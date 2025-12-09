Карабах - Аякс, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Знаменательный для клуба 2025 год «Карабах» завершает домашним матчем с легендарным, но в последнее время не блещущим «Аяксом». Рассказываем о самых высоких коэффициентах и интересных опциях для пари на эту игру.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Карабах»
|0
|0
|1
|0-3
|«Аякс»
|1
|0
|0
|3-0
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Зиря»
1:1
«Карабах»
Чемпионат Азербайджана
|03.12.2025
|«Карабах»
3:0
«Карван»
Кубок Азербайджана
|29.11.2025
|«Карабах»
3:0
«Карван»
Чемпионат Азербайджана
|25.11.2025
|«Наполи»
2:0
«Карабах»
Лига чемпионов
|21.11.2025
|«Сумгаит»
2:4
«Карабах»
Чемпионат Азербайджана
Последние пять матчей «Аякса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Фортуна»
1:3
«Аякс»
Эредивизи
|02.12.2025
|«Аякс»
2:0
«Гронинген»
Эредивизи
|25.11.2025
|«Аякс»
0:2
«Бенфика»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Аякс»
1:2
«Эксельсиор»
Эредивизи
|09.11.2025
|«Утрехт»
2:1
«Аякс»
Эредивизи
Удивительно видеть «Аякс» на дне турнирной таблицы с нулем в очковой графе. Зато «Карабах» держится в зоне стыковых матчей.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
В прошлом году эти команды тоже встречались на Общем этапе, но в Лиге Европы. Встреча с Баку выдалась крайне нервной: хозяева с 15-й минуты играли в вдесятером, а в концовке остались и вовсе вдевятером. Даже обычно спокойный и выдержанный Гурбан Гурбанов получил предупреждение. А голы забивали только голландцы. «Аякс» выиграл - 3:0. Думается, главный тренер «Карабаха» на установке напомнит своим футболистам о том разгроме.
Чемпиону Азербайджана во что бы то ни стало нужно удержаться в числе первых 24 клубов в таблице, чтобы продлить свой европоход. Амстердамцам плей-офф уже вряд ли светит, но удалить унизительный ноль из самой главной графы таблицы они, безусловно, постараются.
В конце осени «Аякс» угодил в безвыигрышную полосу из пяти матчей и проигрышную - из четырех. Но оба матча зимы амстердамцы выиграли. Есть основания полагать, что кризис преодолен. Гостям терять совершенно нечего, поэтому они сыграют раскрепощенно. Хозяева по определению будут играть на победу. Так что «обе забьют» нам представляются здесь вполне логичным выбором.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Карабах»: Шейдаев (запрет на участие в матчах), Кади (травма)
«Аякс»: Бергейс, Вегорст, Шутало, Тэйлор, Макконнелл (все - травмы)
Аналитики «МАРАФОН» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 2.03. Успех гостей котируется за 3.56, ничья - за 3.88.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью 1:1. В БК «МАРАФОН» она котируется за 6.75.
Коэффициент 1.666 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «верховой» игры в Баку.
Восемь лучших клубов по итогам групповой стадии выходят в 1/8 финала напрямую, а еще 16 разыграют путевки туда в стыковых матчах.