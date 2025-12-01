Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 ноября 12:46ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома - Наполи, 30 ноября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Такими темпами можно и в стыковые матчи не попасть!
Валентин Васильев

Главный матч последнего осеннего уикенда в чемпионате Италии пройдет в столице. «Рома» сразится с «Наполи». Изучаем расклады трейдеров крупнейших БК на игру второй и третьей команд сезона.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

30.11.2025, Вс

22:45 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 2.67

Х - 2.90

П2 - 3.24

Турнир: чемпионат Италии, 13-й тур

Стадион: «Олимпико»  (Рим, Италия)

Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»665854232-200
«Наполи»535866200-232

Последние пять матчей «Ромы»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2025

«Рома»

2:1

«Мидтъюлланн»

Лига Европы

23.11.2025

«Кремонезе»

1:3

«Рома»

Серия А

09.11.2025

«Рома»

2:0

«Удинезе»

Серия А

02.11.2025

«Рейнджерс»

0:2

«Рома»

Лига Европы

02.11.2025

«Милан»

1:0

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.11.2025

«Наполи»

2:0

«Карабах»

Лига чемпионов

22.11.2025

«Наполи»

3:1

«Аталанта»

Серия А

09.11.2025

«Болонья»

2:0

«Наполи»

Серия А

04.11.2025

«Наполи»

0:0

«Айнтрахт»

Лига чемпионов

01.11.2025

«Наполи»

0:0

«Комо»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

Команды занимают соседние места в таблице - соответственно, второе и третье.

КлубИВНПМячиОчки
1. Милан1384119-928
2. Рома1290315-627
3. Наполи1281319-1125
4. Интер1280426-1324
5. Болонья1273221-824
6. Комо1366119-724
7. Ювентус1365217-1223
8. Лацио1353515-1018
9. Удинезе1353514-2018
10. Сассуоло1352616-1617
11. Кремонезе1235413-1614
12. Торино1235411-2114
13. Аталанта1227314-1413
14. Кальяри1325613-1911
15. Дженоа1325613-2011
16. Парма132569-1711
17. Пиза1217410-1610
18. Лечче122468-1610
19. Фиорентина1206610-196
20. Верона130678-206

Прогноз на матч

Свернуть

После 12-го тура «Рома» достигла первой позиции в таблице Серии А, но в субботу была смещена с нее «Миланом». Сегодня столичный клуб может вернуть себе лидирующую позицию. Правда, сделать это римлянам будет крайне непросто - ведь в соперниках у них действующий чемпион Италии.

«Наполи» не очень успешно выступает вне родных стен. На чужих полях южане собрали только 50 процентов возможных очков - девять из 18. Однако «Рома» периодически допускает осечки дома. Из шести матчей в столице команда Джан Пьеро Гасперини выиграла четыре и дважды уступила. 

Явных тенденций в выступлениях соперников не прослеживается. Обе команды достаточно непредсказуемы. Но в данном случае повышенная турнирная значимость матча наверняка отразится на действиях футболистов. Чрезмерно рисковать наверняка не станет ни одна из сторон. Поэтому вероятность «низа» в Риме достаточно высока.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» покажет игру в Риме в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Рома»: Бове, Довбик (оба - травмы)

«Наполи»: Гутьеррес, Лукаку, Де Брейне, Мерет, Гилмор, Ангисса (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома»«Наполи»:

Позиция«Рома»«Наполи»Позиция
Вратарь 99. Свилар32. Милинкович-СавичВратарь
Защитник5. Н'Дика 22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник 22. Эрмосо31. БекемаЗащитник
Защитник 23. Манчини4. БуонджорноЗащитник
Защитник 4. Кристанте37. СпинаццолаПолузащитник
Полузащитник 8. Айнауи6. ГилмурПолузащитник
Полузащитник  17. Коне21. ПолитаноПолузащитник 
Полузащитник 19. Челик99. АнгиссаПолузащитник
Нападающий 43. Уэсли7. НересПолузащитник
Нападающий 18. Суле8. МактоминейПолузащитник
Нападающий 21. Дибала27. ЛуккаНападающий
Главный тренер Джан Пьеро ГаспериниАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора «МАРАФОН» установила высокие коэффициенты на три основных исхода встречи: 2.67 на победу римского клуба и 3.24 - на неаполитанцев. Ничья котируется за 2.90.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Рома»«Наполи»?

Ниже всех в «МАРАФОН» котируются два варианта ничьей - 1:1 (5.30) и 0:0 (5.10).

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Матч «Рома»«Наполи» будет результативным?

Коэффициент 1.51 на тотал меньше 2.5 - серьезный аргумент в пользу «низового» матча.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer395 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer395 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё