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19 июля 11:20ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Родина - Черноморец, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Черноморец» изменился до неузнаваемости
Валентин Васильев

Первый тур Лиги PARI завершится в понедельник, 21 июля. Игра в Москве претендует на статус одной из центральных на старте сезона.  «Черноморец» еще весной претендовал на повышение в классе, тогда как «Родина» наверняка будет преследовать такую задачу в новом первенстве. Мониторим котировки букмекеров на матч, выбираем варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

20.07.2025, Пн

19:30 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 1.88

Х - 3.30

П2 - 4.05

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «МСА «Локомотив» (Москва)

Главный судья: Жабченко (Краснодар)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»2219-3
«Черноморец»1223-9

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Родина»

Первая лига

10.05.2025«Арсенал»

0:1

«Родина»

Первая лига

04.05.2025«Родина»

3:2

«Урал»

Первая лига

26.04.2025«КАМАЗ»

1:0

«Родина»

Первая лига

Последние пять игр «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

19.05.2025«Нефтехимик»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

10.05.2025«Черноморец»

0:0

«Балтика»

Первая лига

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

27.04.2025«Сокол»

1:2

«Черноморец»

Первая лига

 

Расписание 1-го тура

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19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал»
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор»
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ»
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка»
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел»
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол»
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»

Прогноз на матч

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Последние месяцы у «Черноморца» были экстремальными. Вначале РФС не допустил клуб до стыковых матчей РПЛ из-за несоответствия городского стадиона нормам лицензирования. Затем инвестор клуба Сергей Шишкарев заявил о выходе из проекта. Немного остыв, бизнесмен пообещал и впредь финансировать команду, но в значительно меньших объемах. Как результат из весеннего состава в Новороссийске не осталось практически никого. Команда строилась спешно и практически заново. 

«Родина» на фоне соперника выглядит куда более благополучно. В клубе и с финансами, и с исполнителями порядок. В прошлом сезоне москвичам не удалось вклиниться в борьбу за путевки в элиту, но в этом они наверняка будут решать наивысшие задачи. Полагаем, что в первом туре парни Зорана Зельковича наберут три очка. Южанам нужно время, чтобы элементарно сыграться.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Родина»: Андреев, Бурлаков (оба - травмы) 

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«Сочи»:  Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили коэффициент 1.88 на победу столичного клуба и более чем вдвое выше - на гостей (4.05). На ничью можно поставить по котировке 3.30. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче  «Родина» - «Черноморец»?

В прошлом году соперники встречались: ничья и победа южан. Но тогда и  «Черноморец» был совсем другой командой. Сейчас эксперты отдают предпочтение «Родине».

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Черноморец»?

«Матч ТВ» транслирует первую лигу на своем сайте.

Кто тренирует «Черноморец»?

В межсезонье Олега Василенко у руля новороссийской команды сменил Сергей Первушин.

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