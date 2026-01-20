Ведомости
14 января 15:53ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Расинг – Барселона, 15 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Легкая прогулка для каталонцев?
Валентин Васильев

«Барселона» сыграет с «Расингом» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Несколько дней назад сине-гранатовые отпраздновали успех в национальном Суперкубке, одолев «Реал». Позволят ли каталонцы себе слабину после завоевания трофея? Анализируем линию букмекерских контор и подбираем ставку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Расинг»

15.01.2026, Вс

23:00 МСК

«Барселона»

П1 - 10.00

Х - 6.80

П2 - 1.28

Турнир: Кубок Испании, 1/8 финала

Стадион: «Эль Сардинеро» (Сантандер, Испания)

Главный судья: не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Расинг»172162103-240
«Барселона»622117240-103

Последние пять матчей «Расинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Расинг»

2:3

«Сарагоса»

Сегунда

03.01.2026«Вальядолид»

1:1

«Расинг»

Сегунда

20.12.2025«Уэска»

1:1

«Расинг»

Сегунда

17.12.2025«Расинг»

2:1

«Вильярреал»

Кубок Испании

13.12.2025«Расинг»

1:1

«Леганес»

Сегунда

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2026«Реал»

2:3

«Барселона»

Суперкубок Испании

07.01.2026«Барселона»

5:0

«Атлетик»

Суперкубок Испании

03.01.2026«Эспаньол»

0:2

«Барселона»

Ла Лига

21.12.2025«Вильярреал»

0:2

«Барселона»

Ла Лига

16.12.2025«Гвадалахара»

0:2

«Барселона»

Кубок Испании

Прогноз на матч

Свернуть

«Барселона» возвращается из Джидды с трофеем в руках – сине-гранатовые в очередной раз одолели мадридский «Реал» и стали обладателями Суперкубка Испании. Вряд ли Ханс-Дитер Флик с опущенными рукавами подойдет к противостоянию с уступающим в классе «Расингом». 

Тем не менее, «Расинг» способен навязать каталонцам борьбу в линии нападения. На это указывает высокая результативность в Сегунде – там команда зачастую забивает больше двух голов за игру. «Барселона», в свою очередь, наверняка выйдет на матч экспериментальным составом, что может отразиться на эффективности в обороне. Есть смысл присмотреться к ставке «обе забьют» за коэффициент 1,64.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Расинг»: Арана Гомес, Мишлен, Сержиу, Вальялибре (все - травма)

«Барселона»: Гави, Кристенсен (оба - травма), Де Йонг (красная карточка)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Расинг» - «Барселона»:

Позиция«Расинг»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Эскьета
  1. Тер Штеген
Вратарь
Защитник2. Мантилла16. ТоррентсЗащитник
Защитник21. Рамон24. ГарсияЗащитник
Защитник16. Гонсалес4. АраухоЗащитник
Защитник32. Салинас17. КасадоЗащитник
Полузащитник 14. Гейе8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 19. Пуэрта20. ОльмоПолузащитник 
Полузащитник11. Мартин22. БернальПолузащитник
Нападающий18. Каналес19. БарджиНападающий
Нападающий10. Висенте16. Фермин ЛопесНападающий
Нападающий27. Лозано14. РэшфордНападающий
Главный тренерХосе АльбертоХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты WINLINE выставили «Барселону» фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу составляет 1,28. Успех хозяев поля оценивается в 10.00. На ничейный результат можно поставить по котировке 6,80.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Расинг» - «Барселона»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на победу каналонцев с разницей в два мяча - 2:0.

Будет ли матч «Расинг» - «Барселона» результативным?

Букмекеры выставили коэффициент 1,32 на то, что в этой игре команды забьют минимум три гола.

