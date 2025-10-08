Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз, прогноз на 8 октября: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

В ночь на среду, 8 октября, по московскому времени стартует сезон 2025/26 Национальной хоккейной лиги. В одном из первых матчах регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз». Какие коэффициенты предлагают букмекеры на эту игру?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|157
|23
|167
|1183-1159
|«Пингвинз»
|167
|23
|157
|1159-1183
Последние пять игр «Рейнджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Бостон Брюинз»
4:1
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Предсезонный матч
|03.10.2025
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
1:3
«Нью-Джерси Девилз»
Предсезонный матч
|30.09.2025
|«Нью-Йорк Айлендерс»
2:3 ОТ
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Предсезонный матч
|26.09.2025
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
4:5
«Нью-Йорк Айлендерс»
Предсезонный матч
|24.09.2025
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
4:5 ОТ
«Бостон Брюинз»
Предсезонный матч
Последние пять игр «Пингвинз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Питтсбург Пингвинз»
5:4 ОТ
«Баффало Сейбрз»
Предсезонный матч
|02.10.2025
|«Баффало Сейбрз»
3:5
«Питтсбург Пингвинз»
Предсезонный матч
|30.09.2025
|«Детройт Ред Уингз»
1:2
«Питтсбург Пингвинз»
Предсезонный матч
|28.09.2025
|«Питтсбург Пингвинз»
4:1
«Коламбус Блю Джекетс»
Предсезонный матч
|27.09.2025
|«Питтсбург Пингвинз»
3:2
«Детройт Ред Уингз»
Предсезонный матч
«Питтсбург» выиграл пять последних встреч и в целом провел предсезонную серию убедительнее «Рейнджерс». Однако букмекеры уверенно выделят как фаворита команду из Нью-Йорка, у который более сбалансированный и сильный состав. К тому же «Пингвинз» сменили главного тренера и вступили в глобальную фазу перестройки.
Впрочем, в конкретном матче на старте сезона можно ожидать любой исход. А вот рассчитывать на идеальную игру от обеих команд вряд ли стоит. Полагаем, и успехи, и явные ошибки будут и у «Пингвинз», и у «Рейнджерс». А потому мы вправе ждать довольно результативный хоккей, тем более что в прошлом сезоне во всех четырех очных матчах команды забрасывали минимум пять шайб. Пробуем пари на ТБ (5,5).
Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.
Потери
«Рейнджерс»: нет
«Пингвинз»: нет
Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Рейнджерс» можно с коэффициентом 1,79. Выигрыш «Пингвинз» идет за 3,80, ничья — за 4,70.