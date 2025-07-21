Родина - Черноморец, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последние месяцы у «Черноморца» были экстремальными. Вначале РФС не допустил клуб до стыковых матчей РПЛ из-за несоответствия городского стадиона нормам лицензирования. Затем инвестор клуба Сергей Шишкарев заявил о выходе из проекта. Немного остыв, бизнесмен пообещал и впредь финансировать команду, но в значительно меньших объемах. Как результат из весеннего состава в Новороссийске не осталось практически никого. Команда строилась спешно и практически заново.

«Родина» на фоне соперника выглядит куда более благополучно. В клубе и с финансами, и с исполнителями порядок. В прошлом сезоне москвичам не удалось вклиниться в борьбу за путевки в элиту, но в этом они наверняка будут решать наивысшие задачи. Полагаем, что в первом туре парни Зорана Зельковича наберут три очка. Южанам нужно время, чтобы элементарно сыграться.