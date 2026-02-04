Ведомости
Реал Мадрид – Райо Вальекано, 1 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Реал продлит победную серию в Ла Лиге до шести матчей?
Валентин Васильев

В рамках 22-го тура Ла Лиги состоится мадридское дерби между «Реалом» и «Райо Вальекано». В середине января после увольнения Хаби Алонсо «Реал» возглавил Альваро Арбелоа. С ним мадридский гранд успешно идет в Ла Лиге, но не в Лиге чемпионов. Сможет ли «Реал» разгромить испанского аутсайдера?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

01.02.2026, Вс

16:00 МСК

«Райо Вальекано» (Мадрид) 

П1 - 1,26

Х - 6,00

П2 - 11,50

Турнир: чемпионат Испании, 22-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: Хуан Мартинес

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Мадрид»3377119:48
«Райо Вальекано» 773348:119

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Бенфика»

4:2

«Реал Мадрид»

Лига чемпионов

24.01.2026«Вильярреал»

0:2

«Реал Мадрид»

Ла Лига

20.01.2026«Реал Мадрид»

6:1

«Монако»

Лига чемпионов

17.01.2026«Реал Мадрид»

2:0

«Леванте»

Ла Лига

14.01.2026«Альбасете»

3:2

«Реал Мадрид»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Райо Вальекано»

1:3

«Осасуна»

Ла Лига

18.01.2026«Сельта»

3:0

«Райо Вальекано»

Ла Лига

14.01.2026«Алавес»

2:0

«Райо Вальекано»

Кубок Испании

11.01.2026«Райо Вальекано»

2:1

«Мальорка»

Ла Лига

06.01.2026«Гранада»

1:3

«Райо Вальекано»

Кубок Испании

Место в таблице

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на одно очко. «Райо» - четвертый с конца.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона21171357-2252
2Реал Мадрид21163245-1751
3Атлетико Мадрид21135338-1744
4Вильярреал20132537-2141
5Эспаньол22104826-2734
6Бетис2188534-2732
7Сельта Виго2088428-2032
8Эльче2059627-2624
9Реал Сосьедад2176829-2927
10Осасуна20641021-2422
11Жирона2066820-3424
12Алавес20541116-2519
13Севилья20631126-3221
14Атлетик Бильбао20731019-2824
15Валенсия2048819-3120
16Хетафе20631115-2621
17Райо Вальекано2057816-2522
18Мальорка2056924-3021
19Леванте19351111-3214
20Реал Овьедо20271111-3113

Прогноз на матч

В Ла Лиге «Реал» идет с пятиматчевой победной серией. В последней встрече он обыграл четвертую команду чемпионата - «Вильярреал». За скобки можно вынести поражения от «Бенифики» в ЛЧ и «Альбасете» в Кубке. «Райо» же за последние 10 туров Ла Лиги одержал всего одну победу. Даже при некоторой нестабильности «Реала» при новом тренере он должен уверенно обыгрывать аутсайдера в домашнем матче. Поэтому предлагаем рассотреть ставку на победу «Реала» с форой от двух мячей. 

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Реал Мадрид»: Милитао, Менди, Александер-Арнольд, Рюдигер (все - травмы)

«Райо Вальекано»: Мендес, Мумин (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Мадрид» - «Райо Вальекано»:

Позиция«Реал Мадрид»«Райо Вальекано»Позиция
Вратарь1. Куртуа13. БатальяВратарь
Защитник18. Каррерас20. БаллиуЗащитник
Защитник24. Хейсен24. ЛеженЗащитник
Защитник17. Асенсио32. МендиЗащитник
Защитник8. Вальверде3. ЧаваррияЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени6. СиссПолузащитник
Полузащитник15. Гюлер23. ВалентинПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем12. АкомахПолузащитник
Нападающий7. Винисиус7. ПаласонПолузащитник
Нападающий11. Родриго18. ГарсияНападающий
Нападающий10. Мбаппе19. де ФрутосНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаИньиго ПересГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI высоко оценивают шансы «Реала» на итоговую победу - на соответствующий маркер предложен коэффициент 1,25. Успех «Райо» оценивается в 11,50. На ничейный исход можно поставить за 6,00.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Реал Мадрид» - «Райо Вальекано»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 7.00. С такой котировкой можно поставить на победу «Реала» со счетом 2:0.

Будет ли матч «Реал Мадрид» - «Райо Вальекано» результативным?

На тотал больше 2,5 установлен коэффициент 1,47.

