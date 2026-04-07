ПСЖ - Ливерпуль, 8 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея начнет стадию домашней игрой с чемпионом Англии. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на битву «ПСЖ» с «Ливерпулем».
Турнир: Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|3
|0
|3
|8-7
|«Ливерпуль»
|3
|0
|3
|7-8
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.04.2026
|«ПСЖ»
3:1
«Тулуза»
Лига 1
|21.03.2026
|«Ницца»
0:4
«ПСЖ»
Лига 1
|17.03.2026
|«Челси»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
|11.03.2026
|«ПСЖ»
5:2
«Челси»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«ПСЖ»
1:3
«Монако»
Лига 1
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|21.03.2026
|«Брайтон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|18.03.2026
|«Ливерпуль»
4:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|15.03.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.03.2026
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)
08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
С предыдущим соперником из АПЛ действующий клубный чемпион Европы разделался без особого труда - 5:2 дома и 3:0 в гостях. «Ливерпуль» сегодня едва ли представляет собой более грозную силу, чем «Челси».
Перед путешествием во Францию чемпион Англии потерпел тяжелейшее поражение в национальном Кубке - 0:4 от «Манчестер Сити». Оно стало для команды Слота вторым подряд. В свою очередь «ПСЖ» четыре матча только побеждает - с разницей от двух до четырех мячей.
Прогноз редакции на среду: победа хозяев или ничья в комплекте с тотал больше 2.5.
Аналитики «МАРАФОНА» оценили вероятность такой комбинации котировкой 1.85.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«ПСЖ»: Руис, Нджанту, Баркола (все - травмы)
«Ливерпуль»: Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|1. Алиссон
|Вратарь
|Защитник
|51. Пачо
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|8. Собослаи
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|17. Джонс
|Защитник
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Кварацхелия
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Дембеле
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Арне Слот
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил следующие коэффициенты на игру в Париже: победа хозяев - 1.72, ничья - 4.333, успех гостей - 4.55.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1 или победу хозяев - 2:1. Оба варианта котируются за 7.80.
Коэффициент 1.444 на тотал больше 2.5 обещает яркий матч чемпионов Франции и Англии.
Российский голкипер в последнее время играет постоянно и с высокой степенью вероятности выйдет на поле и в эту среду.