Родина - КАМАЗ, 1 декабря: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последний матч года в «лучшей лиге мира»
Валентин Васильев

Программу 21-го тура и всей первой части сезона в Лиге PARI увенчает матч в ближнем Подмосковье.  «Родина» принимает «КАМАЗ». У столичного клуба есть отличная возможность сократить отставание от «Урала», накануне оступившегося в Ульяновске. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

01.12.2025, Пн

19:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 1.60

Х - 3.80

П2 - 6.00

Турнир: Лига PARI, 21-й тур

Стадион:  «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: Галимов (Екатеринбург)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»3138-8
«КАМАЗ»3138-8
ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Енисей»

0:0

«Родина»

Лига PARI

17.11.2025«Спартак»

0:2

«Родина»

Лига PARI

08.11.2025«Родина»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

02.11.2025«Волга»

1:2

«Родина»

Лига PARI

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2025«КАМАЗ»

1:1, пен. 2:4

«СКА-Хабаровск»

Кубок России

23.11.2025«КАМАЗ»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

16.11.2025«Челябинск»

3:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

08.11.2025«КАМАЗ»

2:3

«Волга»

Лига PARI

03.11.2025«Чайка»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед началом тура таблица выглядела следующим образом:

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел20143327-1145
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак Кострома2097430-2334
5. Челябинск2088427-1832
6. КАМАЗ2087536-2431
7. Ротор2085724-1729
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск2068619-2126
11. Шинник2068617-1726
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа2047923-2819
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол20210810-2016
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

С приходом испанского тренера Хуана Диаса «Родина» потерпела всего одно поражение - 0:4 в Челябинске. Октябрь и ноябрь столичная команда прожила без проигрышей, а ее победно-ничейная серия достигла девяти матчей. В числе прочих москвичи обыграли и «КАМАЗ» - 2:1 в Набережных Челнах.

10 из 14 игр «Родины» с Диасом были «низовыми». Есть подозрение, что и понедельничная встреча не будет отличаться повышенной результативностью.   

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на сайте PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Родина»: Андреев (травма)

«КАМАЗ»: Защепкин, Шамкин, Голыбин (все - дисквалификации), Тананеев (травма)

Коэффициенты букмекеров

PARI выплатит в шестикратном размере выигрыш по удачным ставкам на победу «КАМАЗа». Коэффициент на успех хозяев поля почти в четыре раза ниже - 1.60 Ничья котируются за 3.80.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Родина» - «КАМАЗ»

1:0 - самый реальный исход основного времени, по мнению аналитиков. Коэффициент на этот вариант составляет 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «КАМАЗ»?

Сайт PARI покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Родина» - «КАМАЗ»?

Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте столичного клуба. 

