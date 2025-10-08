Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз, прогноз на 8 октября: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

«Питтсбург» выиграл пять последних встреч и в целом провел предсезонную серию убедительнее «Рейнджерс». Однако букмекеры уверенно выделят как фаворита команду из Нью-Йорка, у который более сбалансированный и сильный состав. К тому же «Пингвинз» сменили главного тренера и вступили в глобальную фазу перестройки.

Впрочем, в конкретном матче на старте сезона можно ожидать любой исход. А вот рассчитывать на идеальную игру от обеих команд вряд ли стоит. Полагаем, и успехи, и явные ошибки будут и у «Пингвинз», и у «Рейнджерс». А потому мы вправе ждать довольно результативный хоккей, тем более что в прошлом сезоне во всех четырех очных матчах команды забрасывали минимум пять шайб. Пробуем пари на ТБ (5,5).