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21 февраля 10:17ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид - Жирона, 23 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Сливочным» нельзя отставать от «Барсы»
Руслан Ипполитов

После успешного преодоления стыкового испытания в Лиге чемпионов мадридский «Реал» переключается на национальное первенство. В воскресенье команда Карло Анчелотти встретиться на своем поле с «Жироной». Середняк турнирной таблицы Примеры не является ровней испанскому гранду, но терять очки «сливочные» права не имеют.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

23.02.2025, Вс

18:15 МСК

«Жирона» (Жирона) 

П1 - 1.28

Х - 6.10

П2 - 9.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 25-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»71332-16
«Жирона»31716-32

Последние пять матчей «Жироны»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2025

«Жирона»

1:2

«Хетафе»

Примера

08.02.2025

«Атлетик»

3:0

«Жирона»

Примера

03.02.2025

«Жирона»

2:1

«Лас-Пальмас»

Примера

29.01.2025

«Жирона»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

26.01.2025

«Райо Вальекано»

2:1

«Жирона»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«Реал»3:1«Манчестер Сити»Лига чемпионов
15.02.2025«Осасуна»1:1«Реал»Примера
11.02.2025«Манчестер Сити»2:3«Реал»Лига чемпионов
08.02.2025«Реал»1:1«Атлетико»Примера
05.02.2025«Леганес»2:3«Реал»Кубок Испании

Турнирное положение

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После 24 туров «Реал» делит первое место с «Барселоной» по набранным очкам, но уступает каталонцам по дополнительным показателям. «Жирона» расположилась на десятой строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона24163565-2551
2. Реал Мадрид24156352-2351
3. Атлетико24148239-1650
4. Атлетик24129337-2145
5. Вильярреал24118547-3541
6. Райо Вальекано2498727-2535
7. Мальорка241041023-3034
8. Бетис2488830-3132
9. Осасуна24711629-3332
10. Жирона24941132-3531
11. Реал Сосьедад24941120-2331
12. Севилья2487929-3431
13. Хетафе2479820-1830
14. Сельта24851135-3829
15. Эспаньол24661223-3624
16. Леганес24591022-3524
17. Лас-Пальмас24651329-4123
18. Валенсия24581125-3823
19. Алавес24571228-3822
20. Вальядолид24431715-5215

Прогноз на матч

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В трех последних встречах этих команд в Примере неизменно побеждал «Реал». Побеждал каждый раз крупно, не пропустив ни единого мяча. Общий счет между командами в этих трех матчах - 10:0. «Сливочные» хорошо мотивированы, ведь первое место в турнирной таблице пока перешло к «Барсе». Плюсом является и фактор своего поля, и более высокий класс.

Но есть козыри и в рукаве «Жироны». Мадридский гранд периодически допускает осечки во встречах с не самыми именитыми противниками. В этом сезоне так случалось уже не единожды, а последний подобный случай имел место быть в предыдущем туре Ла Лиги, в котором команда Анчелотти не смогла победит на выезде «Осасуну». Да, больше половины встречи «Реал» играл в меньшинстве после удаления Джудда Беллингема, но все же та ничья стала несомненной потерей, а не приобретением.

На чашу весов гостей встречи на «Сантьяго Бернабео» можно положить и эмоциональную усталость игроков «Реала», много эмоций оставивших на этой неделе в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Английский клуб «сливочные» успешно прошли, но какой ценой - покажет лишь предстоящая игра.

«Жирона» довольно редко расходится с соперниками миром (всего четыре раза в 24 матчах текущего сезона Примеры). А если выбирать победителя, то ставить на гостей рука не поднимается. Остается выбрать, насколько уверенно победит «Реал». Делаем выбор в пользу успеха хозяев поля с разницей хотя бы в два мяча.    

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «Матч» покажет встречу на «Сантьяго Бернабеу» в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Жирона»: Эррера (дисквалификация). Данжума (травма) 

«Реал»: Беллингем (дисквалификация). Карвахаль, Милитао (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Жирона»:

Позиция«Реал»«Жирона»Позиция
Вратарь1. Куртуа13. ГассанигаВратарь
Защитник23. Менди17. БлиндЗащитник
Защитник14. Тчуамени18. КрейчиЗащитник
Защитник35. Асенсио5. ЛопесЗащитник
Полузащитник 17. Васкес3. ГутьерресЗащитник
Полузащитник 10. Модрич4. МартинесЗащитник
Полузащитник 8. Вальверде14. РомеуПолузащитник 
Полузащитник11. Родриго10. АсприльяПолузащитник
Нападающий21. Диас8. ЦыганковПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор20. ХильНападающий
Нападающий9. Мбаппе7. СтуаниНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиМичел СанчесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Если «Жирона» сумеет выиграть на «Сантьяго Бернабеу», PARI  умножит номинал ставки на солидные 9.50. Победа хозяев поля оценена весьма скромным коэффициентом - 1.28. Заключить пари на ничью можно за 6.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Жирона»?

Если судить по котировкам, то самым вероятным исходом станет победа «Реала» со счетом 2:0. Ставка на подобное окончание матча будет рассчитана по коэффициенту 8.00. На 3:0 предлагается поставить за 8.50, на 2:1 - за 9.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Жирона»?

Российские зрители могут следить за происходящим в мадридской встрече на общедоступном телеканале «Матч».

Кто выиграет чемпионат Испании?

Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Реал» - 2.05
  2. «Барселона» - 2.10
  3. «Атлетико» - 8.00
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