Реал — Ювентус, 22 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Команды подходят к очной встрече в разной игровой форме. Есть ли шансы у гостей добыть очки?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, третий тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Судьи: Славко Винчич (главный), Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (ассистенты), Давид Шмайц (резервный). Все — Словения
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|13
|2
|10
|33-29
|«Ювентус»
|10
|2
|13
|29-33
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Ла Лига
|04.10.2025
|«Реал»
3:1
«Вильярреал»
Ла Лига
|30.09.2025
|«Кайрат»
0:5
«Реал»
ЛЧ
|27.09.2025
|«Атлетико»
5:2
«Реал»
Ла Лига
|23.09.2025
|«Леванте»
1:4
«Реал»
Ла Лига
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2025
|«Комо»
2:0
«Ювентус»
Серия А
|05.10.2025
|«Ювентус»
0:0
«Милан»
Серия А
|01.10.2025
|«Вильярреал»
2:2
«Ювентус»
ЛЧ
|27.09.2025
|«Ювентус»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|20.09.2025
|«Верона»
1:1
«Ювентус»
Серия А
После двух туров «Реал» идет в группе лидеров общего этапа, в то время как «Ювентус» располагается в зоне стыковых матчей.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|2. Реал
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|3. ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4. Интер
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5. Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|6. Карабах
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|7. Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|8-5
|4
|8. Манчестер Сити
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|9. Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|10. Атлетико
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|11. Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|12. Марсель
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|13. Брюгге
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|14. Спортинг
|2
|1
|0
|1
|1-0
|3
|15. Айнтрахт
|2
|1
|0
|1
|6-6
|3
|16. Барселона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|17. Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|18. Челси
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|19. Наполи
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|20. Юнион Сент-Жиллуа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|21. Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|22. Аталанта
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|23. Ювентус
|2
|0
|2
|0
|6-6
|2
|24. Буде-Глимт
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|25. Байер
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|26. Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|27. ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|28. Копенгаген
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|29. Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|30. Монако
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|31. Славия Прага
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|32. Пафос
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|33. Бенфика
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|34. Атлетик
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|35. Аякс
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|36. Кайрат
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
С приходом Хаби Алонсо «Реал» стал играть в более прагматичный футбол с прицелом на итоговый результат. В матчах с явными аутсайдерами «сливочные» забивают не так много голов, зато соблюдают общую структуру и баланс на всех частях поля. Единственная осечка случилась в дерби с «Атлетико» (2:5), после чего мадридцы одержали три победы кряду. Кроме того, «Реал» исключительно хорош на «Сантьяго Бернабеу». С апреля мадридцы одержали победы во всех матчах.
«Ювентус» выдал отличный старт сезона, одержав три подряд в чемпионате Италии. В частности, в середине сентября команда Игора Тудора вырвала три очка в матче с «Интером», забив дважды в концовке встречи. Однако с тех пор туринцы не выиграли ни разу, злоупотребляя большим количеством ничейных результатов. Несмотря на определенную стабильность, «старая синьора» регулярно позволяет соперникам допускать опасные моменты у своей штрафной. За последние шесть встреч во всех турнирах «Ювентус» лишь в одной игре сохранил ворота в неприкосновенности.
Перед очным противостоянием «Реал» классово превосходит «Ювентус» на каждой позиции. Ожидаем уверенную победу «сливочных» минимум с разницей в два мяча.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Реалом» и «Ювентусом» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Александр-Арнольд, Менди, Себальос, Рюдигер (все – травмы), Карвахаль (дисквалификация)
«Ювентус»: Бремер, Милик, Миретти, Пинсольо, Кабаль, Жегрова (все – травмы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» — «Ювентус»:
|Позиция
|«Реал»
|«Ювентус»
|Вратарь
|1. Куртуа
|16. Ди Грегорио
|Защитник
|8. Вальверде
|6. Келли
|Защитник
|3. Милитао
|4. Гатти
|Защитник
|24. Хайзен
|15. Калулу
|Защитник
|18. Каррерас
|27. Камбьясо
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|22. Маккенни
|Полузащитник
|6. Камавинга
|5. Локателли
|Полузащитник
|15. Гюлер
|25. Жоау Мариу
|Полузащитник
|30. Мастантуоно
|10. Йылдыз
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|7. Консейсау
|Нападающий
|10. Мбаппе
|30. Дэвид
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Игор Тудор
БЕТСИТИ считает хозяев поля явными фаворитами матча, предлагая за их победу коэффициент 1,53. Ничья котируется за 4,70. В случае успеха «Ювентус» клиент может увеличить банк почти в семь раз (6,50).
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа «сливочных» со счетом 2:0. Этот маркет оценивается коэффициентом 7,50.
На общем этапе участвуют 36 клубов. Восемь сильных команд напрямую обеспечат себе путевку в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых матчах.
Онлайн-кинотеатр «Okko» обеспечит прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов