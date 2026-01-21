Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 января 17:56ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид - Леванте, 17 января: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Домашняя премьера Арбелоа в новом качестве
Валентин Васильев

В субботнем расписании испанской Ла Лиги под первым порядковым номером идет матч в столице. Мадридский «Реал» принимает «Леванте», вторая команда с начала таблицы против второй - с конца. Казалось бы, какая тут может быть интрига. «Альбасете» своим примером показал маленьким командам: ничего невозможного нет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

17.01.2026, Сб

16:00 МСК

«Леванте» 

П1 - 1.15

Х - 8.80

П2 - 16.00

Турнир: чемпионат Испании, 20-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»274699-32
«Леванте» 642732-99

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026«Альбасете»

3:2

«Реал»

Кубок Испании

11.01.2026«Барселона»

3:2

«Реал»

Суперкубок Испании

08.01.2026«Атлетико»

1:2

«Реал»

Суперкубок Испании

04.01.2026«Реал»

5:1

«Бетис»

Ла Лига

20.12.2025«Реал»

2:0

«Севилья»

Ла Лига

Последние пять матчей «Леванте»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2026«Леванте» 

1:1

«Эспаньол»

Ла Лига

04.01.2026«Севилья»

0:3

«Леванте» 

Ла Лига

20.12.2025«Леванте» 

1:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

17.12.2025«Леонеса»

1:0

«Леванте» 

Кубок Испании

08.12.2025«Осасуна»

2:0

«Леванте» 

Ла Лига

Место в таблице

Свернуть

Перед началом тура мадридцы на четыре очка отстают от чемпиона и лидера. Гость столицы идет в таблице предпоследним.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона19161253-2049
2. Реал Мадрид19143241-1745
3. Вильярреал18132337-1741
4. Атлетико19115334-1738
5. Эспаньол19104523-2034
6. Бетис1978431-2529
7. Сельта1978425-2029
8. Атлетик1973917-2524
9. Эльче1958625-2423
10. Райо Вальекано1957716-2222
11. Реал Сосьедад1956824-2721
12. Хетафе19631015-2521
13. Жирона1956818-3421
14. Севилья19621124-3020
15. Осасуна19541018-2219
16. Алавес19541016-2419
17. Мальорка1946921-2818
18. Валенсия1938818-3117
19. Леванте18351021-3014
20. Овьедо1927109-2813

Прогноз на матч

Свернуть

Поражение в финале Суперкубка Испании стоило работы Хаби Алонсо. Но вместо резкого улучшения ситуации внезапная смена тренера привела к еще более громкому конфузу звезд «Реала» - первому в истории (!) поражению от заурядного «Альбасете» в Кубке.  По Мадриду моментально поползли слухи о следующей отставке - уже Альваро Арбелоа. На таком негативной фоне бывшему защитнику «сливочных» предстоит дебютировать на «Сантьяго Бернабеу» в новом качестве. 

Между прочим, аутсайдер, в отличие от фаворита, в этом году еще не проигрывал - внезапно разгромил «Севилью» на ее территории (3:0), а затем разделил дома очки с «Эспаньолом». Настроение у гостей явно получше, чем у хозяев. Плюс над ними не довлеет колоссальный груз ответственности и ожиданий. За поражение от Мбаппе и компании «Леванте» никто не осудит. А значит, можно расслабиться и попробовать показать свой лучший футбол. Мадрид крайне редко играет на ноль в защите, а в такой нервозной обстановке безошибочно отработать сзади невероятно сложно. Поэтому наш прогноз на субботу: обе забьют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Рюдигер, Менди, Милитао, Александер-Арнольд (все - травмы)

«Леванте»: Эльгесабаль, Бруге (оба - травмы)  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Леванте»:

Позиция«Реал»«Леванте»Позиция
Вратарь1. Куртуа13. РайанВратарь
Защитник2. Карвахаль22. ТольянЗащитник
Защитник17. Асенсио4. де ла ФуэнтеЗащитник
Защитник4. Алаба2. МореноЗащитник
Защитник18. Каррерас6. ПампинЗащитник
Полузащитник 5. Беллингем16. АрриагаПолузащитник
Полузащитник 14. Тчуамени10. МартинесПолузащитник 
Полузащитник8. Вальверде21. ЙонгПолузащитник
Нападающий11. Родриго24. АльваресПолузащитник
Нападающий7. Винисиус18. ЛосадаПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе9. РомероНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаЛуиш КаштруГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты WINLINE считают «Реал» явным фаворитом матча. Коэффициент 1.15 на П1 говорит сам за себя. Ничья котируется за 8.80. В случае же победы аутсайдера букмекер выплатит выигрыш по соответствующим ставкам в 16-кратном размере.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Леванте»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на крупную победу мадридцев - 3:0.

Будет ли матч «Реал» - «Леванте» результативным?

Коэффициент 1.28 на тотал больше 2.5 практически не оставляет в этом сомнений.

Кто тренирует «Реал»?

13 января «королевский» клуб возглавил 43-летний Альваро Арбелоа. Весь его руководящий опыт пока исчерпывается работой в нижних категориях мадридского гранда. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё