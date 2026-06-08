Катар - Швейцария, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Хозяева прошлого чемпионата мира не побеждают с октября прошлого года (ОАЭ - 2:1). Безвыигрышная серия сборной Катара насчитывает шесть матчей (две ничьи, четыре поражения). За 10 предыдущих матчей она только дважды играла на ноль, причем в обоих случаях и в обороне, и в атаке.

У швейцарцев разброс результатов значительно шире. Парни Мурата Якина то катают «нулевки», как со Словенией, Норвегией, то устраивают развеселую перестрелку, как против Германии (3:4). Чего ждать от альпийцев на старте ЧМ-2026 предугадать сложно.

Очевидно, что катарцы построят игру от обороны, но более высокий класс европейцев должен сказаться. При таком раскладе реалистичным выглядит комбо: победа Швейцарии при тотал меньше 3.5 голов.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.90 на этот исход.