Рейнджерс – Питтсбург, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Прервут ли неудачную серию «синерубашечники»?
Валентин Васильев

«Рейнджерс» против «Питтсбурга» – своего рода классическое противостояние в Национальной хоккейной лиге. Коллектив из Нью-Йорка переживает непростые времена, а «пингвины» пока выступают без своего вожака Сидни Кросби. Кому достанется победа?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс»

28.02.2026, Сб

20:30 МСК

«Питтсбург Пингвинз»

П1 - 2.55

Х - 4.20

П2 - 2.58

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон сквер гарден» (Нью-Йорк, США)

Форма команд

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рейнджерс»46053294-312
«Питтсбург»53046312-294

Последние пять матчей «Рейнджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.02.2026«Рейнджерс»

2:3 (ОТ)

«Филадельфия»

06.02.2026«Рейнджерс»

0:2

«Каролина»

31.01.2026«Питтсбург»

6:5

«Рейнджерс»
30.01.2026«Рейнджерс»

1:2

«Айлендерс»
29.01.2026«Айлендерс»

5:2

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Питтсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.02.2026«Питтсбург»

4:1

«Нью-Джерси»
06.02.2026«Баффало»

2:5

«Питтсбург»
04.02.2026«Айлендерс»

5:4 (ОТ)

«Питтсбург»
03.02.2026«Питтсбург»

2:3

   «Оттава»

31.01.2026«Питтсбург»

6:5

«Рейнджерс»

Прогноз на матч

«Рейнджерс» находится в стадии перестройки. Так, недавно команда из Нью-Йорка обменяла одного из лучших бомбардиров команды Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». В турнирной таблице «синерубашечники» уже на 20 очков отстают от зоны плей-офф.

«Питтсбург», в свою очередь, в первом матче после олимпийской паузы достойно смотрелся против «Нью-Джерси» в отсутствие своей главной звезды – Сидни Кросби. Хоккеисты «Пингвинз» эффективно проявляют себя в атаке, забивая в среднем 3,4 гола за игру, что является третьим показателем в лиге.

Нет предпосылок к тому, что у «Рейнджерс» прервется черная полоса. «Питтсбург» грамотно противостоит командам, которые не соблюдают игровой баланс на дистанции всего матча. Склоняемся к тому, что «Пингвинз» одержит итоговую победу.

Наш прогноз: победа «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов за коэффициент 1,87.

Свернуть
Трансляции

Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Эксперты Winline примерно одинаково оценивают шансы команд на победу в основное время. Успех хозяев котируется за 2,50, на гостей можно поставить по котировке 2,40. Ничья в основное время приумножит банк беттора более чем в четыре раза - 4,20.

