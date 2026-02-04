Реал Мадрид – Райо Вальекано, 1 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В Ла Лиге «Реал» идет с пятиматчевой победной серией. В последней встрече он обыграл четвертую команду чемпионата - «Вильярреал». За скобки можно вынести поражения от «Бенифики» в ЛЧ и «Альбасете» в Кубке. «Райо» же за последние 10 туров Ла Лиги одержал всего одну победу. Даже при некоторой нестабильности «Реала» при новом тренере он должен уверенно обыгрывать аутсайдера в домашнем матче. Поэтому предлагаем рассотреть ставку на победу «Реала» с форой от двух мячей.