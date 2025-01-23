Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
6 января 20:01ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Испании по футболу

Реал — Мальорка, 9 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Мадрид идет за очередным трофеем
Руслан Ипполитов

Вслед 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

09.01.2025, Чт

22:00 МСК

«Мальорка»

П1 - 1.40

Х - 4.90

П2 - 7.60

Турнир: Суперкубок Испании, полуфинал

Стадион: «Король Абдалла Спорт Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Судьи: еще не определены

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»441613147-69
«Мальорка»13164469-147

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2025«Минера»

0:5

«Реал»

Кубок Испании

03.01.2025«Валенсия»

1:2

«Реал»

Ла Лига

22.12.2024«Реал»

4:2

«Севилья»

Ла Лига

18.12.2024«Реал»

3:0

«Пачука»

Межконтинентальный кубок

14.12.2024«Райо Вальекано»

3:3

«Реал»

Ла Лига

Последние пять игр «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2025«Понтеведра»

3:0

«Мальорка»

Кубок Испании

21.12.2024«Хетафе»

0:1

«Мальорка»

Ла Лига

14.12.2024«Мальорка»

2:1

«Жирона»

Ла Лига

06.12.2024«Сельта»

2:0

«Мальорка»

Ла Лига

03.12.2024«Мальорка»

1:5

«Барселона»

Ла Лига

Прогноз на матч

Свернуть

«Реал» попал в Суперкубок Испании, выиграв чемпионат, а «Мальорка» как финалист Кубка страны. В 2024 году эти команды встречались трижды. В январе и апреле Мадрид победил с одинаковым счетом 1:0, а в нынешнем сезоне встреча команд Хагобы Аррасате и Карло Анчелотти на поле «Мальорки» завершилась вничью – 1:1.

В чемпионате Испании «Реал» занимает первое место, опережая на два очка «Атлетико», который, впрочем, имеет игру в запасе. «Мальорка» идет шестой – в 13 очках от «сливочных». Команда под руководством Аррасате здорово прогрессировала в этом сезоне.

В матчах с участием «Реала» в Ла Лиге забивается в среднем 3,2 мяча. У «Мальорки» игры получаются менее результативными – 2,1 гола. «Реал» стабильно пропускает в последних турах чемпионата, поэтому спрогнозируем, что и в предстоящему полуфинале Суперкубка Испании обе команды забьют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В России матчи Суперкубка Испании показывает в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Найти трансляции можно также на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травмированы).

«Мальорка»: нет.

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Мальорка»:

Позиция«Реал»«Мальорка»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. ГрейфВратарь
Защитник17. Васкес 23. МаффеоЗащитник
Защитник14. Тчуамени24. ВальентЗащитник
Защитник22. Рюдигер21. РаильоЗащитник
Защитник23. Менди22. МохикаЗащитник
Полузащитник 10. Модрич 11. АсаноПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде8. МорландесПолузащитник 
Полузащитник11. Родриго5. МаскарельПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем10. ДардерПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор17. Ларин Нападающий
Нападающий9. Мбаппе14. РодригесНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиХагоба АррасатеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI предлагают коэффициент 1.40 на победу «Реал». Более выгодные ставки – на неожиданные результаты. Выигрыш «Мальорки» идет за 7.60, а ничья – за 4.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Реал» - «Мальорка»?

«Реал» очевидный фаворит пары. Если команда Карло Анчелотти не решит вопрос выхода в финал за 90 минут игры, это станет большим сюрпризом. «Мальорка» выдает хороший сезон, тем не менее класс ее футболистов заметно ниже. 

Сколько раз выигрывали Суперкубок Испании «Реал» и «Мальорка»?

«Реал» – действующий обладатель Суперкубка Испании. «Сливочные» 13 раз завоевывали этот трофей. Чаще побеждала только «Барселона» (14). В прошлом сезоне Мадрид переиграл в финале каталонцев со счетом 4:1 благодаря хет-трику Винисисуса Жуниора. «Мальорка» тоже однажды брала Суперкубок Испании – в 1998 году.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров