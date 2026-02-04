Реал Мадрид – Райо Вальекано, 1 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В рамках 22-го тура Ла Лиги состоится мадридское дерби между «Реалом» и «Райо Вальекано». В середине января после увольнения Хаби Алонсо «Реал» возглавил Альваро Арбелоа. С ним мадридский гранд успешно идет в Ла Лиге, но не в Лиге чемпионов. Сможет ли «Реал» разгромить испанского аутсайдера?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
01.02.2026, Вс
16:00 МСК
«Райо Вальекано» (Мадрид)
|П1 - 1,26
Турнир: чемпионат Испании, 22-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Хуан Мартинес
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Мадрид»
|33
|7
|7
|119:48
|«Райо Вальекано»
|7
|7
|33
|48:119
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Бенфика»
4:2
«Реал Мадрид»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Вильярреал»
0:2
«Реал Мадрид»
Ла Лига
|20.01.2026
|«Реал Мадрид»
6:1
«Монако»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Реал Мадрид»
2:0
«Леванте»
Ла Лига
|14.01.2026
|«Альбасете»
3:2
«Реал Мадрид»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Райо Вальекано»
1:3
«Осасуна»
Ла Лига
|18.01.2026
|«Сельта»
3:0
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|14.01.2026
|«Алавес»
2:0
«Райо Вальекано»
Кубок Испании
|11.01.2026
|«Райо Вальекано»
2:1
«Мальорка»
Ла Лига
|06.01.2026
|«Гранада»
1:3
«Райо Вальекано»
Кубок Испании
«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на одно очко. «Райо» - четвертый с конца.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|21
|17
|1
|3
|57-22
|52
|2
|Реал Мадрид
|21
|16
|3
|2
|45-17
|51
|3
|Атлетико Мадрид
|21
|13
|5
|3
|38-17
|44
|4
|Вильярреал
|20
|13
|2
|5
|37-21
|41
|5
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|6
|Бетис
|21
|8
|8
|5
|34-27
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|8
|8
|4
|28-20
|32
|8
|Эльче
|20
|5
|9
|6
|27-26
|24
|9
|Реал Сосьедад
|21
|7
|6
|8
|29-29
|27
|10
|Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21-24
|22
|11
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20-34
|24
|12
|Алавес
|20
|5
|4
|11
|16-25
|19
|13
|Севилья
|20
|6
|3
|11
|26-32
|21
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|7
|3
|10
|19-28
|24
|15
|Валенсия
|20
|4
|8
|8
|19-31
|20
|16
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15-26
|21
|17
|Райо Вальекано
|20
|5
|7
|8
|16-25
|22
|18
|Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24-30
|21
|19
|Леванте
|19
|3
|5
|11
|11-32
|14
|20
|Реал Овьедо
|20
|2
|7
|11
|11-31
|13
В Ла Лиге «Реал» идет с пятиматчевой победной серией. В последней встрече он обыграл четвертую команду чемпионата - «Вильярреал». За скобки можно вынести поражения от «Бенифики» в ЛЧ и «Альбасете» в Кубке. «Райо» же за последние 10 туров Ла Лиги одержал всего одну победу. Даже при некоторой нестабильности «Реала» при новом тренере он должен уверенно обыгрывать аутсайдера в домашнем матче. Поэтому предлагаем рассотреть ставку на победу «Реала» с форой от двух мячей.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Милитао, Менди, Александер-Арнольд, Рюдигер (все - травмы)
«Райо Вальекано»: Мендес, Мумин (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Мадрид» - «Райо Вальекано»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Райо Вальекано»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Баталья
|Вратарь
|Защитник
|18. Каррерас
|20. Баллиу
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|24. Лежен
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|32. Менди
|Защитник
|Защитник
|8. Вальверде
|3. Чаваррия
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|6. Сисс
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|23. Валентин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|12. Акомах
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|7. Паласон
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
|18. Гарсия
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мбаппе
|19. де Фрутос
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Иньиго Перес
|Главный тренер
Эксперты PARI высоко оценивают шансы «Реала» на итоговую победу - на соответствующий маркер предложен коэффициент 1,25. Успех «Райо» оценивается в 11,50. На ничейный исход можно поставить за 6,00.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 7.00. С такой котировкой можно поставить на победу «Реала» со счетом 2:0.
На тотал больше 2,5 установлен коэффициент 1,47.