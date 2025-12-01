Рома - Наполи, 30 ноября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Главный матч последнего осеннего уикенда в чемпионате Италии пройдет в столице. «Рома» сразится с «Наполи». Изучаем расклады трейдеров крупнейших БК на игру второй и третьей команд сезона.
Турнир: чемпионат Италии, 13-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|66
|58
|54
|232-200
|«Наполи»
|53
|58
|66
|200-232
Последние пять матчей «Ромы»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
27.11.2025
«Рома»
2:1
«Мидтъюлланн»
Лига Европы
23.11.2025
«Кремонезе»
1:3
«Рома»
Серия А
09.11.2025
«Рома»
2:0
«Удинезе»
Серия А
02.11.2025
«Рейнджерс»
0:2
«Рома»
Лига Европы
02.11.2025
«Милан»
1:0
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.11.2025
«Наполи»
2:0
«Карабах»
Лига чемпионов
22.11.2025
«Наполи»
3:1
«Аталанта»
Серия А
09.11.2025
«Болонья»
2:0
«Наполи»
Серия А
04.11.2025
«Наполи»
0:0
«Айнтрахт»
Лига чемпионов
01.11.2025
«Наполи»
0:0
«Комо»
Серия А
Команды занимают соседние места в таблице - соответственно, второе и третье.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Милан
|13
|8
|4
|1
|19-9
|28
|2. Рома
|12
|9
|0
|3
|15-6
|27
|3. Наполи
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|4. Интер
|12
|8
|0
|4
|26-13
|24
|5. Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|6. Комо
|13
|6
|6
|1
|19-7
|24
|7. Ювентус
|13
|6
|5
|2
|17-12
|23
|8. Лацио
|13
|5
|3
|5
|15-10
|18
|9. Удинезе
|13
|5
|3
|5
|14-20
|18
|10. Сассуоло
|13
|5
|2
|6
|16-16
|17
|11. Кремонезе
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|12. Торино
|12
|3
|5
|4
|11-21
|14
|13. Аталанта
|12
|2
|7
|3
|14-14
|13
|14. Кальяри
|13
|2
|5
|6
|13-19
|11
|15. Дженоа
|13
|2
|5
|6
|13-20
|11
|16. Парма
|13
|2
|5
|6
|9-17
|11
|17. Пиза
|12
|1
|7
|4
|10-16
|10
|18. Лечче
|12
|2
|4
|6
|8-16
|10
|19. Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|20. Верона
|13
|0
|6
|7
|8-20
|6
После 12-го тура «Рома» достигла первой позиции в таблице Серии А, но в субботу была смещена с нее «Миланом». Сегодня столичный клуб может вернуть себе лидирующую позицию. Правда, сделать это римлянам будет крайне непросто - ведь в соперниках у них действующий чемпион Италии.
«Наполи» не очень успешно выступает вне родных стен. На чужих полях южане собрали только 50 процентов возможных очков - девять из 18. Однако «Рома» периодически допускает осечки дома. Из шести матчей в столице команда Джан Пьеро Гасперини выиграла четыре и дважды уступила.
Явных тенденций в выступлениях соперников не прослеживается. Обе команды достаточно непредсказуемы. Но в данном случае повышенная турнирная значимость матча наверняка отразится на действиях футболистов. Чрезмерно рисковать наверняка не станет ни одна из сторон. Поэтому вероятность «низа» в Риме достаточно высока.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» покажет игру в Риме в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Рома»: Бове, Довбик (оба - травмы)
«Наполи»: Гутьеррес, Лукаку, Де Брейне, Мерет, Гилмор, Ангисса (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» — «Наполи»:
|Позиция
|«Рома»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
|32. Милинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|5. Н'Дика
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|22. Эрмосо
|31. Бекема
|Защитник
|Защитник
|23. Манчини
|4. Буонджорно
|Защитник
|Защитник
|4. Кристанте
|37. Спинаццола
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Айнауи
|6. Гилмур
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Коне
|21. Политано
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Челик
|99. Ангисса
|Полузащитник
|Нападающий
|43. Уэсли
|7. Нерес
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Суле
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Дибала
|27. Лукка
|Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
|Антонио Конте
|Главный тренер
Букмекерская контора «МАРАФОН» установила высокие коэффициенты на три основных исхода встречи: 2.67 на победу римского клуба и 3.24 - на неаполитанцев. Ничья котируется за 2.90.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
Ниже всех в «МАРАФОН» котируются два варианта ничьей - 1:1 (5.30) и 0:0 (5.10).
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
Коэффициент 1.51 на тотал меньше 2.5 - серьезный аргумент в пользу «низового» матча.