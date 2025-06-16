Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 июня 7:17ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ривер Плейт - Урава Ред Даймондз, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Обе команды уже были призерами турнира
Валентин Васильев

Групповой турнир клубного чемпионата мира по футболу предлагает множество уникальных межконтинентальных противостояний, невозможных больше ни в одном турнире.  Например, во вторник, 17 июня, в Сиэтле сойдутся элитные представители Аргентины и Японии. Причем в комфортное для нашего зрителя время. Изучаем линии легальных букмекеров на игру «Ривер Плейт»  с «Уравой Ред Даймондз».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

17.06.2025, Вт

22:00 МСК

 «Урава Ред Даймондз» (Сайтама, Япония)

П1 - 1.56

Х - 4.00

П2 - 5.60

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 1-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Ривер Плейт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Ривер Плейт»

1:1

«Университарио»

Кубок Либертадорес

21.05.2025«Ривер Плейт»

1:1, пен. 2:4

«Платенсе»

плей-офф чемпионата Аргентины

16.05.2025«Ривер Плейт»

6:2

«Индепендьенте дель Валье»

Кубок Либертадорес

13.05.2025«Ривер Плейт»

3:0

«Барракас Сентраль»

плей-офф чемпионата Аргентины

09.05.2025«Барселона»

2:3

«Ривер Плейт»

Кубок Либертадорес

Последние пять игр  «Урава Ред Даймондз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2025 «Урава Ред Даймондз»

2:1

 «Иокогама»

Чемпионат Японии

28.05.2025 «Урава Ред Даймондз»

0:0

 «Сересо»

Чемпионат Японии

24.05.2025 «Нагоя Грампус»

2:1

 «Урава Ред Даймондз»

Чемпионат Японии

21.05.2025 «Кавасаки Фронтале»

2:2

 «Урава Ред Даймондз»

Чемпионат Японии

17.05.2025 «Урава Ред Даймондз»

3:2

 «Токио»

Чемпионат Японии

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Турнирная таблица

Свернуть

Группа E

КомандаИВНПМО
Урава Ред Даймондс00000-00
Монтеррей00000-00
Интер00000-00
Ривер Плейт00000-00

Прогноз на матч

Свернуть

«Ривер Плейт» не добрался до финала Апертуры (весенний сезон в Аргентине), уступив в ¼ «Платенсе» в серии пенальти, но продолжает борьбу за два Кубка - страны и Либертадорес. Два предыдущих клубных чемпионата мира аргентинцы заканчивали в призерах - по разу брали серебро и бронзу. Наверняка преисполнены они амбиций и на этот раз. Выход из группы для такой команды должен считаться задачей-минимум. 

Японцам тоже есть чем похвастаться на этом турнире: они дважды участвовали в «малом финале», за третье место, и один раз успешно. «Урава» завалила старт текущего чемпионата страны, набрав всего два очка за четыре тура, но в последнее время стабилизировала игру и результаты. Как следствие - второе-четвертое место в лиге по набранным очкам. И впереди еще полсезона, чтобы вернуться на вершину. 

Обе команды стабильно не только забивают, но и пропускают. Исход «обе забьют» за пять последних матчей у них встречался по четыре раза. Его и выберем в качестве прогноза на предстоящую игру. 

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ривер Плейт»: Пирес, Диас, Меса, Монтьель, Роберто (все - травмы)

«Урава Ред Даймондс»: Шибато (травма)

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

На платформе Okko смотреть игры клубного чемпионата мира можно в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики Winline оценили вероятность стартовой победы аргентинцев котировкой 1.56. На японцев коэффициент значительно выше - 5.60. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение за удачную ставку в четырехкратном размере.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer563 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer563 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё