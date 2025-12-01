Рома - Наполи, 30 ноября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

После 12-го тура «Рома» достигла первой позиции в таблице Серии А, но в субботу была смещена с нее «Миланом». Сегодня столичный клуб может вернуть себе лидирующую позицию. Правда, сделать это римлянам будет крайне непросто - ведь в соперниках у них действующий чемпион Италии.

«Наполи» не очень успешно выступает вне родных стен. На чужих полях южане собрали только 50 процентов возможных очков - девять из 18. Однако «Рома» периодически допускает осечки дома. Из шести матчей в столице команда Джан Пьеро Гасперини выиграла четыре и дважды уступила.

Явных тенденций в выступлениях соперников не прослеживается. Обе команды достаточно непредсказуемы. Но в данном случае повышенная турнирная значимость матча наверняка отразится на действиях футболистов. Чрезмерно рисковать наверняка не станет ни одна из сторон. Поэтому вероятность «низа» в Риме достаточно высока.