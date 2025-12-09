Реал Мадрид - Манчестер Сити, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 10 декабря, пройдут заключительные матчи Общего этапа Лиги чемпионов в 2025 году. Среди обилия самых разнообразных вывесок явно выделяется мадридская афиша. В гости к «Реалу» едет «Манчестер Сити». Мимо такой пары любитель европейского топ-футбола точно не пройдет. Изучаем котировки аналитиков на битву грандов, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|6
|5
|5
|29-29
|«Манчестер Сити»
|5
|5
|6
|29-29
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2025
|«Реал»
0:2
«Сельта»
Ла Лига
|03.12.2025
|«Атлетик»
0:3
«Реал»
Ла Лига
|30.11.2025
|«Жирона»
1:1
«Реал»
Ла Лига
|26.11.2025
|«Олимпиакос»
3:4
«Реал»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Эльче»
2:2
«Реал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|02.12.2025
|«Фулхэм»
4:5
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:2
«Лидс»
АПЛ
|25.11.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Байер»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Перед очной встречей соперников разделяют всего два очка.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
Под конец года «Реал» основательно забуксовал. Начиная с 1 ноября вице-чемпион Испании выиграл всего три матча, допустил столько же ничьих и дважды уступил. На своем поле команда Хаби Алонсо не побеждает больше месяца. В последнем туре Примеры «сливочные» и вовсе «сгорели» дома «Сельте» - 0:2. Во втором тайме хозяева поля получили два издевательских гола от гостей и две красные карточки - от рефери. «Сантьяго Бернабеу» освистал своих звезд. Понятно, какой реакции на этот конфуз ждет в среду тренер команды.
А у «Ман Сити» в последнее время что ни матч, то голевое шоу. Результаты говорят сами за себя: 3:2, 5:4, 3:0. Причем в последнем случае даже Холанду не пришлось включаться - в этот вечер в атаке блистали другие. Два из трех голов забили центральные защитники. Рубен Диаш забил пушечным ударом издали, Фоден набрал два очка по системе «гол+пас». Третий гол хозяев поля вышел поистине восхитительным: Шерки «рабоной» с правого фланга набросил мяч на Фодена, и тот в высоком прыжке переправил его в сетку. К игре в Мадриде команда Гвардиолы подходит в отличной форме.
За 10 последних матчей англичане забили 25 голов, испанцы - 17. Есть основания полагать, что в очной встрече они устроят яркую «голеаду». Наш прогноз на суперматч недели: тотал больше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Меди, Карвахаль, Александер-Арнольд (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма), Филлипс (запрет на участие в матчах)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «МС»:
|Позиция
|«Реал»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|18. Каррерас
|27. Нуньеш
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|3. Милитао
|24. Гвардиол
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|33. О'Райлли
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Себальос
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|11. Доку
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|10. Шерки
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Таких щедрых коэффициентов на домашнюю победу мадридцев в этом сезоне еще не встречалось. БЕТСИТИ умножит на 2.45 номинал сыгравшей ставки на успех хозяев поля. На гостей предложение еще более щедрое - 2.70. Успешное пари на ничью и вовсе обещает четырехкратный выигрыш.
В линии точного БЕТСИТИ ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (7.00).
Котировка 1.55 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности результативного матча.
В отдельной линии бетторам предлагается угадать авторов забитых мячей в Мадриде. Наивысшие шансы на гол, согласно расчетам экспертов, имеют Холанд (коэффициент 1.81 на тотал больше 0.5) и Мбаппе (1.82).
На территории РФ игры Лиги чемпионов транслирует Okko.