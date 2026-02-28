Рейнджерс – Питтсбург, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Рейнджерс» находится в стадии перестройки. Так, недавно команда из Нью-Йорка обменяла одного из лучших бомбардиров команды Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». В турнирной таблице «синерубашечники» уже на 20 очков отстают от зоны плей-офф.

«Питтсбург», в свою очередь, в первом матче после олимпийской паузы достойно смотрелся против «Нью-Джерси» в отсутствие своей главной звезды – Сидни Кросби. Хоккеисты «Пингвинз» эффективно проявляют себя в атаке, забивая в среднем 3,4 гола за игру, что является третьим показателем в лиге.

Нет предпосылок к тому, что у «Рейнджерс» прервется черная полоса. «Питтсбург» грамотно противостоит командам, которые не соблюдают игровой баланс на дистанции всего матча. Склоняемся к тому, что «Пингвинз» одержит итоговую победу.

Наш прогноз: победа «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов за коэффициент 1,87.