Рома — Милан, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Воскресный игровой день в Серии А увенчает статусное противостояние в столице Италии. В Вечном городе «Рома» сразится с «Миланом». В ожидании суперматча разбираем предложения лучших легальных букмекеров на игру и прикидываем шансы сторон на успех.
Турнир: Серия А, 22-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|55
|62
|87
|236-292
|«Милан»
|87
|62
|55
|292-236
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.01.2026
|«Рома»
2:0
«Штутгарт»
Лига Европы
|18.01.2026
|«Торино»
0:2
«Рома»
Серия А
|13.01.2026
|«Рома»
2:3
«Торино»
Кубок Италии
|10.01.2026
|«Рома»
2:0
«Сассуоло»
Серия А
|03.01.2025
|«Аталанта»
1:0
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2026
|«Милан»
1:0
«Лечче»
Серия А
|15.01.2026
|«Комо»
1:3
«Милан»
Серия А
|11.01.2026
|«Фиорентина»
1:1
«Милан»
Серия А
|08.01.2026
|«Милан»
1:1
«Дженоа»
Серия А
|02.01.2025
|«Кальяри»
0:1
«Милан»
Серия А
Перед началом 22-го тура «Рома» занимает четвертое место, а «Милан» - второе. Между ними всего четыре очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|21
|16
|1
|4
|44-17
|49
|2
|Милан
|21
|13
|7
|1
|34-16
|46
|3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|31-17
|43
|4
|Рома
|21
|14
|0
|7
|26-12
|42
|5
|Ювентус
|21
|11
|6
|4
|32-17
|39
|6
|Комо
|21
|10
|7
|4
|31-16
|37
|7
|Аталанта
|21
|8
|8
|5
|26-20
|32
|8
|Болонья
|21
|8
|6
|7
|30-24
|30
|9
|Лацио
|21
|7
|7
|7
|21-19
|28
|10
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|22-33
|26
|11
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|23-28
|23
|12
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|20-28
|23
|13
|Парма
|21
|5
|8
|8
|14-22
|23
|14
|Торино
|21
|6
|5
|10
|21-34
|23
|15
|Кальяри
|21
|5
|7
|9
|22-30
|22
|16
|Дженоа
|21
|4
|8
|9
|22-29
|20
|17
|Лечче
|21
|4
|5
|12
|13-29
|17
|18
|Фиорентина
|21
|3
|8
|10
|23-32
|17
|19
|Пиза
|21
|1
|11
|9
|16-31
|14
|20
|Верона
|21
|2
|8
|11
|17-34
|14
В результатах «Ромы» в последнее время наблюдается любопытная закономерность: если столичные футболисты побеждают, то с разницей в два мяча. Пять последних викторий римлян были именно такими, причем четыре последние - с одинаковым счетом 2:0!
«Милан» в 2026 году обходится без поражений: три победы, две ничьи (обе результативные - 1:1). За три предыдущих выезда за границы родного города «россонери» набрали семь очков из девяти возможных. По результатам выступлений на чужих полях «Милан» уступает лишь землякам из «Интера» (20 и 22 очка, соответственно).
У обеих команд из 10 последних матчей шесть были «низовыми». «БЕТСИТИ» присвоил этому исходу коэффициент 1.67.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Рима.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Рома»: Эль-Шаарави, Голлини, Анхелиньо, Эрмосо, Довбик (все - травмы)
«Милан»: Салемакерс, Хименес (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Милан»:
|Позиция
|«Рома»
«Милан»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|24. Зюлковски
5. де Винтер
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
24. Атекаме
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
46. Габбиа
Защитник
|Полузащитник
|2. Ренш
23. Томори
Защитник
|Полузащитник
|43. Франса
2. Эступиньян
Защитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
4. Риччи
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кристанте
30. Яшари
Полузащитник
|Нападающий
|17. Коне
12. Рабьо
Полузащитник
|Нападающий
|21. Дибала
11. Пулишич
Полузащитник
|Нападающий
|14. Мален
10. Леау
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьер Гасперини
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Коэффициенты на победу каждого из соперников в «БЕТСИТИ» очень приличные, что говорит о том, что эксперты не видят явного фаворита. Выигрыш римлян оценен кэфом 2.80. Успех гостей котируется за внушительные 3.00, а ничья - за 2.90.
В линии на точный счет коэффициент 5.30 присвоен ничьей 1:1.
Коэффициент 2.23 на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Риме голевой феерии ожидать не стоит.
