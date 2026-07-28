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ГлавнаяПрогнозыРодина - Ростов, 31 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Родина - Ростов, 31 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
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Валентин Васильев
BetBoom
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  • Форма команд
  • Место в таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Второй тур чемпионата России по футболу откроет встреча в ближнем Подмосковье. Новичок РПЛ, «Родина», постарается реабилитироваться перед болельщиками после крупного поражения на старте от «Спартака». Но «Ростов» тоже в первом туре остался без очков. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру в Химках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

31.07.2026, Пт

20:00 МСК

«Ростов»

П1 - 2.95

Х - 3.40

П2 - 2.42

Турнир: чемпионат России, 2-й тур

Стадион: «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»2015-4
«Ростов»1024-5

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2026«Спартак»

3:0

«Родина»

РПЛ

18.07.2026«Родина»

3:3

«Маккаби» П-Т

Товарищеский матч

17.07.2026«Родина»

0:0

«Пролетер»

Товарищеский матч

02.07.2026«Родина»

0:5

«Акрон»

Товарищеский матч

16.05.2026«Арсенал»

1:4

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2026«Оренбург»

2:1

«Ростов»

РПЛ

15.07.2026«Ростов»

2:1

«Факел»

Товарищеский матч

11.07.2026«Краснодар»

3:3

«Ростов»

Товарищеский матч

07.07.2026«Факел»

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

03.07.2026«Ростов»

0:0

«Динамо» Ставрополь

Товарищеский матч

Место в таблице

После первого тура таблица розыгрыша приняла следующий вид:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

Обе команды не набрали очков на старте 35-го чемпионата России, но выступили по-разному. «Родина» не побоялась посостязаться со «Спартаком» в открытом футболе, несколько раз была близка к голу, но в конечном итоге крупно уступила – 0:3. «Ростов», напротив, был близок к победе в Оренбурге, но даже одного очка не зацепил, пропустив два мяча в концовке (второй – на четвертой компенсированной минуте).

В пятницу кто-то из них гарантированно наберет первые очки, а может быть, и оба одновременно – в случае ничьей.  За последние 10 матчей у соперников идентичные показатели забитых мячей (по 13) и близкие – пропущенных (13 – 14). Можно предположить, что после стартовой неудачи оба испанских тренера уделят более серьезное внимание обороне. Прежде всего это касается Диаса, чьи футболисты пропустили восемь мячей за два матча (перед «Спартаком» – пятерку от «Акрона» в спарринге). 

Рискнем предположить, что эта игра не будет слишком результативной. «Бетбум» установил коэффициент 1.77 на тотал меньше 2.5. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

Потери

«Родина»: нет

«Ростов»: Голенков, Чистяков (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Родина» – «Ростов»:

Позиция«Родина»«Ростов»Позиция
Вратарь13. Волков1. ЯтимовВратарь
Защитник88. Сокол3. СакоЗащитник
Защитник55. Крижан4. МелехинЗащитник
Защитник26. Мещанинов22. СеменчукЗащитник
Защитник49. Дятлов87. ЛанговичЗащитник
Полузащитник6. Фищенко8. МироновПолузащитник
Полузащитник 5. Егорычев18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник10. Рейна16. МухинПолузащитник
Полузащитник17. Бакаев7. РоналдоПолузащитник
Нападающий9. Максименко62. КомаровПолузащитник
Нападающий99. Тимошенко99. СулеймановНападающий
Главный тренерХуан ДиасДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил высокие коэффициенты на первый матч второго тура: 2.95 на победу хозяев поля, 2.42 – на гостей и 3.40 – на ничью.

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