Реал Сосьедад - Севилья, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу воскресного игрового дня в испанской Примере закроет матч в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сразится с «Севильей». Выбираем ставку на встречу турнирных соседей.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Испания)
09.03.2025, Вс
23:00 МСК
«Севилья»
|П1 - 2.20
Турнир: чемпионат Испании, 27-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания)
Последние пять игр «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.03.2025
«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал Сосьедад»
3:0
«Леганес»
Примера
20.02.2025
«Реал Сосьедад»
5:2
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Севилья»
Примера
|24.02.2025
|«Севилья»
1:1
«Барселона»
Примера
|16.02.2025
|«Вальядолид»
0:4
«Севилья»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
|01.02.2025
|«Хетафе»
0:0
«Севилья»
Примера
К старту 27-го тура соперники расположились по соседству. Команды разделяет всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Атлетико
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|3. Реал Мадрид
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4. Атлетик
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Бетис
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7. Мальорка
|26
|10
|6
|10
|25-32
|36
|8. Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|9. Реал Сосьедад
|26
|10
|4
|12
|23-27
|34
|10. Сельта
|26
|9
|6
|11
|38-40
|33
|11. Севилья
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|12. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|13. Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|14. Хетафе
|26
|7
|9
|10
|21-21
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|26
|6
|9
|11
|23-38
|27
|17. Лас-Пальмас
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|18. Валенсия
|26
|5
|9
|12
|28-44
|24
|19. Алавес
|26
|5
|8
|13
|29-40
|23
|20. Вальядолид
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
На стыке зимы и весны «Реал Сосьедад» прошел испытание тремя топами в трех разных турнирах: «Реал» в Кубке Испании, «Барселона» - в Примере, «Манчестер Юнайтед» - в Лиге Европы. Два первых матча, против соотечественников, баски проиграли, с англичанами сделали дома ничью. Дальше, по идее, сан-себастьянцам должно быть чуть легче.
У «Севильи» есть одно неоспоримое преимущество перед соперником: ей не приходится разрываться между тремя турнирами. Андалузцы спокойненько себе играют в недельном цикле. В этом году в чемпионате они потерпели всего одно поражение в восьми турах - от каталонского лидера. Обращает на себя внимание, что половина этих матчей завершилась со счетом 1:1 - любимый счет подопечных Пимьенты в последнее время.
Баски, наоборот, за две трети зимы не сделали ни одной ничьей - первая пришлась на начало марта. Учитывая плюс-минус равный класс команд и севильский тренд, есть смысл рассмотреть вариант со ставкой на обоюдное взятие ворот.
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: нет
«Севилья»: Локонга, Куасси, Ньянзу (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Севилья»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Севилья»
Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|13. Нюланд
Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|4. Салас
Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
|22. Баде
Защитник
|Защитник
|21. Агер
|6. Гудель
Защитник
|Защитник
|12. Лопес
|3. Педроса
Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|20. Соу
Защитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|12. Локонга
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|17. Ньигес
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|11. Лукебакио
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Марин
|5. Варгас
Полузащитник
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|7. Ромеро
Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Гарсия Пимьента
Главный тренер
«Лига Ставок» предлагает высокие коэффициенты на самые популярные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 2.20, а его соперника - за 3.70. На ничью можно поставить по кэфу 3.25.
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Партнерский проект