Реал — Мальорка, 9 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

«Реал» попал в Суперкубок Испании, выиграв чемпионат, а «Мальорка» как финалист Кубка страны. В 2024 году эти команды встречались трижды. В январе и апреле Мадрид победил с одинаковым счетом 1:0, а в нынешнем сезоне встреча команд Хагобы Аррасате и Карло Анчелотти на поле «Мальорки» завершилась вничью – 1:1.

В чемпионате Испании «Реал» занимает первое место, опережая на два очка «Атлетико», который, впрочем, имеет игру в запасе. «Мальорка» идет шестой – в 13 очках от «сливочных». Команда под руководством Аррасате здорово прогрессировала в этом сезоне.

В матчах с участием «Реала» в Ла Лиге забивается в среднем 3,2 мяча. У «Мальорки» игры получаются менее результативными – 2,1 гола. «Реал» стабильно пропускает в последних турах чемпионата, поэтому спрогнозируем, что и в предстоящему полуфинале Суперкубка Испании обе команды забьют.