Реал — Ювентус, 22 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

С приходом Хаби Алонсо «Реал» стал играть в более прагматичный футбол с прицелом на итоговый результат. В матчах с явными аутсайдерами «сливочные» забивают не так много голов, зато соблюдают общую структуру и баланс на всех частях поля. Единственная осечка случилась в дерби с «Атлетико» (2:5), после чего мадридцы одержали три победы кряду. Кроме того, «Реал» исключительно хорош на «Сантьяго Бернабеу». С апреля мадридцы одержали победы во всех матчах.

«Ювентус» выдал отличный старт сезона, одержав три подряд в чемпионате Италии. В частности, в середине сентября команда Игора Тудора вырвала три очка в матче с «Интером», забив дважды в концовке встречи. Однако с тех пор туринцы не выиграли ни разу, злоупотребляя большим количеством ничейных результатов. Несмотря на определенную стабильность, «старая синьора» регулярно позволяет соперникам допускать опасные моменты у своей штрафной. За последние шесть встреч во всех турнирах «Ювентус» лишь в одной игре сохранил ворота в неприкосновенности.

Перед очным противостоянием «Реал» классово превосходит «Ювентус» на каждой позиции. Ожидаем уверенную победу «сливочных» минимум с разницей в два мяча.