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7 марта 16:34ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Сосьедад - Севилья, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Ждем возвращения Захаряна
Валентин Васильев

Программу воскресного игрового дня в испанской Примере закроет матч в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сразится с «Севильей». Выбираем ставку на встречу турнирных соседей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Испания)

09.03.2025, Вс

23:00 МСК

«Севилья»

П1 - 2.20

Х - 3.25

П2 - 3.70

Турнир:  чемпионат Испании, 27-й тур

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания)

Форма команд

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Последние пять игр «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025

«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«Барселона»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал Сосьедад»

3:0

«Леганес»

Примера

20.02.2025

«Реал Сосьедад»

5:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Севилья»

Примера

24.02.2025«Севилья»

1:1

«Барселона»

Примера

16.02.2025«Вальядолид»

0:4

«Севилья»

Примера

09.02.2025«Севилья»

1:4

«Барселона»

Примера

01.02.2025«Хетафе»

0:0

«Севилья»

Примера

Турнирное положение

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К старту 27-го тура соперники расположились по соседству. Команды разделяет всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Атлетико26168243-1656
3. Реал Мадрид26166455-2554
4. Атлетик26139444-2348
5. Вильярреал25128548-3544
6. Бетис26108834-3338
7. Мальорка261061025-3236
8. Райо Вальекано2699828-2736
9. Реал Сосьедад261041223-2734
10. Сельта26961138-4033
11. Севилья2689931-3633
12. Осасуна26712732-3733
13. Жирона26951234-3932
14. Хетафе26791021-2130
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес26691123-3827
17. Лас-Пальмас26661430-4424
18. Валенсия26591228-4424
19. Алавес26581329-4023
20. Вальядолид26441817-6016

Прогноз на матч

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На стыке зимы и весны «Реал Сосьедад» прошел испытание тремя топами в трех разных турнирах: «Реал» в Кубке Испании, «Барселона» - в Примере, «Манчестер Юнайтед» - в Лиге Европы. Два первых матча, против соотечественников, баски проиграли, с англичанами сделали дома ничью. Дальше, по идее, сан-себастьянцам должно быть чуть легче. 

У «Севильи» есть одно неоспоримое преимущество перед соперником: ей не приходится разрываться между тремя турнирами. Андалузцы спокойненько себе играют в недельном цикле. В этом году в чемпионате они потерпели всего одно поражение в восьми турах - от каталонского лидера. Обращает на себя внимание, что половина этих матчей завершилась со счетом 1:1 - любимый счет подопечных Пимьенты в последнее время. 

Баски, наоборот, за две трети зимы не сделали ни одной ничьей - первая пришлась на начало марта. Учитывая плюс-минус равный класс команд и севильский тренд, есть смысл рассмотреть вариант со ставкой на обоюдное взятие ворот. 

 Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Стране Басков в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах официальных букмекеров.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»:  нет

«Севилья»:  Локонга, Куасси, Ньянзу (оба - травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Севилья»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Севилья»

Позиция

Вратарь1. Ремиро13. Нюланд

Вратарь

Защитник27. Арамбуру4. Салас

Защитник

Защитник5. Субельдия22. Баде

Защитник

Защитник21. Агер6. Гудель

Защитник

Защитник12. Лопес3. Педроса

Защитник

Полузащитник 4. Субименди20. Соу

Защитник

Полузащитник 24. Сучич12. Локонга

Полузащитник 

Полузащитник23. Мендес17. Ньигес

Полузащитник

Полузащитник14. Кубо11. Лукебакио

Полузащитник

Полузащитник28. Марин5. Варгас

Полузащитник

Нападающий10. Оярсабаль7. Ромеро

Нападающий

Главный тренерИманол АльгуасильГарсия Пимьента

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» предлагает высокие коэффициенты на самые популярные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 2.20, а его соперника - за 3.70. На ничью можно поставить по кэфу 3.25.

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