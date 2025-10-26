Реал Мадрид — Барселона, 26 октября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В рамках 10-го тура Ла Лиги пройдет первое «эль класико» нынешнего сезона. Гранды испанского футбола подходят к битве в отличной игровой форме, однако у каталонцев больше ключевых потерь в составе. Помешает ли это банде Флика показать результат?
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 10-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|109
|62
|126
|484-524
|«Барселона»
|126
|62
|109
|524-484
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2025
|«Реал»
1:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Ла Лига
|04.10.2025
|«Реал»
3:1
«Вильярреал»
Ла Лига
|30.09.2025
|«Кайрат»
0:5
«Реал»
Лига чемпионов
|27.09.2025
|«Атлетико»
5:2
«Реал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2025
|«Барселона»
6:1
«Олимпиакос»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|Барселона»
2:1
«Жирона»
Ла Лига
|05.10.2025
|«Севилья»
4:1
«Барселона»
Ла Лига
|01.10.2025
|«Барселона»
1:2
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|28.09.2025
|«Барселона»
2:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
После девяти туров клубы идут впритык друг с другом – «Реал» лидирует в таблице с 24 очками, а «Барселона» располагается следом на расстоянии одной победы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|9
|8
|0
|1
|20-9
|24
|2. Барселона
|9
|7
|1
|1
|24-10
|22
|3. Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|16-10
|17
|4. Атлетико
|9
|4
|4
|1
|16-10
|16
|5. Бетис
|9
|4
|4
|1
|15-10
|16
|6. Эспаньол
|9
|4
|3
|2
|13-11
|15
|7. Эльче
|9
|3
|5
|1
|11-9
|14
|8. Атлетик
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|9. Севилья
|9
|4
|1
|4
|16-14
|13
|10. Алавес
|9
|3
|3
|3
|9-8
|12
|11. Райо Вальекано
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|12. Хетафе
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|13. Осасуна
|9
|3
|1
|5
|7-9
|10
|14. Валенсия
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|15. Леванте
|9
|2
|2
|5
|13-17
|8
|16. Мальорка
|9
|2
|2
|5
|10-14
|8
|17. Сельта
|9
|0
|7
|2
|8-11
|7
|18. Реал Сосьедад
|9
|1
|3
|5
|8-13
|6
|19. Овьедо
|9
|2
|0
|7
|4-16
|6
|20. Жирона
|9
|1
|3
|5
|6-19
|6
«Барселона» обошлась малой кровью в прошедшем матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1). Каталонцам сыграло на руку удаление в составе греческой команды, после чего команда Флика уверенно довела дело до победы. Однако до начала второго тайма сине-гранатовые, страдающие от эпидемии травм, периодически допускали опасные моменты у своих ворот.
«Реал» провел качественный матч против «Ювентуса» (1:0). Несмотря на скромный счет, «сливочные» доминировали с первых минут, превзойдя соперника по ударам (28 против 13) и явным голевым шансам.
Последние пять Эль-Класико завершились в пользу «Барселоны». Однако на этот раз сине-гранатовым будет крайне тяжело увезти три очка из-за многочисленных травм. Более того, командой не сможет руководить Ханс-Дитер Флик, получивший красную карточку в прошлом туре Ла Лиги.
«Реал» и «Барселона» привыкли радовать обилием голов. Вероятнее всего, похожий сценарий ожидается и в эти выходные, поскольку обе команды не могут похвастаться надежной обороной. Мы считаем, что оптимальным решением для ставки станет комбинация «обе забьют + тотал голов больше 3,5».
Игру в Мадриде покажет в прямом эфире канал «Матч Футбол 2». Начало трансляции - в 17:45 по Москве.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Футбол 2»
|Видеотрансляция
|Платная подписка за месяц или год
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Алаба, Рюдигер (оба - травмы)
«Барселона»: Жоан Гарсия, Гави, Левандовский, Ольмо, тер Штеген, Рафинья (все - травмы), Кунде (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» — «Барселона»:
|Позиция
|«Реал»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|25. Щенсный
|Вратарь
|Защитник
|8. Вальверде
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|3. Милитао
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|24. Эрик Гарсия
|Защитник
|Полузащитник
|18. Каррерас
|4. Араухо
|Защитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|27. Фернандес
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|10. Ямаль
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|7. Торрес
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты БК БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Реала» за коэффициент 2.03. Успех «Барселоны» оценивается в 3.40. В случае ничейного исхода клиент может увеличить банк более чем в четыре раза - 4.30.
Несмотря на фаворитский статус «Реал», БЕТСИТИ считает наиболее вероятным исходом в предстоящей встрече именно ничью со счетом 1:1, которая оценивается в коэффициент 8.70.
В прямом эфире встреча будет доступна на тематическом канале «Матч Футбол 2».