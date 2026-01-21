Реал Мадрид - Леванте, 17 января: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботнем расписании испанской Ла Лиги под первым порядковым номером идет матч в столице. Мадридский «Реал» принимает «Леванте», вторая команда с начала таблицы против второй - с конца. Казалось бы, какая тут может быть интрига. «Альбасете» своим примером показал маленьким командам: ничего невозможного нет.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
17.01.2026, Сб
16:00 МСК
«Леванте»
|П1 - 1.15
Турнир: чемпионат Испании, 20-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|27
|4
|6
|99-32
|«Леванте»
|6
|4
|27
|32-99
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|«Альбасете»
3:2
«Реал»
Кубок Испании
|11.01.2026
|«Барселона»
3:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|08.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|04.01.2026
|«Реал»
5:1
«Бетис»
Ла Лига
|20.12.2025
|«Реал»
2:0
«Севилья»
Ла Лига
Последние пять матчей «Леванте»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2026
|«Леванте»
1:1
«Эспаньол»
Ла Лига
|04.01.2026
|«Севилья»
0:3
«Леванте»
Ла Лига
|20.12.2025
|«Леванте»
1:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|17.12.2025
|«Леонеса»
1:0
«Леванте»
Кубок Испании
|08.12.2025
|«Осасуна»
2:0
«Леванте»
Ла Лига
Перед началом тура мадридцы на четыре очка отстают от чемпиона и лидера. Гость столицы идет в таблице предпоследним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|19
|16
|1
|2
|53-20
|49
|2. Реал Мадрид
|19
|14
|3
|2
|41-17
|45
|3. Вильярреал
|18
|13
|2
|3
|37-17
|41
|4. Атлетико
|19
|11
|5
|3
|34-17
|38
|5. Эспаньол
|19
|10
|4
|5
|23-20
|34
|6. Бетис
|19
|7
|8
|4
|31-25
|29
|7. Сельта
|19
|7
|8
|4
|25-20
|29
|8. Атлетик
|19
|7
|3
|9
|17-25
|24
|9. Эльче
|19
|5
|8
|6
|25-24
|23
|10. Райо Вальекано
|19
|5
|7
|7
|16-22
|22
|11. Реал Сосьедад
|19
|5
|6
|8
|24-27
|21
|12. Хетафе
|19
|6
|3
|10
|15-25
|21
|13. Жирона
|19
|5
|6
|8
|18-34
|21
|14. Севилья
|19
|6
|2
|11
|24-30
|20
|15. Осасуна
|19
|5
|4
|10
|18-22
|19
|16. Алавес
|19
|5
|4
|10
|16-24
|19
|17. Мальорка
|19
|4
|6
|9
|21-28
|18
|18. Валенсия
|19
|3
|8
|8
|18-31
|17
|19. Леванте
|18
|3
|5
|10
|21-30
|14
|20. Овьедо
|19
|2
|7
|10
|9-28
|13
Поражение в финале Суперкубка Испании стоило работы Хаби Алонсо. Но вместо резкого улучшения ситуации внезапная смена тренера привела к еще более громкому конфузу звезд «Реала» - первому в истории (!) поражению от заурядного «Альбасете» в Кубке. По Мадриду моментально поползли слухи о следующей отставке - уже Альваро Арбелоа. На таком негативной фоне бывшему защитнику «сливочных» предстоит дебютировать на «Сантьяго Бернабеу» в новом качестве.
Между прочим, аутсайдер, в отличие от фаворита, в этом году еще не проигрывал - внезапно разгромил «Севилью» на ее территории (3:0), а затем разделил дома очки с «Эспаньолом». Настроение у гостей явно получше, чем у хозяев. Плюс над ними не довлеет колоссальный груз ответственности и ожиданий. За поражение от Мбаппе и компании «Леванте» никто не осудит. А значит, можно расслабиться и попробовать показать свой лучший футбол. Мадрид крайне редко играет на ноль в защите, а в такой нервозной обстановке безошибочно отработать сзади невероятно сложно. Поэтому наш прогноз на субботу: обе забьют.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|WINLINE
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Рюдигер, Менди, Милитао, Александер-Арнольд (все - травмы)
«Леванте»: Эльгесабаль, Бруге (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Леванте»:
|Позиция
|«Реал»
|«Леванте»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Райан
|Вратарь
|Защитник
|2. Карвахаль
|22. Тольян
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|4. де ла Фуэнте
|Защитник
|Защитник
|4. Алаба
|2. Морено
|Защитник
|Защитник
|18. Каррерас
|6. Пампин
|Защитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|16. Арриага
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|10. Мартинес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|21. Йонг
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
|24. Альварес
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|18. Лосада
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|9. Ромеро
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Луиш Каштру
|Главный тренер
Эксперты WINLINE считают «Реал» явным фаворитом матча. Коэффициент 1.15 на П1 говорит сам за себя. Ничья котируется за 8.80. В случае же победы аутсайдера букмекер выплатит выигрыш по соответствующим ставкам в 16-кратном размере.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на крупную победу мадридцев - 3:0.
Коэффициент 1.28 на тотал больше 2.5 практически не оставляет в этом сомнений.
13 января «королевский» клуб возглавил 43-летний Альваро Арбелоа. Весь его руководящий опыт пока исчерпывается работой в нижних категориях мадридского гранда.