Родина - КАМАЗ, 1 декабря: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Программу 21-го тура и всей первой части сезона в Лиге PARI увенчает матч в ближнем Подмосковье. «Родина» принимает «КАМАЗ». У столичного клуба есть отличная возможность сократить отставание от «Урала», накануне оступившегося в Ульяновске.
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Галимов (Екатеринбург)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|3
|1
|3
|8-8
|«КАМАЗ»
|3
|1
|3
|8-8
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Енисей»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|17.11.2025
|«Спартак»
0:2
«Родина»
Лига PARI
|08.11.2025
|«Родина»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Волга»
1:2
«Родина»
Лига PARI
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2025
|«КАМАЗ»
1:1, пен. 2:4
«СКА-Хабаровск»
Кубок России
|23.11.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Челябинск»
3:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|08.11.2025
|«КАМАЗ»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Чайка»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
Перед началом тура таблица выглядела следующим образом:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
С приходом испанского тренера Хуана Диаса «Родина» потерпела всего одно поражение - 0:4 в Челябинске. Октябрь и ноябрь столичная команда прожила без проигрышей, а ее победно-ничейная серия достигла девяти матчей. В числе прочих москвичи обыграли и «КАМАЗ» - 2:1 в Набережных Челнах.
10 из 14 игр «Родины» с Диасом были «низовыми». Есть подозрение, что и понедельничная встреча не будет отличаться повышенной результативностью.
Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: Андреев (травма)
«КАМАЗ»: Защепкин, Шамкин, Голыбин (все - дисквалификации), Тананеев (травма)
1:0 - самый реальный исход основного времени, по мнению аналитиков. Коэффициент на этот вариант составляет 6.50.
Сайт PARI покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте столичного клуба.