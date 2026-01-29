Ведомости
Рома — Милан, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Серии А увенчает статусное противостояние в столице Италии. В Вечном городе «Рома» сразится с «Миланом». В ожидании суперматча разбираем предложения лучших легальных букмекеров на игру и прикидываем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

25.01.2026, ВС

22:45 МСК

«Милан» (Милан)  

П1 - 2.80

Х - 2.90

П2 - 3.00

Турнир: Серия А, 22-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»556287236-292
«Милан»876255292-236

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.01.2026«Рома»

2:0

«Штутгарт»

Лига Европы

18.01.2026«Торино»

0:2

«Рома»

Серия А

13.01.2026«Рома»

2:3

«Торино»

Кубок Италии

10.01.2026«Рома»

2:0

«Сассуоло»

Серия А

03.01.2025«Аталанта»

1:0

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2026«Милан»

1:0

«Лечче»

Серия А

15.01.2026«Комо»

1:3

«Милан» 

Серия А

11.01.2026«Фиорентина»

1:1

«Милан» 

Серия А

08.01.2026«Милан»

1:1

«Дженоа»

Серия А

02.01.2025«Кальяри»

0:1

«Милан» 

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

Перед началом 22-го тура «Рома» занимает четвертое место, а «Милан» - второе. Между ними всего четыре очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер21161444-1749
2Милан21137134-1646
3Наполи21134431-1743
4Рома21140726-1242
5Ювентус21116432-1739
6Комо21107431-1637
7Аталанта2188526-2032
8Болонья2186730-2430
9Лацио2177721-1928
10Удинезе2175922-3326
11Сассуоло21651023-2823
12Кремонезе2158820-2823
13Парма2158814-2223
14Торино21651021-3423
15Кальяри2157922-3022
16Дженоа2148922-2920
17Лечче21451213-2917
18Фиорентина21381023-3217
19Пиза21111916-3114
20Верона21281117-3414

Прогноз на матч

Свернуть

В результатах «Ромы» в последнее время наблюдается любопытная закономерность: если столичные футболисты побеждают, то с разницей в два мяча. Пять последних викторий римлян были именно такими, причем четыре последние - с одинаковым счетом 2:0!

«Милан» в 2026 году обходится без поражений: три победы, две ничьи (обе результативные - 1:1). За три предыдущих выезда за границы родного города «россонери» набрали семь очков из девяти возможных. По результатам выступлений на чужих полях «Милан» уступает лишь землякам из «Интера» (20 и 22 очка, соответственно).

У обеих команд из 10 последних матчей шесть были «низовыми». «БЕТСИТИ» присвоил этому исходу коэффициент 1.67.

Трансляции

Свернуть

Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Рима.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Рома»: Эль-Шаарави, Голлини, Анхелиньо, Эрмосо, Довбик (все - травмы)

«Милан»: Салемакерс, Хименес (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Милан»:

Позиция«Рома»

«Милан»

Позиция

Вратарь99. Свилар

16. Меньян

Вратарь

Защитник24. Зюлковски

5. де Винтер

Защитник

Защитник23. Манчини

24. Атекаме

Защитник

Защитник5. Н'Дика

46. Габбиа

Защитник

Полузащитник 2. Ренш

23. Томори

Защитник

Полузащитник 43. Франса

2. Эступиньян

Защитник

Полузащитник 7. Пеллегрини

4. Риччи

Полузащитник 

Полузащитник4. Кристанте

30. Яшари

Полузащитник

Нападающий17. Коне

12. Рабьо

Полузащитник

Нападающий21. Дибала

11. Пулишич

Полузащитник

Нападающий14. Мален

10. Леау

Нападающий

Главный тренерДжан Пьер Гасперини

Массимилиано Аллегри

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициенты на победу каждого из соперников в «БЕТСИТИ» очень приличные, что говорит о том, что эксперты не видят явного фаворита. Выигрыш римлян оценен кэфом 2.80. Успех гостей котируется за внушительные 3.00, а ничья - за 2.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Рома» - «Милан»?

В линии на точный счет коэффициент 5.30 присвоен ничьей 1:1.

Будет ли матч «Рома» - «Милан» результативным?

Коэффициент 2.23 на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Риме голевой феерии ожидать не стоит. 

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

