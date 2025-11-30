Родина - КАМАЗ, 1 декабря: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

С приходом испанского тренера Хуана Диаса «Родина» потерпела всего одно поражение - 0:4 в Челябинске. Октябрь и ноябрь столичная команда прожила без проигрышей, а ее победно-ничейная серия достигла девяти матчей. В числе прочих москвичи обыграли и «КАМАЗ» - 2:1 в Набережных Челнах.

10 из 14 игр «Родины» с Диасом были «низовыми». Есть подозрение, что и понедельничная встреча не будет отличаться повышенной результативностью.