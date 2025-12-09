Реал Мадрид - Манчестер Сити, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Под конец года «Реал» основательно забуксовал. Начиная с 1 ноября вице-чемпион Испании выиграл всего три матча, допустил столько же ничьих и дважды уступил. На своем поле команда Хаби Алонсо не побеждает больше месяца. В последнем туре Примеры «сливочные» и вовсе «сгорели» дома «Сельте» - 0:2. Во втором тайме хозяева поля получили два издевательских гола от гостей и две красные карточки - от рефери. «Сантьяго Бернабеу» освистал своих звезд. Понятно, какой реакции на этот конфуз ждет в среду тренер команды.

А у «Ман Сити» в последнее время что ни матч, то голевое шоу. Результаты говорят сами за себя: 3:2, 5:4, 3:0. Причем в последнем случае даже Холанду не пришлось включаться - в этот вечер в атаке блистали другие. Два из трех голов забили центральные защитники. Рубен Диаш забил пушечным ударом издали, Фоден набрал два очка по системе «гол+пас». Третий гол хозяев поля вышел поистине восхитительным: Шерки «рабоной» с правого фланга набросил мяч на Фодена, и тот в высоком прыжке переправил его в сетку. К игре в Мадриде команда Гвардиолы подходит в отличной форме.

За 10 последних матчей англичане забили 25 голов, испанцы - 17. Есть основания полагать, что в очной встрече они устроят яркую «голеаду». Наш прогноз на суперматч недели: тотал больше 2.5.