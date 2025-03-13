ПСЖ - Марсель, 16 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

У «Марселя» в предстоящей игре надежда лишь на недонастрой соперника. После валидольной выездной победы над «Ливерпулем», которая открыла парижанам дорогу в четвертьфинал главного европейского клубного турнира, игроки Луиса Энрике вполне могут позволить себе расслабиться. Способствовать этому может и гигантский отрыв, с которым ПСЖ лидирует в чемпионской гонке Лиги 1.

Последние четыре встречи с парижанами приносили марсельцам лишь огорчения. В этих встречах «Олимпик» не только не набрал ни одного очка, но и не смог ни разу поразить ворота соперника. Разговоры о фаворите предстоящего поединка неуместны, а вот поразмыслить над потенциальной результативностью можно.

Встречаются два лидера национального первенства, которые имеют лучшие показатели в атаке. Рискнем предположить, что голов в матче будет много. Как минимум четыре. Рассчитываем, что в этой встрече отличаться в атаке не только хозяева.