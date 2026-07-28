Родина - Ростов, 31 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды не набрали очков на старте 35-го чемпионата России, но выступили по-разному. «Родина» не побоялась посостязаться со «Спартаком» в открытом футболе, несколько раз была близка к голу, но в конечном итоге крупно уступила – 0:3. «Ростов», напротив, был близок к победе в Оренбурге, но даже одного очка не зацепил, пропустив два мяча в концовке (второй – на четвертой компенсированной минуте).

В пятницу кто-то из них гарантированно наберет первые очки, а может быть, и оба одновременно – в случае ничьей. За последние 10 матчей у соперников идентичные показатели забитых мячей (по 13) и близкие – пропущенных (13 – 14). Можно предположить, что после стартовой неудачи оба испанских тренера уделят более серьезное внимание обороне. Прежде всего это касается Диаса, чьи футболисты пропустили восемь мячей за два матча (перед «Спартаком» – пятерку от «Акрона» в спарринге).

Рискнем предположить, что эта игра не будет слишком результативной. «Бетбум» установил коэффициент 1.77 на тотал меньше 2.5.