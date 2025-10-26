Реал Мадрид — Барселона, 26 октября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барселона» обошлась малой кровью в прошедшем матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1). Каталонцам сыграло на руку удаление в составе греческой команды, после чего команда Флика уверенно довела дело до победы. Однако до начала второго тайма сине-гранатовые, страдающие от эпидемии травм, периодически допускали опасные моменты у своих ворот.

«Реал» провел качественный матч против «Ювентуса» (1:0). Несмотря на скромный счет, «сливочные» доминировали с первых минут, превзойдя соперника по ударам (28 против 13) и явным голевым шансам.

Последние пять Эль-Класико завершились в пользу «Барселоны». Однако на этот раз сине-гранатовым будет крайне тяжело увезти три очка из-за многочисленных травм. Более того, командой не сможет руководить Ханс-Дитер Флик, получивший красную карточку в прошлом туре Ла Лиги.

«Реал» и «Барселона» привыкли радовать обилием голов. Вероятнее всего, похожий сценарий ожидается и в эти выходные, поскольку обе команды не могут похвастаться надежной обороной. Мы считаем, что оптимальным решением для ставки станет комбинация «обе забьют + тотал голов больше 3,5».