренПолузащитник 
Полузащитник24. Маюлю16. АндреПолузащитник
Нападающий29. Барколя10. ХаральдсонПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия11. КорреяНападающий
Нападающий14. Дуэ13. СахруиНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеБруно ЖенезиоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила коэффициент 1.43 на победу ПСЖ. Успех «Лилль» котируется за 6.70. На ничью можно поставить за 4.80.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «ПСЖ» - «Лилль»?

Свернуть

PARI за ТБ 1.5 дает коэффицент 1.16, за ТБ 2.5 - 1.50, за ТБ 3.5 - 2.25.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».

Где смотреть матч «ПСЖ» - «Лилль»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. 

Будет ли играть Матвей Сафонов?

Свернуть

Российский голкипер продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в ходе матча за Межконтинентальный кубок ФИФА. Ожидается, что Сафонов вернется в строй в ближайшие недели.

