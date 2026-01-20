Расинг – Барселона, 15 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
«Барселона» сыграет с «Расингом» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Несколько дней назад сине-гранатовые отпраздновали успех в национальном Суперкубке, одолев «Реал». Позволят ли каталонцы себе слабину после завоевания трофея? Анализируем линию букмекерских контор и подбираем ставку.
Турнир: Кубок Испании, 1/8 финала
Стадион: «Эль Сардинеро» (Сантандер, Испания)
Главный судья: не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Расинг»
|17
|21
|62
|103-240
|«Барселона»
|62
|21
|17
|240-103
Последние пять матчей «Расинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Расинг»
2:3
«Сарагоса»
Сегунда
|03.01.2026
|«Вальядолид»
1:1
«Расинг»
Сегунда
|20.12.2025
|«Уэска»
1:1
«Расинг»
Сегунда
|17.12.2025
|«Расинг»
2:1
«Вильярреал»
Кубок Испании
|13.12.2025
|«Расинг»
1:1
«Леганес»
Сегунда
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2026
|«Реал»
2:3
«Барселона»
Суперкубок Испании
|07.01.2026
|«Барселона»
5:0
«Атлетик»
Суперкубок Испании
|03.01.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|21.12.2025
|«Вильярреал»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|16.12.2025
|«Гвадалахара»
0:2
«Барселона»
Кубок Испании
«Барселона» возвращается из Джидды с трофеем в руках – сине-гранатовые в очередной раз одолели мадридский «Реал» и стали обладателями Суперкубка Испании. Вряд ли Ханс-Дитер Флик с опущенными рукавами подойдет к противостоянию с уступающим в классе «Расингом».
Тем не менее, «Расинг» способен навязать каталонцам борьбу в линии нападения. На это указывает высокая результативность в Сегунде – там команда зачастую забивает больше двух голов за игру. «Барселона», в свою очередь, наверняка выйдет на матч экспериментальным составом, что может отразиться на эффективности в обороне. Есть смысл присмотреться к ставке «обе забьют» за коэффициент 1,64.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Расинг»: Арана Гомес, Мишлен, Сержиу, Вальялибре (все - травма)
«Барселона»: Гави, Кристенсен (оба - травма), Де Йонг (красная карточка)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Расинг» - «Барселона»:
|Позиция
|«Расинг»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Эскьета
|Вратарь
|Защитник
|2. Мантилла
|16. Торрентс
|Защитник
|Защитник
|21. Рамон
|24. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|16. Гонсалес
|4. Араухо
|Защитник
|Защитник
|32. Салинас
|17. Касадо
|Защитник
|Полузащитник
|14. Гейе
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Пуэрта
|20. Ольмо
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Мартин
|22. Берналь
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Каналес
|19. Барджи
|Нападающий
|Нападающий
|10. Висенте
|16. Фермин Лопес
|Нападающий
|Нападающий
|27. Лозано
|14. Рэшфорд
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосе Альберто
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты WINLINE выставили «Барселону» фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу составляет 1,28. Успех хозяев поля оценивается в 10.00. На ничейный результат можно поставить по котировке 6,80.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на победу каналонцев с разницей в два мяча - 2:0.
Букмекеры выставили коэффициент 1,32 на то, что в этой игре команды забьют минимум три гола.