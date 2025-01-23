Реал — Мальорка, 9 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

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Вслед
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
09.01.2025, Чт
22:00 МСК
«Мальорка»
|П1 - 1.40
Турнир: Суперкубок Испании, полуфинал
Стадион: «Король Абдалла Спорт Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|44
|16
|13
|147-69
|«Мальорка»
|13
|16
|44
|69-147
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2025
|«Минера»
0:5
«Реал»
Кубок Испании
|03.01.2025
|«Валенсия»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|22.12.2024
|«Реал»
4:2
«Севилья»
Ла Лига
|18.12.2024
|«Реал»
3:0
«Пачука»
Межконтинентальный кубок
|14.12.2024
|«Райо Вальекано»
3:3
«Реал»
Ла Лига
Последние пять игр «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2025
|«Понтеведра»
3:0
«Мальорка»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Хетафе»
0:1
«Мальорка»
Ла Лига
|14.12.2024
|«Мальорка»
2:1
«Жирона»
Ла Лига
|06.12.2024
|«Сельта»
2:0
«Мальорка»
Ла Лига
|03.12.2024
|«Мальорка»
1:5
«Барселона»
Ла Лига
«Реал» попал в Суперкубок Испании, выиграв чемпионат, а «Мальорка» как финалист Кубка страны. В 2024 году эти команды встречались трижды. В январе и апреле Мадрид победил с одинаковым счетом 1:0, а в нынешнем сезоне встреча команд Хагобы Аррасате и Карло Анчелотти на поле «Мальорки» завершилась вничью – 1:1.
В чемпионате Испании «Реал» занимает первое место, опережая на два очка «Атлетико», который, впрочем, имеет игру в запасе. «Мальорка» идет шестой – в 13 очках от «сливочных». Команда под руководством Аррасате здорово прогрессировала в этом сезоне.
В матчах с участием «Реала» в Ла Лиге забивается в среднем 3,2 мяча. У «Мальорки» игры получаются менее результативными – 2,1 гола. «Реал» стабильно пропускает в последних турах чемпионата, поэтому спрогнозируем, что и в предстоящему полуфинале Суперкубка Испании обе команды забьют.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травмированы).
«Мальорка»: нет.
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Мальорка»:
|Позиция
|«Реал»
|«Мальорка»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Грейф
|Вратарь
|Защитник
|17. Васкес
|23. Маффео
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|24. Вальент
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|21. Раильо
|Защитник
|Защитник
|23. Менди
|22. Мохика
|Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|11. Асано
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|8. Морландес
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Родриго
|5. Маскарель
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|10. Дардер
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|17. Ларин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|14. Родригес
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Хагоба Аррасате
|Главный тренер
Аналитики БК PARI предлагают коэффициент 1.40 на победу «Реал». Более выгодные ставки – на неожиданные результаты. Выигрыш «Мальорки» идет за 7.60, а ничья – за 4.90.
«Реал» очевидный фаворит пары. Если команда Карло Анчелотти не решит вопрос выхода в финал за 90 минут игры, это станет большим сюрпризом. «Мальорка» выдает хороший сезон, тем не менее класс ее футболистов заметно ниже.
«Реал» – действующий обладатель Суперкубка Испании. «Сливочные» 13 раз завоевывали этот трофей. Чаще побеждала только «Барселона» (14). В прошлом сезоне Мадрид переиграл в финале каталонцев со счетом 4:1 благодаря хет-трику Винисисуса Жуниора. «Мальорка» тоже однажды брала Суперкубок Испании – в 1998 году.
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