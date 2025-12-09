Ведомости
Карабах - Аякс, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Выдаст ли чемпион Азербайджана еще одну сенсацию?
Валентин Васильев

Знаменательный для клуба 2025 год «Карабах» завершает домашним матчем с легендарным, но в последнее время не блещущим «Аяксом». Рассказываем о самых высоких коэффициентах и интересных опциях для пари на эту игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

10.12.2025, Ср

20:45 МСК

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

П1 - 2.03

Х - 3.88

П2 - 3.56

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур 

Стадион: «Тофик Бахрамов»  (Баку, Азербайджан)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Карабах»0010-3
«Аякс» 1003-0

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Зиря»

1:1

«Карабах»

Чемпионат Азербайджана

03.12.2025«Карабах»

3:0

«Карван»

Кубок Азербайджана

29.11.2025«Карабах»

3:0

«Карван»

Чемпионат Азербайджана

25.11.2025«Наполи»

2:0

«Карабах»

Лига чемпионов

21.11.2025«Сумгаит»

2:4

«Карабах»

Чемпионат Азербайджана

Последние пять матчей «Аякса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Фортуна»

1:3

«Аякс» 

Эредивизи

02.12.2025«Аякс» 

2:0

«Гронинген»

Эредивизи

25.11.2025«Аякс» 

0:2

«Бенфика»

Лига чемпионов

22.11.2025«Аякс» 

1:2

«Эксельсиор»

Эредивизи

09.11.2025«Утрехт»

2:1

«Аякс»

Эредивизи

Место в турнирной таблице

Свернуть

Удивительно видеть «Аякс» на дне турнирной таблицы с нулем в очковой графе. Зато «Карабах» держится в зоне стыковых матчей.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

В прошлом году эти команды тоже встречались на Общем этапе, но в Лиге Европы. Встреча с Баку выдалась крайне нервной: хозяева с 15-й минуты играли в вдесятером, а в концовке остались и вовсе вдевятером. Даже обычно спокойный и выдержанный Гурбан Гурбанов получил предупреждение. А голы забивали только голландцы.  «Аякс» выиграл - 3:0. Думается, главный тренер «Карабаха» на установке напомнит своим футболистам о том разгроме. 

Чемпиону Азербайджана во что бы то ни стало нужно удержаться в числе первых 24 клубов в таблице, чтобы продлить свой европоход. Амстердамцам плей-офф уже вряд ли светит, но удалить унизительный ноль из самой главной графы таблицы они, безусловно, постараются.

В конце осени «Аякс» угодил в безвыигрышную полосу из пяти матчей и проигрышную - из четырех. Но оба матча зимы амстердамцы выиграли. Есть основания полагать, что кризис преодолен. Гостям терять совершенно нечего, поэтому они сыграют раскрепощенно. Хозяева по определению будут играть на победу. Так что «обе забьют» нам представляются здесь вполне логичным выбором. 

Трансляции

Свернуть

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Карабах»: Шейдаев (запрет на участие в матчах), Кади (травма)

«Аякс»: Бергейс, Вегорст, Шутало, Тэйлор, Макконнелл (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «МАРАФОН»  оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 2.03. Успех гостей котируется за 3.56, ничья - за 3.88.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Карабах» - «Челси»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью 1:1. В БК «МАРАФОН» она котируется за 6.75.

Будет ли матч «Карабах» - «Челси» результативным?

Коэффициент 1.666 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «верховой» игры в Баку.

Сколько команд выходит в плей-офф?

Восемь лучших клубов по итогам групповой стадии выходят в 1/8 финала напрямую, а еще 16 разыграют путевки туда в стыковых матчах.

