Реал Мадрид - Жирона, 23 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В трех последних встречах этих команд в Примере неизменно побеждал «Реал». Побеждал каждый раз крупно, не пропустив ни единого мяча. Общий счет между командами в этих трех матчах - 10:0. «Сливочные» хорошо мотивированы, ведь первое место в турнирной таблице пока перешло к «Барсе». Плюсом является и фактор своего поля, и более высокий класс.

Но есть козыри и в рукаве «Жироны». Мадридский гранд периодически допускает осечки во встречах с не самыми именитыми противниками. В этом сезоне так случалось уже не единожды, а последний подобный случай имел место быть в предыдущем туре Ла Лиги, в котором команда Анчелотти не смогла победит на выезде «Осасуну». Да, больше половины встречи «Реал» играл в меньшинстве после удаления Джудда Беллингема, но все же та ничья стала несомненной потерей, а не приобретением.

На чашу весов гостей встречи на «Сантьяго Бернабео» можно положить и эмоциональную усталость игроков «Реала», много эмоций оставивших на этой неделе в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Английский клуб «сливочные» успешно прошли, но какой ценой - покажет лишь предстоящая игра.

«Жирона» довольно редко расходится с соперниками миром (всего четыре раза в 24 матчах текущего сезона Примеры). А если выбирать победителя, то ставить на гостей рука не поднимается. Остается выбрать, насколько уверенно победит «Реал». Делаем выбор в пользу успеха хозяев поля с разницей хотя бы в два мяча.