Реал Сосьедад - Севилья, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

На стыке зимы и весны «Реал Сосьедад» прошел испытание тремя топами в трех разных турнирах: «Реал» в Кубке Испании, «Барселона» - в Примере, «Манчестер Юнайтед» - в Лиге Европы. Два первых матча, против соотечественников, баски проиграли, с англичанами сделали дома ничью. Дальше, по идее, сан-себастьянцам должно быть чуть легче.

У «Севильи» есть одно неоспоримое преимущество перед соперником: ей не приходится разрываться между тремя турнирами. Андалузцы спокойненько себе играют в недельном цикле. В этом году в чемпионате они потерпели всего одно поражение в восьми турах - от каталонского лидера. Обращает на себя внимание, что половина этих матчей завершилась со счетом 1:1 - любимый счет подопечных Пимьенты в последнее время.

Баски, наоборот, за две трети зимы не сделали ни одной ничьей - первая пришлась на начало марта. Учитывая плюс-минус равный класс команд и севильский тренд, есть смысл рассмотреть вариант со ставкой на обоюдное взятие ворот.

Бонусы на матч