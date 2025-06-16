Ривер Плейт - Урава Ред Даймондз, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Групповой турнир клубного чемпионата мира по футболу предлагает множество уникальных межконтинентальных противостояний, невозможных больше ни в одном турнире. Например, во вторник, 17 июня, в Сиэтле сойдутся элитные представители Аргентины и Японии. Причем в комфортное для нашего зрителя время. Изучаем линии легальных букмекеров на игру «Ривер Плейт» с «Уравой Ред Даймондз».
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 1-й тур
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Ривер Плейт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Ривер Плейт»
1:1
«Университарио»
Кубок Либертадорес
|21.05.2025
|«Ривер Плейт»
1:1, пен. 2:4
«Платенсе»
плей-офф чемпионата Аргентины
|16.05.2025
|«Ривер Плейт»
6:2
«Индепендьенте дель Валье»
Кубок Либертадорес
|13.05.2025
|«Ривер Плейт»
3:0
«Барракас Сентраль»
плей-офф чемпионата Аргентины
|09.05.2025
|«Барселона»
2:3
«Ривер Плейт»
Кубок Либертадорес
Последние пять игр «Урава Ред Даймондз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2025
|«Урава Ред Даймондз»
2:1
«Иокогама»
Чемпионат Японии
|28.05.2025
|«Урава Ред Даймондз»
0:0
«Сересо»
Чемпионат Японии
|24.05.2025
|«Нагоя Грампус»
2:1
«Урава Ред Даймондз»
Чемпионат Японии
|21.05.2025
|«Кавасаки Фронтале»
2:2
«Урава Ред Даймондз»
Чемпионат Японии
|17.05.2025
|«Урава Ред Даймондз»
3:2
«Токио»
Чемпионат Японии
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
«Ривер Плейт» не добрался до финала Апертуры (весенний сезон в Аргентине), уступив в ¼ «Платенсе» в серии пенальти, но продолжает борьбу за два Кубка - страны и Либертадорес. Два предыдущих клубных чемпионата мира аргентинцы заканчивали в призерах - по разу брали серебро и бронзу. Наверняка преисполнены они амбиций и на этот раз. Выход из группы для такой команды должен считаться задачей-минимум.
Японцам тоже есть чем похвастаться на этом турнире: они дважды участвовали в «малом финале», за третье место, и один раз успешно. «Урава» завалила старт текущего чемпионата страны, набрав всего два очка за четыре тура, но в последнее время стабилизировала игру и результаты. Как следствие - второе-четвертое место в лиге по набранным очкам. И впереди еще полсезона, чтобы вернуться на вершину.
Обе команды стабильно не только забивают, но и пропускают. Исход «обе забьют» за пять последних матчей у них встречался по четыре раза. Его и выберем в качестве прогноза на предстоящую игру.
Потери
«Ривер Плейт»: Пирес, Диас, Меса, Монтьель, Роберто (все - травмы)
«Урава Ред Даймондс»: Шибато (травма)
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|Графическая
|-
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики Winline оценили вероятность стартовой победы аргентинцев котировкой 1.56. На японцев коэффициент значительно выше - 5.60. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение за удачную ставку в четырехкратном размере.
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