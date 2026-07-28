Родина - Ростов, 31 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Родина - Ростов, 31 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
Второй тур чемпионата России по футболу откроет встреча в ближнем Подмосковье. Новичок РПЛ, «Родина», постарается реабилитироваться перед болельщиками после крупного поражения на старте от «Спартака». Но «Ростов» тоже в первом туре остался без очков. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру в Химках.
Турнир: чемпионат России, 2-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Судьи: еще не определены
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|2
|0
|1
|5-4
|«Ростов»
|1
|0
|2
|4-5
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2026
|«Спартак»
3:0
«Родина»
РПЛ
|18.07.2026
|«Родина»
3:3
«Маккаби» П-Т
Товарищеский матч
|17.07.2026
|«Родина»
0:0
«Пролетер»
Товарищеский матч
|02.07.2026
|«Родина»
0:5
«Акрон»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Арсенал»
1:4
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2026
|«Оренбург»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|15.07.2026
|«Ростов»
2:1
«Факел»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Краснодар»
3:3
«Ростов»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Факел»
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Ростов»
0:0
«Динамо» Ставрополь
Товарищеский матч
Место в таблице
После первого тура таблица розыгрыша приняла следующий вид:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
Обе команды не набрали очков на старте 35-го чемпионата России, но выступили по-разному. «Родина» не побоялась посостязаться со «Спартаком» в открытом футболе, несколько раз была близка к голу, но в конечном итоге крупно уступила – 0:3. «Ростов», напротив, был близок к победе в Оренбурге, но даже одного очка не зацепил, пропустив два мяча в концовке (второй – на четвертой компенсированной минуте).
В пятницу кто-то из них гарантированно наберет первые очки, а может быть, и оба одновременно – в случае ничьей. За последние 10 матчей у соперников идентичные показатели забитых мячей (по 13) и близкие – пропущенных (13 – 14). Можно предположить, что после стартовой неудачи оба испанских тренера уделят более серьезное внимание обороне. Прежде всего это касается Диаса, чьи футболисты пропустили восемь мячей за два матча (перед «Спартаком» – пятерку от «Акрона» в спарринге).
Рискнем предположить, что эта игра не будет слишком результативной. «Бетбум» установил коэффициент 1.77 на тотал меньше 2.5.
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Трансляции
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Составы команд
Потери
«Родина»: нет
«Ростов»: Голенков, Чистяков (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Родина» – «Ростов»:
|Позиция
|«Родина»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|13. Волков
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|88. Сокол
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|55. Крижан
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|26. Мещанинов
|22. Семенчук
|Защитник
|Защитник
|49. Дятлов
|87. Лангович
|Защитник
|Полузащитник
|6. Фищенко
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Егорычев
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Рейна
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бакаев
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Максименко
|62. Комаров
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Тимошенко
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Диас
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
«Бетбум» установил высокие коэффициенты на первый матч второго тура: 2.95 на победу хозяев поля, 2.42 – на гостей и 3.40 – на ничью.
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