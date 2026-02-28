Рейнджерс – Питтсбург, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
«Рейнджерс» против «Питтсбурга» – своего рода классическое противостояние в Национальной хоккейной лиге. Коллектив из Нью-Йорка переживает непростые времена, а «пингвины» пока выступают без своего вожака Сидни Кросби. Кому достанется победа?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон сквер гарден» (Нью-Йорк, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|46
|0
|53
|294-312
|«Питтсбург»
|53
|0
|46
|312-294
Последние пять матчей «Рейнджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.02.2026
|«Рейнджерс»
2:3 (ОТ)
«Филадельфия»
|06.02.2026
|«Рейнджерс»
0:2
«Каролина»
|31.01.2026
|«Питтсбург»
6:5
|«Рейнджерс»
|30.01.2026
|«Рейнджерс»
1:2
|«Айлендерс»
|29.01.2026
|«Айлендерс»
5:2
|«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Питтсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.02.2026
|«Питтсбург»
4:1
|«Нью-Джерси»
|06.02.2026
|«Баффало»
2:5
|«Питтсбург»
|04.02.2026
|«Айлендерс»
5:4 (ОТ)
|«Питтсбург»
|03.02.2026
|«Питтсбург»
2:3
«Оттава»
|31.01.2026
|«Питтсбург»
6:5
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» находится в стадии перестройки. Так, недавно команда из Нью-Йорка обменяла одного из лучших бомбардиров команды Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». В турнирной таблице «синерубашечники» уже на 20 очков отстают от зоны плей-офф.
«Питтсбург», в свою очередь, в первом матче после олимпийской паузы достойно смотрелся против «Нью-Джерси» в отсутствие своей главной звезды – Сидни Кросби. Хоккеисты «Пингвинз» эффективно проявляют себя в атаке, забивая в среднем 3,4 гола за игру, что является третьим показателем в лиге.
Нет предпосылок к тому, что у «Рейнджерс» прервется черная полоса. «Питтсбург» грамотно противостоит командам, которые не соблюдают игровой баланс на дистанции всего матча. Склоняемся к тому, что «Пингвинз» одержит итоговую победу.
Наш прогноз: победа «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов за коэффициент 1,87.
Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.
Эксперты Winline примерно одинаково оценивают шансы команд на победу в основное время. Успех хозяев котируется за 2,50, на гостей можно поставить по котировке 2,40. Ничья в основное время приумножит банк беттора более чем в четыре раза - 4,20.
