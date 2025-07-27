Родина - Спартак Кострома, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

До сих пор эти команды сталкивались лишь однажды - осенью 2024 года в Кубке России. И тогда спартаковцы достаточно неожиданно одержали победу в гостях со счетом 2:1, причем волевую. Бывший полузащитник «Ростова» Александр Саплинов набрал тогда в Черкизово 1+1 по системе «гол+пас».

Теперь «Родина» с костромским «Спартаком» будут видеться чаще. Первая встреча в Лиге PARI пройдет в воскресенье в ближнем Подмосковье.

Красно-белые неудачно по счету, но достойно по игре начали выступления на более высоком уровне. Костромичи оказали достойное сопротивление недавнему участнику РПЛ, и «Факелу» пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать внеплановой потери очков.

«Родина» очки на старте потеряла. Ничья дома с «Черноморцем» явно не входила в планы Зорана Зельковича. Против «Спартака» хозяева будут играть только на победу. Но гости умеют держать удар. Нулевая ничья с «Акроном» в недавнем спарринге - лишнее подтверждение. Перспективным в паре нам кажется комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.