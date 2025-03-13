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13 марта 15:08ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

ПСЖ - Марсель, 16 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Встреча двух лучших команд чемпионата Франции
Руслан Ипполитов
ПСЖ - Марсель.jpg
ПСЖ - Марсель.jpg

В воскресенье, 16 марта, в пригороде Парижа пройдет матч с самой яркой афишей Лиги 1 этой весны. На «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет гостей из Марселя. Хозяева поля пребывают в эйфории после того, как выбили в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль». Их состоянием попытаются воспользоваться футболисты «Марселя». Догнать в чемпионской гонке парижан гости могут разве что в теории, но ужалить гегемона Лиги 1 всегда приятно. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж)

16.03.2025, Вс
22:45 МСК

«Марсель» (Марсель)

П1 - 1.45

Х - 5.10

П2 - 6.20

Турнир: чемпионат Франции, 26-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Главный судья: Клеман Тюрпен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ПСЖ23184384-131
«Марсель»431823131-84

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Марсель»

0:1

«Ланс»

Лига 1

02.03.2025«Марсель»

2:0

«Нант»

Лига 1

22.02.202«Осер»

3:0

«Марсель»

Лига 1

15.02.2025«Марсель»

5:1

«Сент-Этьен»

Лига 1

09.02.2025«Анже»

0:2

«Марсель»

Лига 1

Последние пять игр ПСЖ

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Ливерпуль»

0:1 (1:4 - пен.)

ПСЖ

Лига чемпионов

08.03.2025«Ренн»

1:4

ПСЖ

Лига 1

05.03.2025ПСЖ

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

01.03.2025ПСЖ

4:1

«Лилль»

Лига 1

26.02.202«Стад Брьошен»

0:7

ПСЖ

Кубок Франции

Последние пять матчей «Марселя» и ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024«Марсель»

0:3

ПСЖ

Лига 1

31.03.2024«Марсель»

0:2

ПСЖ

Лига 1

24.09.2023ПСЖ

4:0

«Марсель»

Лига 1

26.02.2023«Марсель»

0:3

ПСЖ

Лига 1

08.02.2023«Марсель»

2:1

ПСЖ

Кубок Франции

Турнирное положение

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Перед 26-м туром ПСЖ уверенно идет на первом месте с отрывом от ближайшего преследователя в 16 очков. «Марсель» - второй.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ25205070-2465
2. Марсель25154652-3049
3. Ницца25137549-3046
4. Монако25135749-3244
5. Лилль25128540-2744
6. Лион25126746-3142
7. Страсбур25117739-3240
8. Ланс25106930-2936
9. Брест251131138-4036
10. Тулуза2597932-2734
11. Осер25871036-3831
12. Ренн25921435-3629
13. Анже25761226-4027
14. Нант25591128-4324
15. Реймс25571326-4022
16. Гавр25631624-5121
17. Сент-Этьен25551525-5720
18. Монпелье25431821-5915

Прогноз на матч

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У «Марселя» в предстоящей игре надежда лишь на недонастрой соперника. После валидольной выездной победы над «Ливерпулем», которая открыла парижанам дорогу в четвертьфинал главного европейского клубного турнира, игроки Луиса Энрике вполне могут позволить себе расслабиться. Способствовать этому может и гигантский отрыв, с которым ПСЖ лидирует в чемпионской гонке Лиги 1.

Последние четыре встречи с парижанами приносили марсельцам лишь огорчения. В этих встречах «Олимпик» не только не набрал ни одного очка, но и не смог ни разу поразить ворота соперника. Разговоры о фаворите предстоящего поединка неуместны, а вот поразмыслить над потенциальной результативностью можно.

Встречаются два лидера национального первенства, которые имеют лучшие показатели в атаке. Рискнем предположить, что голов в матче будет много. Как минимум четыре. Рассчитываем, что в этой встрече отличаться в атаке не только хозяева. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на некоторых сайтах официальных букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Марсель»: Арит, Лафон (оба - травма)

ПСЖ:  нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Марсель»:

ПозицияПСЖ

«Марсель»

Позиция

Вратарь1. Доннарумма

1. Рульи

Вратарь

Защитник2. Хакими

62. Мурильо

Защитник

Защитник5. Маркиньос

3. Мерлен

Защитник

Защитник51. Пачо

77. Дедич

Защитник

Полузащитник87. Невеш

19. Кондогбиа

Полузащитник

Полузащитник 17. Витинья

44. Энрике

Полузащитник

Полузащитник 8. Руис

22. Беннасер

Полузащитник 

Полузащитник10. Ли

23. Хейбьерг

Полузащитник

Нападающий7. Кварацхелия

10. Гринвуд

Полузащитник

Нападающий10. Дембеле

25. Рабьо

Полузащитник

Нападающий29. Баркола

9. Гуири

Полузащитник

Главный тренерЛуис Энрике

Роберто де Дзерби

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET предлагают традиционно скромную котировку на победу парижан - 1.45. Заключить пари на ничью можно за 4.15. Выигрыш гостей приведет к умножению номинала сыгравшей ставки на 6.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «ПСЖ» - «Марсель»?

Самый скромный коэффициент (9.00) в FONBET установлен на точный счет 2:1 в пользу хозяев поля. На 2:0 можно поставить за 9.50. На 1:1 - за 11.00.

Сыграет ли Хвича Кварацхелия?

Грузинский футболист приобретен за большие деньги в стартовый состав. Хвича сходу заиграл в основе, хотя полный матч в Лиге один он отыграл пока лишь однажды. Во встрече с «Ливерпулем» Кварацхелия попал в основу и был заменен на 101-й минуте, не приняв участия в серии пенальти. 

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы для российского голкипера задача практически невыполнимая. В лиге чемпионов с «Ливерпулем» играл именно итальянский голкипер. В последний раз Сафонов выходил на поле 15 февраля в выездном мате с «Тулузой». На счету Матвея за ПСЖ шесть матчей в Лиге 1 и игра в Лиге чемпионов.

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