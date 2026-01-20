Расинг – Барселона, 15 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

«Барселона» возвращается из Джидды с трофеем в руках – сине-гранатовые в очередной раз одолели мадридский «Реал» и стали обладателями Суперкубка Испании. Вряд ли Ханс-Дитер Флик с опущенными рукавами подойдет к противостоянию с уступающим в классе «Расингом».

Тем не менее, «Расинг» способен навязать каталонцам борьбу в линии нападения. На это указывает высокая результативность в Сегунде – там команда зачастую забивает больше двух голов за игру. «Барселона», в свою очередь, наверняка выйдет на матч экспериментальным составом, что может отразиться на эффективности в обороне. Есть смысл присмотреться к ставке «обе забьют» за коэффициент 1,64.