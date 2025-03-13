ПСЖ - Марсель, 16 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 16 марта, в пригороде Парижа пройдет матч с самой яркой афишей Лиги 1 этой весны. На «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет гостей из Марселя. Хозяева поля пребывают в эйфории после того, как выбили в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль». Их состоянием попытаются воспользоваться футболисты «Марселя». Догнать в чемпионской гонке парижан гости могут разве что в теории, но ужалить гегемона Лиги 1 всегда приятно. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ПСЖ (Париж)
16.03.2025, Вс
«Марсель» (Марсель)
|П1 - 1.45
Турнир: чемпионат Франции, 26-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Клеман Тюрпен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ПСЖ
|23
|18
|43
|84-131
|«Марсель»
|43
|18
|23
|131-84
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Марсель»
0:1
«Ланс»
Лига 1
|02.03.2025
|«Марсель»
2:0
«Нант»
Лига 1
|22.02.202
|«Осер»
3:0
«Марсель»
Лига 1
|15.02.2025
|«Марсель»
5:1
«Сент-Этьен»
Лига 1
|09.02.2025
|«Анже»
0:2
«Марсель»
Лига 1
Последние пять игр ПСЖ
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Ливерпуль»
0:1 (1:4 - пен.)
ПСЖ
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Ренн»
1:4
ПСЖ
Лига 1
|05.03.2025
|ПСЖ
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|ПСЖ
4:1
«Лилль»
Лига 1
|26.02.202
|«Стад Брьошен»
0:7
ПСЖ
Кубок Франции
Последние пять матчей «Марселя» и ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2024
|«Марсель»
0:3
ПСЖ
Лига 1
|31.03.2024
|«Марсель»
0:2
ПСЖ
Лига 1
|24.09.2023
|ПСЖ
4:0
«Марсель»
Лига 1
|26.02.2023
|«Марсель»
0:3
ПСЖ
Лига 1
|08.02.2023
|«Марсель»
2:1
ПСЖ
Кубок Франции
Перед 26-м туром ПСЖ уверенно идет на первом месте с отрывом от ближайшего преследователя в 16 очков. «Марсель» - второй.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|25
|20
|5
|0
|70-24
|65
|2. Марсель
|25
|15
|4
|6
|52-30
|49
|3. Ницца
|25
|13
|7
|5
|49-30
|46
|4. Монако
|25
|13
|5
|7
|49-32
|44
|5. Лилль
|25
|12
|8
|5
|40-27
|44
|6. Лион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|7. Страсбур
|25
|11
|7
|7
|39-32
|40
|8. Ланс
|25
|10
|6
|9
|30-29
|36
|9. Брест
|25
|11
|3
|11
|38-40
|36
|10. Тулуза
|25
|9
|7
|9
|32-27
|34
|11. Осер
|25
|8
|7
|10
|36-38
|31
|12. Ренн
|25
|9
|2
|14
|35-36
|29
|13. Анже
|25
|7
|6
|12
|26-40
|27
|14. Нант
|25
|5
|9
|11
|28-43
|24
|15. Реймс
|25
|5
|7
|13
|26-40
|22
|16. Гавр
|25
|6
|3
|16
|24-51
|21
|17. Сент-Этьен
|25
|5
|5
|15
|25-57
|20
|18. Монпелье
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
У «Марселя» в предстоящей игре надежда лишь на недонастрой соперника. После валидольной выездной победы над «Ливерпулем», которая открыла парижанам дорогу в четвертьфинал главного европейского клубного турнира, игроки Луиса Энрике вполне могут позволить себе расслабиться. Способствовать этому может и гигантский отрыв, с которым ПСЖ лидирует в чемпионской гонке Лиги 1.
Последние четыре встречи с парижанами приносили марсельцам лишь огорчения. В этих встречах «Олимпик» не только не набрал ни одного очка, но и не смог ни разу поразить ворота соперника. Разговоры о фаворите предстоящего поединка неуместны, а вот поразмыслить над потенциальной результативностью можно.
Встречаются два лидера национального первенства, которые имеют лучшие показатели в атаке. Рискнем предположить, что голов в матче будет много. Как минимум четыре. Рассчитываем, что в этой встрече отличаться в атаке не только хозяева.
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Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на некоторых сайтах официальных букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Марсель»: Арит, Лафон (оба - травма)
ПСЖ: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Марсель»:
|Позиция
|ПСЖ
«Марсель»
Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
1. Рульи
Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
62. Мурильо
Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
3. Мерлен
Защитник
|Защитник
|51. Пачо
77. Дедич
Защитник
|Полузащитник
|87. Невеш
19. Кондогбиа
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
44. Энрике
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
22. Беннасер
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
23. Хейбьерг
Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
10. Гринвуд
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
25. Рабьо
Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
9. Гуири
Полузащитник
|Главный тренер
|Луис Энрике
Роберто де Дзерби
Главный тренер
Аналитики FONBET предлагают традиционно скромную котировку на победу парижан - 1.45. Заключить пари на ничью можно за 4.15. Выигрыш гостей приведет к умножению номинала сыгравшей ставки на 6.20.
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Самый скромный коэффициент (9.00) в FONBET установлен на точный счет 2:1 в пользу хозяев поля. На 2:0 можно поставить за 9.50. На 1:1 - за 11.00.
Грузинский футболист приобретен за большие деньги в стартовый состав. Хвича сходу заиграл в основе, хотя полный матч в Лиге один он отыграл пока лишь однажды. Во встрече с «Ливерпулем» Кварацхелия попал в основу и был заменен на 101-й минуте, не приняв участия в серии пенальти.
Выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы для российского голкипера задача практически невыполнимая. В лиге чемпионов с «Ливерпулем» играл именно итальянский голкипер. В последний раз Сафонов выходил на поле 15 февраля в выездном мате с «Тулузой». На счету Матвея за ПСЖ шесть матчей в Лиге 1 и игра в Лиге чемпионов.
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