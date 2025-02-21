Реал Мадрид - Жирона, 23 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
После успешного преодоления стыкового испытания в Лиге чемпионов мадридский «Реал» переключается на национальное первенство. В воскресенье команда Карло Анчелотти встретиться на своем поле с «Жироной». Середняк турнирной таблицы Примеры не является ровней испанскому гранду, но терять очки «сливочные» права не имеют.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
23.02.2025, Вс
18:15 МСК
«Жирона» (Жирона)
|П1 - 1.28
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 25-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|7
|1
|3
|32-16
|«Жирона»
|3
|1
|7
|16-32
Последние пять матчей «Жироны»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.02.2025
«Жирона»
1:2
«Хетафе»
Примера
08.02.2025
«Атлетик»
3:0
«Жирона»
Примера
03.02.2025
«Жирона»
2:1
«Лас-Пальмас»
Примера
29.01.2025
«Жирона»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
26.01.2025
«Райо Вальекано»
2:1
«Жирона»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«Реал»
|3:1
|«Манчестер Сити»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Осасуна»
|1:1
|«Реал»
|Примера
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
|2:3
|«Реал»
|Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Реал»
|1:1
|«Атлетико»
|Примера
|05.02.2025
|«Леганес»
|2:3
|«Реал»
|Кубок Испании
После 24 туров «Реал» делит первое место с «Барселоной» по набранным очкам, но уступает каталонцам по дополнительным показателям. «Жирона» расположилась на десятой строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|24
|16
|3
|5
|65-25
|51
|2. Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|3. Атлетико
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|4. Атлетик
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5. Вильярреал
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6. Райо Вальекано
|24
|9
|8
|7
|27-25
|35
|7. Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8. Бетис
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9. Осасуна
|24
|7
|11
|6
|29-33
|32
|10. Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|11. Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|12. Севилья
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|13. Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|14. Сельта
|24
|8
|5
|11
|35-38
|29
|15. Эспаньол
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16. Леганес
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17. Лас-Пальмас
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18. Валенсия
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19. Алавес
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20. Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
В трех последних встречах этих команд в Примере неизменно побеждал «Реал». Побеждал каждый раз крупно, не пропустив ни единого мяча. Общий счет между командами в этих трех матчах - 10:0. «Сливочные» хорошо мотивированы, ведь первое место в турнирной таблице пока перешло к «Барсе». Плюсом является и фактор своего поля, и более высокий класс.
Но есть козыри и в рукаве «Жироны». Мадридский гранд периодически допускает осечки во встречах с не самыми именитыми противниками. В этом сезоне так случалось уже не единожды, а последний подобный случай имел место быть в предыдущем туре Ла Лиги, в котором команда Анчелотти не смогла победит на выезде «Осасуну». Да, больше половины встречи «Реал» играл в меньшинстве после удаления Джудда Беллингема, но все же та ничья стала несомненной потерей, а не приобретением.
На чашу весов гостей встречи на «Сантьяго Бернабео» можно положить и эмоциональную усталость игроков «Реала», много эмоций оставивших на этой неделе в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Английский клуб «сливочные» успешно прошли, но какой ценой - покажет лишь предстоящая игра.
«Жирона» довольно редко расходится с соперниками миром (всего четыре раза в 24 матчах текущего сезона Примеры). А если выбирать победителя, то ставить на гостей рука не поднимается. Остается выбрать, насколько уверенно победит «Реал». Делаем выбор в пользу успеха хозяев поля с разницей хотя бы в два мяча.
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Телеканал «Матч» покажет встречу на «Сантьяго Бернабеу» в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Жирона»: Эррера (дисквалификация). Данжума (травма)
«Реал»: Беллингем (дисквалификация). Карвахаль, Милитао (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Жирона»:
|Позиция
|«Реал»
|«Жирона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Гассанига
|Вратарь
|Защитник
|23. Менди
|17. Блинд
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|18. Крейчи
|Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
|5. Лопес
|Защитник
|Полузащитник
|17. Васкес
|3. Гутьеррес
|Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|4. Мартинес
|Защитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|14. Ромеу
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Родриго
|10. Асприлья
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Диас
|8. Цыганков
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|20. Хиль
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|7. Стуани
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Мичел Санчес
|Главный тренер
Если «Жирона» сумеет выиграть на «Сантьяго Бернабеу», PARI умножит номинал ставки на солидные 9.50. Победа хозяев поля оценена весьма скромным коэффициентом - 1.28. Заключить пари на ничью можно за 6.10.
Если судить по котировкам, то самым вероятным исходом станет победа «Реала» со счетом 2:0. Ставка на подобное окончание матча будет рассчитана по коэффициенту 8.00. На 3:0 предлагается поставить за 8.50, на 2:1 - за 9.50.
Российские зрители могут следить за происходящим в мадридской встрече на общедоступном телеканале «Матч».
Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:
Партнерский проект