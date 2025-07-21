Родина - Черноморец, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Первый тур Лиги PARI завершится в понедельник, 21 июля. Игра в Москве претендует на статус одной из центральных на старте сезона. «Черноморец» еще весной претендовал на повышение в классе, тогда как «Родина» наверняка будет преследовать такую задачу в новом первенстве. Мониторим котировки букмекеров на матч, выбираем варианты для пари.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «МСА «Локомотив» (Москва)
Главный судья: Жабченко (Краснодар)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|2
|2
|1
|9-3
|«Черноморец»
|1
|2
|2
|3-9
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
|10.05.2025
|«Арсенал»
0:1
«Родина»
Первая лига
|04.05.2025
|«Родина»
3:2
«Урал»
Первая лига
|26.04.2025
|«КАМАЗ»
1:0
«Родина»
Первая лига
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|10.05.2025
|«Черноморец»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|27.04.2025
|«Сокол»
1:2
«Черноморец»
Первая лига
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
Последние месяцы у «Черноморца» были экстремальными. Вначале РФС не допустил клуб до стыковых матчей РПЛ из-за несоответствия городского стадиона нормам лицензирования. Затем инвестор клуба Сергей Шишкарев заявил о выходе из проекта. Немного остыв, бизнесмен пообещал и впредь финансировать команду, но в значительно меньших объемах. Как результат из весеннего состава в Новороссийске не осталось практически никого. Команда строилась спешно и практически заново.
«Родина» на фоне соперника выглядит куда более благополучно. В клубе и с финансами, и с исполнителями порядок. В прошлом сезоне москвичам не удалось вклиниться в борьбу за путевки в элиту, но в этом они наверняка будут решать наивысшие задачи. Полагаем, что в первом туре парни Зорана Зельковича наберут три очка. Южанам нужно время, чтобы элементарно сыграться.
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В прямом эфире встречу покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: Андреев, Бурлаков (оба - травмы)
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Сочи»: Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)
Аналитики PARI установили коэффициент 1.88 на победу столичного клуба и более чем вдвое выше - на гостей (4.05). На ничью можно поставить по котировке 3.30.
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В прошлом году соперники встречались: ничья и победа южан. Но тогда и «Черноморец» был совсем другой командой. Сейчас эксперты отдают предпочтение «Родине».
«Матч ТВ» транслирует первую лигу на своем сайте.
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