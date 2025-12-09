Карабах - Аякс, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В прошлом году эти команды тоже встречались на Общем этапе, но в Лиге Европы. Встреча с Баку выдалась крайне нервной: хозяева с 15-й минуты играли в вдесятером, а в концовке остались и вовсе вдевятером. Даже обычно спокойный и выдержанный Гурбан Гурбанов получил предупреждение. А голы забивали только голландцы. «Аякс» выиграл - 3:0. Думается, главный тренер «Карабаха» на установке напомнит своим футболистам о том разгроме.

Чемпиону Азербайджана во что бы то ни стало нужно удержаться в числе первых 24 клубов в таблице, чтобы продлить свой европоход. Амстердамцам плей-офф уже вряд ли светит, но удалить унизительный ноль из самой главной графы таблицы они, безусловно, постараются.

В конце осени «Аякс» угодил в безвыигрышную полосу из пяти матчей и проигрышную - из четырех. Но оба матча зимы амстердамцы выиграли. Есть основания полагать, что кризис преодолен. Гостям терять совершенно нечего, поэтому они сыграют раскрепощенно. Хозяева по определению будут играть на победу. Так что «обе забьют» нам представляются здесь вполне логичным выбором.