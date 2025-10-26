Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 октября 7:35ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид — Барселона, 26 октября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Чья очередь побеждать в «эль класико»?
Руслан Ипполитов

В рамках 10-го тура Ла Лиги пройдет первое «эль класико» нынешнего сезона. Гранды испанского футбола подходят к битве в отличной игровой форме, однако у каталонцев больше ключевых потерь в составе. Помешает ли это банде Флика показать результат?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал»

26.10.2025, Вс

18:15 МСК

«Барселона»

П1 - 2.03

Х - 4.30

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 10-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Судьи: еще не назначены

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»10962126484-524
«Барселона»12662109524-484

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2025«Реал»

1:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

19.10.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Ла Лига

04.10.2025«Реал»

3:1

«Вильярреал»

Ла Лига

30.09.2025«Кайрат»

0:5

«Реал»

Лига чемпионов

27.09.2025«Атлетико»

5:2

«Реал»

Ла Лига

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2025«Барселона»

6:1

«Олимпиакос»

Лига чемпионов

18.10.2025Барселона»

2:1

«Жирона»

Ла Лига

05.10.2025«Севилья»

4:1

«Барселона»

Ла Лига

01.10.2025«Барселона»

1:2

«ПСЖ»

Лига чемпионов

28.09.2025«Барселона»

2:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После девяти туров клубы идут впритык друг с другом – «Реал» лидирует в таблице с 24 очками, а «Барселона» располагается следом на расстоянии одной победы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид980120-924
2. Барселона971124-1022
3. Вильярреал952216-1017
4. Атлетико944116-1016
5. Бетис944115-1016
6. Эспаньол943213-1115
7. Эльче935111-914
8. Атлетик94239-914
9. Севилья941416-1413
10. Алавес93339-812
11. Райо Вальекано932411-1011
12. Хетафе93249-1211
13. Осасуна93157-910
14. Валенсия923410-149
15. Леванте922513-178
16. Мальорка922510-148
17. Сельта90728-117
18. Реал Сосьедад91358-136
19. Овьедо92074-166
20. Жирона91356-196

Прогноз на матч

Свернуть

«Барселона» обошлась малой кровью в прошедшем матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1). Каталонцам сыграло на руку удаление в составе греческой команды, после чего команда Флика уверенно довела дело до победы. Однако до начала второго тайма сине-гранатовые, страдающие от эпидемии травм, периодически допускали опасные моменты у своих ворот.

«Реал» провел качественный матч против «Ювентуса» (1:0). Несмотря на скромный счет, «сливочные» доминировали с первых минут, превзойдя соперника по ударам (28 против 13) и явным голевым шансам. 

Последние пять Эль-Класико завершились в пользу «Барселоны». Однако на этот раз сине-гранатовым будет крайне тяжело увезти три очка из-за многочисленных травм. Более того, командой не сможет руководить Ханс-Дитер Флик, получивший красную карточку в прошлом туре Ла Лиги. 

«Реал» и «Барселона» привыкли радовать обилием голов. Вероятнее всего, похожий сценарий ожидается и в эти выходные, поскольку обе команды не могут похвастаться надежной обороной. Мы считаем, что оптимальным решением для ставки станет комбинация «обе забьют + тотал голов больше 3,5».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Игру в Мадриде покажет в прямом эфире канал «Матч Футбол 2». Начало трансляции - в 17:45 по Москве.

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч Футбол 2»ВидеотрансляцияПлатная подписка за месяц или год
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Алаба, Рюдигер (оба - травмы)

«Барселона»: Жоан Гарсия, Гави, Левандовский, Ольмо, тер Штеген, Рафинья (все - травмы), Кунде (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал»«Барселона»:

Позиция«Реал»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Куртуа25. ЩенсныйВратарь
Защитник8. Вальверде3. БальдеЗащитник
Защитник3. Милитао5. КубарсиЗащитник
Защитник24. Хейсен24. Эрик ГарсияЗащитник
Полузащитник18. Каррерас4. АраухоЗащитник
Полузащитник15. Гюлер8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 14. Тчуамени21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник6. Камавинга14. РэшфордПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем27. ФернандесПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе10. ЯмальПолузащитник
Нападающий7. Винисиус7. ТорресНападающий
Главный тренерХаби АлонсоХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Реала» за коэффициент 2.03. Успех «Барселоны» оценивается в 3.40. В случае ничейного исхода клиент может увеличить банк более чем в четыре раза - 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Барселона»?

Несмотря на фаворитский статус «Реал», БЕТСИТИ считает наиболее вероятным исходом в предстоящей встрече именно ничью со счетом 1:1, которая оценивается в коэффициент 8.70.

Где смотреть матч «Реал» - «Барселона»?

В прямом эфире встреча будет доступна на тематическом канале «Матч Футбол 2». Кроме того, за ходом противостояния можно следить на сайте и в приложении БК БЕТСИТИ.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer431 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer52 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer431 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё