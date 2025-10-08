Ведомости
7 октября 17:22ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз, прогноз на 8 октября: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

Майк Салливан против бывшей команды
Александр Бокулёв

В ночь на среду, 8 октября, по московскому времени стартует сезон 2025/26 Национальной хоккейной лиги. В одном из первых матчах регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз». Какие коэффициенты предлагают букмекеры на эту игру?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс» (США)

08.10.2025, Вт

03:00 МСК

«Питтсбург Пингвинз» (США)

П1 - 1,79

Х - 4,70

П2 - 3,80

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рейнджерс»157231671183-1159
«Пингвинз»167231571159-1183

Последние пять игр «Рейнджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Бостон Брюинз»

4:1

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Предсезонный матч

03.10.2025«Нью-Йорк Рейнджерс»

1:3

«Нью-Джерси Девилз»

Предсезонный матч

30.09.2025«Нью-Йорк Айлендерс»

2:3 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Предсезонный матч

26.09.2025«Нью-Йорк Рейнджерс»

4:5

«Нью-Йорк Айлендерс»

Предсезонный матч

24.09.2025«Нью-Йорк Рейнджерс»

4:5 ОТ

«Бостон Брюинз»

Предсезонный матч

Последние пять игр «Пингвинз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Питтсбург Пингвинз»

5:4 ОТ

«Баффало Сейбрз»

Предсезонный матч

02.10.2025«Баффало Сейбрз»

3:5

«Питтсбург Пингвинз»

Предсезонный матч

30.09.2025«Детройт Ред Уингз»

1:2

«Питтсбург Пингвинз»

Предсезонный матч

28.09.2025«Питтсбург Пингвинз»

4:1

«Коламбус Блю Джекетс»

Предсезонный матч

27.09.2025«Питтсбург Пингвинз»

3:2

«Детройт Ред Уингз»

Предсезонный матч

Прогноз на матч

«Питтсбург» выиграл пять последних встреч и в целом провел предсезонную серию убедительнее «Рейнджерс». Однако букмекеры уверенно выделят как фаворита команду из Нью-Йорка, у который более сбалансированный и сильный состав. К тому же «Пингвинз» сменили главного тренера и вступили в глобальную фазу перестройки.

Впрочем, в конкретном матче на старте сезона можно ожидать любой исход. А вот рассчитывать на идеальную игру от обеих команд вряд ли стоит. Полагаем, и успехи, и явные ошибки будут и у «Пингвинз», и у «Рейнджерс». А потому мы вправе ждать довольно результативный хоккей, тем более что в прошлом сезоне во всех четырех очных матчах команды забрасывали минимум пять шайб. Пробуем пари на ТБ (5,5).

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Потери

«Рейнджерс»: нет

«Пингвинз»: нет

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Рейнджерс» можно с коэффициентом 1,79. Выигрыш «Пингвинз» идет за 3,80, ничья — за 4,70.

