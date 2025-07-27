Родина - Спартак Кострома, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В воскресенье, 27 июля, в столичном регионе будут играть в футбол не только в РПЛ (ЦСКА с «Ахматом» на 3-й Песчаной улице). В рамках Лиги PARI состоится встреча в Химках. Один из претендентов на повышение в классе «Родина» примет дебютанта турнира - «Спартак» из Костромы. На этот-то раз москвичи заберут три очка?
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Захаров (Казань)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|0
|0
|1
|1-2
|«Спартак»
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
|10.05.2025
|«Арсенал»
0:1
«Родина»
Первая лига
|04.05.2025
|«Родина»
3:2
«Урал»
Первая лига
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Спартак»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|14.06.2025
|«Спартак»
0:1
«Ленинградец»
Вторая лига
|08.06.2025
|«Машук-КМВ»
1:1
«Спартак»
Вторая лига
|01.06.2025
|«Спартак»
1:2
«Велес»
Вторая лига
По состоянию на утро 26 июля.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|7. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|16. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
До сих пор эти команды сталкивались лишь однажды - осенью 2024 года в Кубке России. И тогда спартаковцы достаточно неожиданно одержали победу в гостях со счетом 2:1, причем волевую. Бывший полузащитник «Ростова» Александр Саплинов набрал тогда в Черкизово 1+1 по системе «гол+пас».
Теперь «Родина» с костромским «Спартаком» будут видеться чаще. Первая встреча в Лиге PARI пройдет в воскресенье в ближнем Подмосковье.
Красно-белые неудачно по счету, но достойно по игре начали выступления на более высоком уровне. Костромичи оказали достойное сопротивление недавнему участнику РПЛ, и «Факелу» пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать внеплановой потери очков.
«Родина» очки на старте потеряла. Ничья дома с «Черноморцем» явно не входила в планы Зорана Зельковича. Против «Спартака» хозяева будут играть только на победу. Но гости умеют держать удар. Нулевая ничья с «Акроном» в недавнем спарринге - лишнее подтверждение. Перспективным в паре нам кажется комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.
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В прямом эфире встречу покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: Андреев (травма)
«Спартак»: нет
Аналитики PARI установили коэффициент 1.80 на победу московского клуба и почти втрое выше - на гостей (4.90). На ничью можно поставить по котировке 3.45.
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Котировки трейдеров четко показывают, кто в паре фаворит. Даже ничья станет для спартаковцев серьезным приобретением.
На сайте «Матч ТВ» можно найти трансляции всех игр дивизиона.
Столичный клуб возглавляет Зоран Зелькович, а костромской - Евгений Таранухин.