Реал Мадрид - Леванте, 17 января: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Поражение в финале Суперкубка Испании стоило работы Хаби Алонсо. Но вместо резкого улучшения ситуации внезапная смена тренера привела к еще более громкому конфузу звезд «Реала» - первому в истории (!) поражению от заурядного «Альбасете» в Кубке. По Мадриду моментально поползли слухи о следующей отставке - уже Альваро Арбелоа. На таком негативной фоне бывшему защитнику «сливочных» предстоит дебютировать на «Сантьяго Бернабеу» в новом качестве.

Между прочим, аутсайдер, в отличие от фаворита, в этом году еще не проигрывал - внезапно разгромил «Севилью» на ее территории (3:0), а затем разделил дома очки с «Эспаньолом». Настроение у гостей явно получше, чем у хозяев. Плюс над ними не довлеет колоссальный груз ответственности и ожиданий. За поражение от Мбаппе и компании «Леванте» никто не осудит. А значит, можно расслабиться и попробовать показать свой лучший футбол. Мадрид крайне редко играет на ноль в защите, а в такой нервозной обстановке безошибочно отработать сзади невероятно сложно. Поэтому наш прогноз на субботу: обе забьют.