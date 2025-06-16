Ривер Плейт - Урава Ред Даймондз, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Ривер Плейт» не добрался до финала Апертуры (весенний сезон в Аргентине), уступив в ¼ «Платенсе» в серии пенальти, но продолжает борьбу за два Кубка - страны и Либертадорес. Два предыдущих клубных чемпионата мира аргентинцы заканчивали в призерах - по разу брали серебро и бронзу. Наверняка преисполнены они амбиций и на этот раз. Выход из группы для такой команды должен считаться задачей-минимум.

Японцам тоже есть чем похвастаться на этом турнире: они дважды участвовали в «малом финале», за третье место, и один раз успешно. «Урава» завалила старт текущего чемпионата страны, набрав всего два очка за четыре тура, но в последнее время стабилизировала игру и результаты. Как следствие - второе-четвертое место в лиге по набранным очкам. И впереди еще полсезона, чтобы вернуться на вершину.

Обе команды стабильно не только забивают, но и пропускают. Исход «обе забьют» за пять последних матчей у них встречался по четыре раза. Его и выберем в качестве прогноза на предстоящую игру.