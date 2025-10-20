Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 октября 16:41ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Реал — Ювентус, 22 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Сливочные» идут за очередной победой на домашнем стадионе?
Руслан Ипполитов

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Команды подходят к очной встрече в разной игровой форме. Есть ли шансы у гостей добыть очки?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

22.10.2025, Ср

22:00 МСК

«Ювентус» (Турин, Италия)

П1 - 1,53

Х - 4,70

П2 - 6,50

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, третий тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Судьи: Славко Винчич (главный), Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (ассистенты), Давид Шмайц  (резервный). Все — Словения

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1321033-29
«Ювентус»1021329-33

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Ла Лига

04.10.2025«Реал»

3:1

«Вильярреал»

Ла Лига

30.09.2025«Кайрат»

0:5

«Реал»

ЛЧ

27.09.2025«Атлетико»

5:2

«Реал»

Ла Лига

23.09.2025«Леванте»

1:4

«Реал»

Ла Лига

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2025«Комо»

2:0

«Ювентус»

Серия А

05.10.2025«Ювентус»

0:0

«Милан»

Серия А

01.10.2025«Вильярреал»

2:2

«Ювентус»

ЛЧ

27.09.2025«Ювентус»

1:1

«Аталанта»

Серия А

20.09.2025«Верона»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

После двух туров «Реал» идет в группе лидеров общего этапа, в то время как «Ювентус» располагается в зоне стыковых матчей.

КомандаИВНПМО
1. Бавария22008-26
2. Реал22007-16
3. ПСЖ22006-16
4. Интер22005-06
5. Арсенал22004-06
6. Карабах22005-26
7. Боруссия Д21108-54
8. Манчестер Сити21104-24
9. Тоттенхэм21103-24
10. Атлетико21017-43
11. Ньюкасл21015-23
12. Марсель21015-23
13. Брюгге21015-33
14. Спортинг21011-03
15. Айнтрахт 21016-63
16. Барселона21013-33
17. Ливерпуль21013-33
18. Челси21012-33
19. Наполи21012-33
20. Юнион Сент-Жиллуа21013-53
21. Галатасарай21012-53
22. Аталанта21012-53
23. Ювентус20206-62
24. Буде-Глимт20204-42
25. Байер20203-32
26. Вильярреал20112-31
27. ПСВ20112-41
28. Копенгаген20112-41
29. Олимпиакос20110-21
30. Монако20113-61
31. Славия Прага20112-51
32. Пафос20111-51
33. Бенфика20022-40
34. Атлетик20021-60
35. Аякс20020-60
36. Кайрат20021-90

Прогноз на матч

Свернуть

С приходом Хаби Алонсо «Реал» стал играть в более прагматичный футбол с прицелом на итоговый результат. В матчах с явными аутсайдерами «сливочные» забивают не так много голов, зато соблюдают общую структуру и баланс на всех частях поля. Единственная осечка случилась в дерби с «Атлетико» (2:5), после чего мадридцы одержали три победы кряду. Кроме того, «Реал» исключительно хорош на «Сантьяго Бернабеу». С апреля мадридцы одержали победы во всех матчах.

 «Ювентус» выдал отличный старт сезона, одержав три подряд в чемпионате Италии. В частности, в середине сентября команда Игора Тудора вырвала три очка в матче с «Интером», забив дважды в концовке встречи. Однако с тех пор туринцы не выиграли ни разу, злоупотребляя большим количеством ничейных результатов. Несмотря на определенную стабильность, «старая синьора» регулярно позволяет соперникам допускать опасные моменты у своей штрафной. За последние шесть встреч во всех турнирах «Ювентус» лишь в одной игре сохранил ворота в неприкосновенности.

Перед очным противостоянием «Реал» классово превосходит «Ювентус» на каждой позиции. Ожидаем уверенную победу «сливочных» минимум с разницей в два мяча.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Реалом» и «Ювентусом» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Александр-Арнольд, Менди, Себальос, Рюдигер (все – травмы), Карвахаль (дисквалификация)

«Ювентус»: Бремер, Милик, Миретти, Пинсольо, Кабаль, Жегрова (все – травмы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал»«Ювентус»:

Позиция«Реал»«Ювентус»
Вратарь1. Куртуа16. Ди Грегорио
Защитник8. Вальверде6. Келли
Защитник3. Милитао4. Гатти
Защитник24. Хайзен15. Калулу
Защитник18. Каррерас27. Камбьясо
Полузащитник14. Тчуамени22. Маккенни
Полузащитник 6. Камавинга5. Локателли
Полузащитник15. Гюлер25. Жоау Мариу
Полузащитник30. Мастантуоно10. Йылдыз
Нападающий7. Винисиус Жуниор7. Консейсау
Нападающий10. Мбаппе30. Дэвид
Главный тренерХаби АлонсоИгор Тудор

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БЕТСИТИ считает хозяев поля явными фаворитами матча, предлагая за их победу коэффициент 1,53. Ничья котируется за 4,70. В случае успеха «Ювентус» клиент может увеличить банк почти в семь раз (6,50).

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Реал» — «Ювентус»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа «сливочных» со счетом 2:0. Этот маркет оценивается коэффициентом 7,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

На общем этапе участвуют 36 клубов. Восемь сильных команд напрямую обеспечат себе путевку в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых матчах.

Где смотреть матч «Реал» — «Ювентус»?

Свернуть

Онлайн-кинотеатр «Okko» обеспечит прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer436 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer436 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё