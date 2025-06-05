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18 сентября 16:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Реал — Унион, 20 сентября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Мадрид или Берлин?
Александр Бокулёв

В среду, 20 сентября, испанский «Реал» стартует в Лиге чемпионов игрой с немецким «Унионом». Сумеет ли берлинская команда преподнести сенсацию в столичном противостоянии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания) 

20.09.2023, Ср

19:45 МСК

«Унион» (Берлин, Германия)

П1 - 1,37

Х - 5,10

П2 - 9,00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа C, первый тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Судьи: Эспен Эскос (главный арбитр, Норвегия), Ян-Эрик Энган, Исаак Башевкин (ассистенты, Норвегия), Кристоффер Хагенес (резервный, Норвегия)

Форма команд

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История матчей:

Команды ранее никогда не проводили очных встреч.

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2023«Реал»

2:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

02.09.2023«Реал»

2:1

«Хетафе»

Ла Лига

25.08.2023«Сельта»

0:1

«Реал»

Ла Лига

19.08.2023«Альмерия»

1:3

«Реал»

Ла Лига

12.08.2023«Атлетик»

0:2

«Реал»

Ла Лига

Последние пять игр «Униона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2023«Вольфсбург»

2:1

«Унион»

Бундеслига

03.09.2023«Унион»

0:3

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

26.08.2023«Дармштадт»

1:4

«Унион»

Бундеслига

20.08.2023«Унион»

4:1

«Майнц»

Бундеслига

13.08.2023«Астория»

0:4

«Унион»

Кубок Германии

Место в турнирной таблице

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Перед стартом группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал максимальные 15 очков в пяти турах Примеры, где единолично лидирует. У «Униона» шесть баллов после четырех сыгранных встреч, команда идет на восьмой позиции в Бундеслиге.

Прогноз на матч

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«Реал» в контексте результатов идеально начал сезон, да и игру команда демонстрирует вполне уверенную - и это при нескольких значимых потерь в составе. Еврокубковый опыт футболистов мадридцев в разы выше, чем у их ближайших соперников, что вкупе с общим превосходством в классе и хорошей формой наверняка позволит хозяевам набрать три очка. При этом одним голом команды вряд ли ограничатся - у «Униона» все матчи сезона получились верховыми, в двух последних он пропустил минимум дважды. У «Реала» же в четырех из пяти встреч сезона был пробит ТБ (1,5). Его и пробуем заиграть в комбинации с П1.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Реала» и «Униона» бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Куртуа, Гюлер, Винисиус, Милитао (все - травмы)

«Унион Берлин»: Шефер, Дель, Хедира, Беккер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Унион Берлин»:

Позиция«Реал»«Унион Берлин»Позиция
Вратарь25. Аррисабалага1. РённовВратарь
Защитник2. Карвахаль31. КнохеЗащитник
Защитник4. Алаба5. ДукеЗащитник
Защитник22. Рюдигер4. ЛейтеЗащитник
Защитник20. Гарсия28. ТриммельПолузащитник
Полузащитник8. Кроос6. ГосенсПолузащитник
Полузащитник 10. Модрич19. ХаберерПолузащитник 
Полузащитник5. Беллингем20. ЛайдуниПолузащитник
Полузащитник15. Вальверде33. КралПолузащитник
Нападающий11. Родриго11. ФофанаНападающий
Нападающий14. Хоселу17. БехренсНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиУрс ФишерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предлагают скромную котировку на победу «Реала» - 1,37. Куда интереснее коэффициенты на остальные два исхода: так, поставить на ничью можно за 5,10, а на выигрыш «Униона» - за 9,00. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Реал» – «Унион Берлин»?

Букмекеры ожидаемо выделяют хозяев как явных фаворитов.

Где смотреть бесплатно матч «Реал» – «Унион Берлин»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Начало эфира - 19:30 по московскому времени.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

Кто играет в группе с «Реалом» и «Унионом»?

Две другие команды группы C - итальянский «Наполи» (Неаполь) и португальская «Брага».

Сколько раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов?

Мадридский клуб - самый титулованный в истории турнира. «Реал» 14 раз побеждал в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

UPD: результат

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«Реал» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Беллингема на 90+4 минуте.

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