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26 июля 8:07ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Родина - Спартак Кострома, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Прошлая встреча команд завершилась сенсацией
Валентин Васильев

В воскресенье, 27 июля, в столичном регионе будут играть в футбол не только в РПЛ (ЦСКА с «Ахматом» на 3-й Песчаной улице). В рамках Лиги PARI состоится встреча в Химках. Один из претендентов на повышение в классе «Родина» примет дебютанта турнира - «Спартак» из Костромы. На этот-то раз москвичи заберут три очка?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

27.07.2025, Вс

18:30 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 1.80

Х - 3.45

П2 - 4.90

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Захаров (Казань)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»0011-2
«Спартак»1002-1

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Родина»

Первая лига

10.05.2025«Арсенал»

0:1

«Родина»

Первая лига

04.05.2025«Родина»

3:2

«Урал»

Первая лига

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Спартак»

0:1

«Факел»

Лига PARI

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак»

Товарищеский матч

14.06.2025«Спартак»

0:1

«Ленинградец»

Вторая лига

08.06.2025«Машук-КМВ»

1:1

«Спартак»

Вторая лига

01.06.2025«Спартак»

1:2

«Велес»

Вторая лига

Место в турнирной таблице

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По состоянию на утро 26 июля.

КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. Арсенал20202-22
7. КАМАЗ10101-11
8. СКА-Хабаровск10101-11
9. Черноморец10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Шинник20111-21
15. Торпедо10012-30
16. Волга10011-20
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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До сих пор эти команды сталкивались лишь однажды - осенью 2024 года в Кубке России. И тогда спартаковцы достаточно неожиданно одержали победу в гостях со счетом 2:1, причем волевую. Бывший полузащитник «Ростова» Александр Саплинов набрал тогда в Черкизово 1+1 по системе «гол+пас».

Теперь «Родина» с костромским «Спартаком» будут видеться чаще. Первая встреча в Лиге PARI пройдет в воскресенье в ближнем Подмосковье.  

Красно-белые неудачно по счету, но достойно по игре начали выступления на более высоком уровне. Костромичи оказали достойное сопротивление недавнему участнику РПЛ, и «Факелу» пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать внеплановой потери очков. 

«Родина» очки на старте потеряла. Ничья дома с «Черноморцем» явно не входила в планы Зорана Зельковича. Против «Спартака» хозяева будут играть только на победу. Но гости умеют держать удар. Нулевая ничья с «Акроном» в недавнем спарринге - лишнее подтверждение. Перспективным в паре нам кажется комбо из 1Х и тотал меньше 2.5. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Родина»: Андреев (травма) 

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили коэффициент 1.80 на победу московского клуба и почти втрое выше - на гостей (4.90). На ничью можно поставить по котировке 3.45. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Родина» - «Спартак»?

Котировки трейдеров четко показывают, кто в паре фаворит.  Даже ничья станет для спартаковцев серьезным приобретением.

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Спартак»?

На сайте «Матч ТВ» можно найти трансляции всех игр дивизиона.

Кто тренирует команды?

Столичный клуб возглавляет Зоран Зелькович, а костромской - Евгений Таранухин.

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