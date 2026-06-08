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ГлавнаяПрогнозыКатар - Швейцария, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Катар - Швейцария, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Мурат Якин готов снова удивлять
Валентин Васильев
Марафон
5/5Рейтинг
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В пятницу, 13 июня, в Санта-Кларе (штат Калифорния) встретятся сборные Катара и Швейцарии. Вашему вниманию предложения легальных букмекеров на матч первого тура ЧМ-2026.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Катар 
Место в рейтинге ФИФА: 55

12.06.2026, Пт

22:00 МСК

Швейцария 
Место в рейтинге ФИФА: 19

П1 - 15.50

Х - 6.75

П2 - 1.22

Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап, группа B

Стадион: «Левайс»  (Санта-Клара, Калифорния, США)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Катар 1001-0
Швейцария 0010-1

Последние пять матчей сборной Катара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Катар 

0:0

Сальвадор

Товарищеский матч

28.05.2026Ирландия

1:0

Катар 

Товарищеский матч

07.12.2025Катар 

0:3

Тунис

Кубок арабских наций

04.12.2025Сирия

1:1

Катар 

Кубок арабских наций

01.12.2025Катар 

0:1

Палестина

Кубок арабских наций

Последние пять матчей сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Швейцария 

1:1

Австралия

Товарищеский матч

31.05.2026Швейцария 

4:1

Иордания

Товарищеский матч

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария 

Товарищеский матч

27.03.2026Швейцария 

3:4

Германия

Товарищеский матч

18.11.2025Косово

1:1

Швейцария 

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Хозяева прошлого чемпионата мира не побеждают с октября прошлого года (ОАЭ - 2:1). Безвыигрышная серия сборной Катара насчитывает шесть матчей (две ничьи, четыре поражения). За 10 предыдущих матчей она только дважды играла на ноль, причем в обоих случаях и в обороне, и в атаке.

У швейцарцев разброс результатов значительно шире. Парни Мурата Якина то катают «нулевки», как со Словенией, Норвегией, то устраивают развеселую перестрелку, как против Германии (3:4). Чего ждать от альпийцев на старте ЧМ-2026 предугадать сложно. 

Очевидно, что катарцы построят игру от обороны, но более высокий класс европейцев должен сказаться. При таком раскладе реалистичным выглядит комбо: победа Швейцарии при тотал меньше 3.5 голов.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.90 на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Для зарегистрированных пользователей сервис Winline организует легальную видеотрансляцию матча. Также посмотреть игру на территории РФ можно бесплатно на федеральном канале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Состав сборной Катара на ЧМ-2026

Вратари: Салах Закария («Аль-Духаиль»), Мешаал Исса Баршам («Аль-Садд»), Махмуд Абунада («Аль-Райян»).

Защитники: Буалем Хухи («Аль-Садд»), Педру Мигел («Аль-Садд»), Султан Аль-Браке («Аль-Духаиль»), Аль-Хашми Аль-Хуссейн («Аль-Араби»), Аюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Исса Лайе («Аль-Араби»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Хомам Аль-Амин («Культураль Леонеса»).

Полузащитники: Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Джассем Габер («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Абдулязиз Хатем («Аль-Райян»), Карим Будиаф («Аль-Духаиль»), Мохамед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»).

Нападающие: Алмоез Али («Аль-Духаиль»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Тахсин Мохаммед Джамшид («Аль-Духаиль»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль»), Ахмед Аль-Ганехи («Аль-Гарафа»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Райян»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Мохаммед Мунтари («Аль-Гарафа»), Юсуф Абдурисаг («Аль-Вакра»).

Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Орель Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джёмерт («Валенсия»).

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йохан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Михел Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндой («Ноттингем Форест»).

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Брил Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).

Коэффициенты букмекеров

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«МАРАФОН» установил очень щедрый коэффициент на победу сборной Катара - 15.50. Ничья тоже идет с повышенной котировкой (6.75).  На Швейцарию можно поставить за 1.22.

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