Рома — Милан, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В результатах «Ромы» в последнее время наблюдается любопытная закономерность: если столичные футболисты побеждают, то с разницей в два мяча. Пять последних викторий римлян были именно такими, причем четыре последние - с одинаковым счетом 2:0!

«Милан» в 2026 году обходится без поражений: три победы, две ничьи (обе результативные - 1:1). За три предыдущих выезда за границы родного города «россонери» набрали семь очков из девяти возможных. По результатам выступлений на чужих полях «Милан» уступает лишь землякам из «Интера» (20 и 22 очка, соответственно).

У обеих команд из 10 последних матчей шесть были «низовыми». «БЕТСИТИ» присвоил этому исходу коэффициент 1.67.