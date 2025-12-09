Ведомости
Реал Мадрид - Манчестер Сити, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Грандиозное зрелище в испанской столице!
Валентин Васильев

В среду, 10 декабря, пройдут заключительные матчи Общего этапа Лиги чемпионов в 2025 году. Среди обилия самых разнообразных вывесок явно выделяется мадридская афиша. В гости к «Реалу» едет «Манчестер Сити». Мимо такой пары любитель европейского топ-футбола точно не пройдет. Изучаем котировки аналитиков на битву грандов, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

10.12.2025, Ср

23:00 МСК

«Манчестер Сити» (Англия)

П1 - 2.45

Х - 4.00

П2 - 2.70

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»65529-29
«Манчестер Сити»55629-29

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025«Реал»

0:2

«Сельта»

Ла Лига

03.12.2025«Атлетик»

0:3

«Реал»

Ла Лига

30.11.2025«Жирона»

1:1

«Реал»

Ла Лига

26.11.2025«Олимпиакос»

3:4

«Реал»

Лига чемпионов

23.11.2025«Эльче»

2:2

«Реал»

Ла Лига

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

02.12.2025«Фулхэм»

4:5

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.11.2025«Манчестер Сити»

3:2

«Лидс»

АПЛ

25.11.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Байер»

Лига чемпионов

22.11.2025«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей соперников разделяют всего два очка. 

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

Под конец года «Реал» основательно забуксовал. Начиная с 1 ноября вице-чемпион Испании выиграл всего три матча, допустил столько же ничьих и дважды уступил. На своем поле команда Хаби Алонсо не побеждает больше месяца. В последнем туре Примеры  «сливочные» и вовсе «сгорели» дома «Сельте» - 0:2. Во втором тайме хозяева поля получили два издевательских гола от гостей и две красные карточки - от рефери. «Сантьяго Бернабеу» освистал своих звезд. Понятно, какой реакции на этот конфуз ждет в среду тренер команды.  

А у «Ман Сити» в последнее время что ни матч, то голевое шоу. Результаты говорят сами за себя: 3:2, 5:4, 3:0. Причем в последнем случае даже Холанду не пришлось включаться - в этот вечер в атаке блистали другие. Два из трех голов забили центральные защитники. Рубен Диаш забил пушечным ударом издали, Фоден набрал два очка по системе «гол+пас». Третий гол хозяев поля вышел поистине восхитительным: Шерки «рабоной» с правого фланга набросил мяч на Фодена, и тот в высоком прыжке переправил его в сетку. К игре в Мадриде команда Гвардиолы подходит в отличной форме. 

За 10 последних матчей англичане забили 25 голов, испанцы - 17. Есть основания полагать, что в очной встрече они устроят яркую «голеаду». Наш прогноз на суперматч недели: тотал больше 2.5.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Меди, Карвахаль, Александер-Арнольд (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма), Филлипс (запрет на участие в матчах)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «МС»:

Позиция«Реал»«МС»Позиция
Вратарь1. Куртуа25. ДоннаруммаВратарь
Защитник18. Каррерас27. НуньешЗащитник
Защитник22. Рюдигер3. ДиашЗащитник
Защитник3. Милитао24. ГвардиолЗащитник
Защитник17. Асенсио33. О'РайллиПолузащитник
Полузащитник14. Тчуамени16. РодриПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде4. РейндерсПолузащитник 
Полузащитник19. Себальос47. ФоденПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем11. ДокуПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе10. ШеркиПолузащитник
Нападающий7. Винисиус9. ХоландНападающий
Главный тренерХаби АлонсоХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Таких щедрых коэффициентов на домашнюю победу мадридцев в этом сезоне еще не встречалось. БЕТСИТИ умножит на 2.45 номинал сыгравшей ставки на успех хозяев поля. На гостей предложение еще более щедрое - 2.70. Успешное пари на ничью и вовсе обещает четырехкратный выигрыш.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Манчестер Сити»?

В линии точного БЕТСИТИ ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (7.00).

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Матче «Реал» - «Манчестер Сити» будет результативным?

Котировка 1.55 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности результативного матча. 

Забьют ли Мбаппе и Холанд?

В отдельной линии бетторам предлагается угадать авторов забитых мячей в Мадриде. Наивысшие шансы на гол, согласно расчетам экспертов, имеют Холанд (коэффициент 1.81 на тотал больше 0.5) и Мбаппе (1.82).

Где смотреть матч «Реал» - «Манчестер Сити»?

На территории РФ игры Лиги чемпионов транслирует Okko.

