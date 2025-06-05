Реал — Унион, 20 сентября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

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В среду, 20 сентября, испанский «Реал» стартует в Лиге чемпионов игрой с немецким «Унионом». Сумеет ли берлинская команда преподнести сенсацию в столичном противостоянии?
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа C, первый тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Судьи: Эспен Эскос (главный арбитр, Норвегия), Ян-Эрик Энган, Исаак Башевкин (ассистенты, Норвегия), Кристоффер Хагенес (резервный, Норвегия)
История матчей:
Команды ранее никогда не проводили очных встреч.
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2023
|«Реал»
2:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|02.09.2023
|«Реал»
2:1
«Хетафе»
Ла Лига
|25.08.2023
|«Сельта»
0:1
«Реал»
Ла Лига
|19.08.2023
|«Альмерия»
1:3
«Реал»
Ла Лига
|12.08.2023
|«Атлетик»
0:2
«Реал»
Ла Лига
Последние пять игр «Униона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2023
|«Вольфсбург»
2:1
«Унион»
Бундеслига
|03.09.2023
|«Унион»
0:3
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|26.08.2023
|«Дармштадт»
1:4
«Унион»
Бундеслига
|20.08.2023
|«Унион»
4:1
«Майнц»
Бундеслига
|13.08.2023
|«Астория»
0:4
«Унион»
Кубок Германии
Перед стартом группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал максимальные 15 очков в пяти турах Примеры, где единолично лидирует. У «Униона» шесть баллов после четырех сыгранных встреч, команда идет на восьмой позиции в Бундеслиге.
«Реал» в контексте результатов идеально начал сезон, да и игру команда демонстрирует вполне уверенную - и это при нескольких значимых потерь в составе. Еврокубковый опыт футболистов мадридцев в разы выше, чем у их ближайших соперников, что вкупе с общим превосходством в классе и хорошей формой наверняка позволит хозяевам набрать три очка. При этом одним голом команды вряд ли ограничатся - у «Униона» все матчи сезона получились верховыми, в двух последних он пропустил минимум дважды. У «Реала» же в четырех из пяти встреч сезона был пробит ТБ (1,5). Его и пробуем заиграть в комбинации с П1.
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БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Реала» и «Униона» бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Реал»: Куртуа, Гюлер, Винисиус, Милитао (все - травмы)
«Унион Берлин»: Шефер, Дель, Хедира, Беккер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Унион Берлин»:
|Позиция
|«Реал»
|«Унион Берлин»
|Позиция
|Вратарь
|25. Аррисабалага
|1. Рённов
|Вратарь
|Защитник
|2. Карвахаль
|31. Кнохе
|Защитник
|Защитник
|4. Алаба
|5. Дуке
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|4. Лейте
|Защитник
|Защитник
|20. Гарсия
|28. Триммель
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Кроос
|6. Госенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|19. Хаберер
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|20. Лайдуни
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Вальверде
|33. Крал
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
|11. Фофана
|Нападающий
|Нападающий
|14. Хоселу
|17. Бехренс
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Урс Фишер
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предлагают скромную котировку на победу «Реала» - 1,37. Куда интереснее коэффициенты на остальные два исхода: так, поставить на ничью можно за 5,10, а на выигрыш «Униона» - за 9,00.
Букмекеры ожидаемо выделяют хозяев как явных фаворитов.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Начало эфира - 19:30 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Две другие команды группы C - итальянский «Наполи» (Неаполь) и португальская «Брага».
Мадридский клуб - самый титулованный в истории турнира. «Реал» 14 раз побеждал в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.
«Реал» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Беллингема на 90+4 минуте.