Реал — Унион, 20 сентября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

«Реал» в контексте результатов идеально начал сезон, да и игру команда демонстрирует вполне уверенную - и это при нескольких значимых потерь в составе. Еврокубковый опыт футболистов мадридцев в разы выше, чем у их ближайших соперников, что вкупе с общим превосходством в классе и хорошей формой наверняка позволит хозяевам набрать три очка. При этом одним голом команды вряд ли ограничатся - у «Униона» все матчи сезона получились верховыми, в двух последних он пропустил минимум дважды. У «Реала» же в четырех из пяти встреч сезона был пробит ТБ (1,5). Его и пробуем заиграть в комбинации с П1.