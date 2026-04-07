ПСЖ - Ливерпуль, 8 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Суперматч в столице Франции!
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея начнет стадию домашней игрой с чемпионом Англии. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на битву «ПСЖ» с «Ливерпулем».

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

08.04.2026, Ср

22:00 МСК

 «Ливерпуль» (Англия)

П1 - 1.72

Х - 4.333

П2 - 4.55

Турнир:  Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Парк де Пренс»   (Париж, Франция)

Главный судья:  еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»3038-7
 «Ливерпуль»3037-8

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.04.2026«ПСЖ»

3:1

«Тулуза»

Лига 1

21.03.2026«Ницца»

0:4

«ПСЖ»

Лига 1

17.03.2026«Челси»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

11.03.2026«ПСЖ»

5:2

«Челси»

Лига чемпионов

06.03.2026«ПСЖ»

1:3

«Монако»

Лига 1

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Манчестер Сити»

4:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

21.03.2026«Брайтон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

18.03.2026«Ливерпуль»

4:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

15.03.2026«Ливерпуль»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.03.2026«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Календарь матчей

1/4 финала

Первые матчи

07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)

08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)

Прогноз на матч

С предыдущим соперником из АПЛ действующий клубный чемпион Европы разделался без особого труда - 5:2 дома и 3:0 в гостях. «Ливерпуль» сегодня едва ли представляет собой более грозную силу, чем  «Челси».

Перед путешествием во Францию чемпион Англии потерпел тяжелейшее поражение в национальном Кубке - 0:4 от  «Манчестер Сити». Оно стало для команды Слота вторым подряд. В свою очередь  «ПСЖ» четыре матча только побеждает - с разницей от двух до четырех мячей. 

Прогноз редакции на среду: победа хозяев или ничья в комплекте с тотал больше 2.5.

Аналитики «МАРАФОНА» оценили вероятность такой комбинации котировкой 1.85.

Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«ПСЖ»: Руис, Нджанту, Баркола (все - травмы)

«Ливерпуль»: Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»:

ПозицияПСЖ«Ливерпуль»Позиция
Вратарь39. Сафонов1. АлиссонВратарь
Защитник51. Пачо5. КонатеЗащитник
Защитник5. Маркиньос4. ван ДейкЗащитник
Защитник25. Мендеш8. СобослаиЗащитник
Защитник2. Хакими17. ДжонсЗащитник
Полузащитник 33.  Заир-Эмери10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 17. Витинья38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник87. Невеш7. ВирцПолузащитник
Полузащитник7. Кварацхелия8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник10. Дембеле11. СалахНападающий
Нападающий14. Дуэ22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил следующие коэффициенты на игру в Париже: победа хозяев - 1.72, ничья - 4.333, успех гостей - 4.55.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1 или победу хозяев - 2:1. Оба варианта котируются за 7.80. 

Будет ли матч «ПСЖ» - «Ливерпуль» результативным?

Коэффициент 1.444 на тотал больше 2.5 обещает яркий матч чемпионов Франции и Англии. 

Коэффициент 1.444 на тотал больше 2.5 обещает яркий матч чемпионов Франции и Англии. 

Будет ли играть Сафонов?

Российский голкипер в последнее время играет постоянно и с высокой степенью вероятности выйдет на поле и в эту среду.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
